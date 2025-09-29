齋藤 秀樹 / 株式会社アクションラーニングソリューションズ 代表取締役　一般社団法人日本チームビルディング協会　代表理事

今回は同書「在り方　AI時代に求められる人財価値」からの抜粋を期間限定で掲載しました。


序章 なぜ、いま在り方なのか？

「この人と一緒に働きたいか？」

「この人の言葉なら、信じられるか？」

「この人の背中を、追いかけたいと思えるか？」

こうした問いは、履歴書にも評価シートにも書かれていない。

だが、現場で人が人を見極めるとき、実際に判断されているのはスキルや資格よりも“その人の在り方”だ。

かつては、知識や技術、指示の速さや正確さが“できる人”の基準だった。

でも今、技術や情報はあふれている。AIがそれを肩代わりできるようにもなった。

このような時代に求められるのは、誰よりも多くのスキルを持っている人ではない。

「この人が言うならやってみよう」と思わせる人である。

その違いは、何か？

――「在り方」だ。


■ “正しさ”より、“信頼”が人を動かす

これまでの社会は、「正しさ」や「効率性」で動いてきた。

でも今は、どれだけ正しいことを言っても、人は動かない。

むしろ、正論が人の心を遠ざけてしまう時代だ。

たとえば、あなたが上司だとして。

部下が何かで失敗したとき、

「こうすべきだったよね」と冷静に指摘するのは“正しい”かもしれない。

でも、その瞬間、部下の心の扉は静かに閉じるだろう。

なぜか？

それは、「正しい」かどうか以前に、“この人は自分の味方か？”という問いが無意識に働いているからだ。

つまり、信頼できるかどうか。共に歩む人だと感じられるかどうか。

そしてそれは、表面的な言葉ではなく、“その人の在り方”から伝わる。


スキルは再現できても、在り方は模倣できない

テクニックやノウハウは学べる。

どんな若手でも、教えられればある程度まで「できるようになる」。

だが、“その人らしい在り方”は真似できない。

誰かのモノマネでは、人の心を打てないのだ。

たとえば、ある若手社員が、いつも誰よりも早く出社し、挨拶し、誰かの手が足りなければ自然に動いている。

その姿に、周囲は静かに影響を受けていく。

「彼がやるなら、私もやってみよう」

「なんとなく、あの人の周りは空気が良い」

そこには、スキルや肩書ではない“人格の信頼”がある。

このように、「在り方」は組織の文化に、チームの空気に、確実に染み込んでいく。


若手こそ「在り方」に出会うタイミング

若手にとっても、在り方は未来を切り拓く最大の武器だ。

スペックや資格の競争は、上には上がいてキリがない。

でも、自分にしかない在り方、自分にしか歩めない物語は、誰にも奪えない。

「自分って、何を目指して生きているんだろう？」

「どうせ働くなら、どんな自分でいたい？」

そんな問いを一度でも真剣に考えた人は、たとえ今は迷っていても、確実に深みがある。

そして、その深みこそが、未来で多くの人に必要とされる“灯り”となる。


リーダーこそ「在り方」で空気を支配する

リーダーには、影響力がある。

それは時に、言葉を超えて空気を支配する。

たとえば、職場の雰囲気がどこかギスギスしているとき。

メンバーの問題のようでいて、実はリーダーの在り方が影響していることが多い。

・余裕がないとき、ピリピリした空気になる

・信頼していないとき、管理が強くなる

・不安なとき、責任を押しつけがちになる

逆に、どんな状況でも、

・メンバーを信じて任せる

・困っている人の隣に立つ

・自分の感情を丁寧に扱う

そうしたリーダーの在り方が、

組織の空気を整え、信頼を育み、成果を生む下地となっていく。


■ “人間であること”を取り戻す時代

AIやロボットは進化する。

スキルは代替され、情報はコピーされる。

でも、在り方は人間にしか宿らない。

そして、在り方は「今この瞬間」の選択によって育てられていく。

どんな言葉を使うか。どんな姿勢で向き合うか。

何を見つめ、何に背を向けるか。

それらすべてが、今日のあなたの“人格”を形づくっている。

この本が伝えたいのは、“スキルの次の時代”の人間のあり方である。

成果より信頼、正しさより共鳴、ノウハウより人格。

あなたという人間の根っこに光を当てる旅が、いま始まろうとしている。

その旅の中で、あなたはきっと、自分にしかない“在り方”を見つけていくことになるだろう。


第1章 DoingからBeingへ：時代の大転換点

「で、あなたは何ができるの？」

「それ、実績あるの？」

「役に立つの？」

現代社会に生きる私たちは、知らず知らずのうちにこうした問いに晒されている。

どんな場面でも、「何ができるか（＝Doing）」で価値を測られる。

進学、就職、昇進、起業、SNSでさえも。

人はスキルや成果、肩書や数値で評価されることに慣れすぎてしまった。

でも、そろそろ気づく頃だ。

「Doing」だけを追いかける生き方には、限界があるということに。


■ Doingだけでは、人は救われない

優秀で、努力家で、成果も出している。

それなのに、なぜか満たされない。

なぜか疲れている。

なぜか虚しい。

そんな人が、今、職場にも社会にもあふれている。

一方で、目立った成果もなく、華々しい経歴もないのに、

周りから慕われ、信頼され、「あの人のそばにいたい」と思われる人もいる。

この違いは何か？

それは、“Doing（何をするか）”ではなく、“Being（どう在るか）”の違いである。

Doingは、表面的な行動や成果。

Beingは、その行動の奥にある、存在の質や姿勢、あり方だ。

たとえば──

同じように部下を叱ったとしても、

「この人に叱られたら不思議とやる気が出る」という人と、

「ただ傷ついて終わる」人がいる。

それは、“言った内容”ではなく、“言った人の在り方”の差なのだ。


■ AIの登場で、Doingの価値が相対化された

今やAIは、文章を書き、計算し、議事録をとり、データを分析し、動画をつくる。

つまり、「何ができるか」という部分は、機械に置き換わる時代に入った。

人間より正確で、人間より速く、人間より疲れない。

この変化は、恐れるべきものではない。

むしろ、“人間にしかできない価値”が浮き彫りになるチャンスだ。

その答えが、「在り方」である。

AIは感情を持たない。

倫理観も、信念も、人格もない。

どれだけ優秀でも、「この人を信じたい」とは思えない。

だからこそ、人間の価値は「Doing」ではなく「Being」に移る。

誰でもできることを“誰がやるか”が、重要になるのだ。


若手こそ、Beingの種を育てる時

若い世代にとって、Doingは手に入りやすい。

動画でスキルを学び、SNSで実績を見せ、テンプレで成果を出す。

でも、だからこそ問われる。

「で、あなたはどんな人？」

「あなたにしかないものは？」

自分に問いかけてみてほしい。

履歴書や職務経歴書には書けない、

「自分の在り方」とは何か？

・誰と関わるときに自分らしさが出るか？

・どんな場で、どんなふうに生きたいのか？

・自分の存在が誰かにどう作用するのか？

それを見つける旅が、「本物の人間力」を育ててくれる。

そしてその旅は、今この瞬間から始められる。


リーダーは、「在り方」で空気を変える存在へ

「リーダーは決断力がすべて」

「上に立つ人は、強くなければならない」

そんな常識は、もう古い。

これからのリーダーに求められるのは、“空気をつくれる存在”であることだ。

・話しやすい空気

・失敗しても大丈夫な空気

・挑戦を歓迎する空気

そうした“見えない土壌”をつくるのは、言葉ではなく、リーダー自身の在り方だ。

誰よりも誠実に働き、誰よりも人の話を聴き、誰よりも自分に問いを持ち続ける。

そんな背中に、人は信頼と希望を託すのだ。


■ Doingの終点、Beingの始点

Doingの限界を越えたとき、人は初めてBeingと向き合う。

だから、スキルに疲れたときはチャンスでもある。

成果で勝負できなくなったときこそ、

「自分という存在そのもの」で勝負するステージが開かれる。

誰かと比べるのではなく、

何かを“証明”するのでもなく、

“存在としての信頼”を育てていく時代へ。


いま、問うべきこと

「あなたは、何ができる人ですか？」

ではなく、

「あなたは、どう在りたい人ですか？」

これからの社会に必要なのは、

技術者でも、指導者でも、成功者でもなく、

「在ることで場を整え、周囲を育む人」なのかもしれない。

次章では、具体的に「在り方とは何か」を掘り下げていきます。

それはただの“性格”や“雰囲気”ではありません。

“静かなリーダーシップ”とも言える、見えない力です。