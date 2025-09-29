育休中の夫がゲーム三昧になったワケ。育児から逃避した夫の心境の変化とは？【ママリ】

夫が育児休業を取得したツムママ(@tumutumuo)さん。しかし、産後1か月を過ぎると家事や育児を放棄。飲み会に出かけたり、ゲーム三昧の生活が定着します。不満が爆発したツムママさんとの衝突を経て、ようやく夫の本心が明らかに…。過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。共感ポイント満載、産後のモヤモヤ実体験漫画『育休夫にモヤッとした話』をどうぞごらんください。

理想の育休を過ごせるかも

友だちと飲みに出かけたり、深夜までゲームをし昼過ぎに起きる生活をしていた夫。その横で、ツムママさんは家事をこなし、慣れない赤ちゃんのお世話でヘトヘトでした。



夫への不満が爆発し、ぶつかり合った2人。ツムママさんが本音をぶつけたことで、やっと夫は考えを改めます。そして、ツムママさんの意見を聞いてくれました。



さらに、意見を聞くだけではなく、いい提案もしてくれた夫。こんなにいい提案ができるのに、なぜ、今まで残念な感じだったのでしょう…？夫側の心理が明らかになります。

徐々に緩んでしまった気持ち

産後の経過が良好で、少しずつ家事も育児も再開し始めたツムママさん。そんな妻の姿を見て、夫は少しずつ気が緩みます。しかもそれは、妻も夫も気づかないうちに、どんどん進行していったのです。



そしてゲームの再開が、さらなる悪循環を生みだします…。

妻に言われるまで気づかなかった

妻の苦労に気づかず、「すべてうまくいっている」と勘違いしていた夫…。とても信じられない感覚ですが、話し合ったおかげで、決定的なすれ違いに気づくことができました。



なぜか、ゲームざんまい、睡眠ざんまい、そして大学院のレポートと、育休を取ったのに「自分のこと」しかしていなかった夫。家事も育児もまったくしなくても、家の中がまわっていたのは「妻のおかげ」だったことに、気づいていませんでした。



「何のために育休を取ったのか」本来の目的をすっかり忘れてしまった夫。産後の女性は、体がボロボロなだけではなくメンタルも不安定になりがちです。産後のいちばん大変な時期だからこそ、パパの育休が推奨されているのです。



とはいえ、たとえ夫婦でも「察して」という気持ちを持ってはダメですね。不満を溜めこみすぎず、その都度、気持ちを言葉で伝えることが大事だと改めて気付かされるエピソードです。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）