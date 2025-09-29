AI時代に求められる人財価値 「在り方」／齋藤 秀樹
序章 なぜ、いま在り方なのか？
「この人と一緒に働きたいか？」
「この人の言葉なら、信じられるか？」
「この人の背中を、追いかけたいと思えるか？」
こうした問いは、履歴書にも評価シートにも書かれていない。
だが、現場で人が人を見極めるとき、実際に判断されているのはスキルや資格よりも“その人の在り方”だ。
かつては、知識や技術、指示の速さや正確さが“できる人”の基準だった。
でも今、技術や情報はあふれている。AIがそれを肩代わりできるようにもなった。
このような時代に求められるのは、誰よりも多くのスキルを持っている人ではない。
「この人が言うならやってみよう」と思わせる人である。
その違いは、何か？
――「在り方」だ。
■ “正しさ”より、“信頼”が人を動かす
これまでの社会は、「正しさ」や「効率性」で動いてきた。
でも今は、どれだけ正しいことを言っても、人は動かない。
むしろ、正論が人の心を遠ざけてしまう時代だ。
たとえば、あなたが上司だとして。
部下が何かで失敗したとき、
「こうすべきだったよね」と冷静に指摘するのは“正しい”かもしれない。
でも、その瞬間、部下の心の扉は静かに閉じるだろう。
なぜか？
それは、「正しい」かどうか以前に、“この人は自分の味方か？”という問いが無意識に働いているからだ。
つまり、信頼できるかどうか。共に歩む人だと感じられるかどうか。
そしてそれは、表面的な言葉ではなく、“その人の在り方”から伝わる。
■ スキルは再現できても、在り方は模倣できない
テクニックやノウハウは学べる。
どんな若手でも、教えられればある程度まで「できるようになる」。
だが、“その人らしい在り方”は真似できない。
誰かのモノマネでは、人の心を打てないのだ。
たとえば、ある若手社員が、いつも誰よりも早く出社し、挨拶し、誰かの手が足りなければ自然に動いている。
その姿に、周囲は静かに影響を受けていく。
「彼がやるなら、私もやってみよう」
「なんとなく、あの人の周りは空気が良い」
そこには、スキルや肩書ではない“人格の信頼”がある。
このように、「在り方」は組織の文化に、チームの空気に、確実に染み込んでいく。
■ 若手こそ「在り方」に出会うタイミング
若手にとっても、在り方は未来を切り拓く最大の武器だ。
スペックや資格の競争は、上には上がいてキリがない。
でも、自分にしかない在り方、自分にしか歩めない物語は、誰にも奪えない。
「自分って、何を目指して生きているんだろう？」
「どうせ働くなら、どんな自分でいたい？」
そんな問いを一度でも真剣に考えた人は、たとえ今は迷っていても、確実に深みがある。
そして、その深みこそが、未来で多くの人に必要とされる“灯り”となる。
■ リーダーこそ「在り方」で空気を支配する
リーダーには、影響力がある。
それは時に、言葉を超えて空気を支配する。
たとえば、職場の雰囲気がどこかギスギスしているとき。
メンバーの問題のようでいて、実はリーダーの在り方が影響していることが多い。
・余裕がないとき、ピリピリした空気になる
・信頼していないとき、管理が強くなる
・不安なとき、責任を押しつけがちになる
逆に、どんな状況でも、
・メンバーを信じて任せる
・困っている人の隣に立つ
・自分の感情を丁寧に扱う
そうしたリーダーの在り方が、
組織の空気を整え、信頼を育み、成果を生む下地となっていく。
■ “人間であること”を取り戻す時代
AIやロボットは進化する。
スキルは代替され、情報はコピーされる。
でも、在り方は人間にしか宿らない。
そして、在り方は「今この瞬間」の選択によって育てられていく。
どんな言葉を使うか。どんな姿勢で向き合うか。
何を見つめ、何に背を向けるか。
それらすべてが、今日のあなたの“人格”を形づくっている。
この本が伝えたいのは、“スキルの次の時代”の人間のあり方である。
成果より信頼、正しさより共鳴、ノウハウより人格。
あなたという人間の根っこに光を当てる旅が、いま始まろうとしている。
その旅の中で、あなたはきっと、自分にしかない“在り方”を見つけていくことになるだろう。
第1章 DoingからBeingへ：時代の大転換点
「で、あなたは何ができるの？」
「それ、実績あるの？」
「役に立つの？」
現代社会に生きる私たちは、知らず知らずのうちにこうした問いに晒されている。
どんな場面でも、「何ができるか（＝Doing）」で価値を測られる。
進学、就職、昇進、起業、SNSでさえも。
人はスキルや成果、肩書や数値で評価されることに慣れすぎてしまった。
でも、そろそろ気づく頃だ。
「Doing」だけを追いかける生き方には、限界があるということに。
■ Doingだけでは、人は救われない
優秀で、努力家で、成果も出している。
それなのに、なぜか満たされない。
なぜか疲れている。
なぜか虚しい。
そんな人が、今、職場にも社会にもあふれている。
一方で、目立った成果もなく、華々しい経歴もないのに、
周りから慕われ、信頼され、「あの人のそばにいたい」と思われる人もいる。
この違いは何か？
それは、“Doing（何をするか）”ではなく、“Being（どう在るか）”の違いである。
Doingは、表面的な行動や成果。
Beingは、その行動の奥にある、存在の質や姿勢、あり方だ。
たとえば──
同じように部下を叱ったとしても、
「この人に叱られたら不思議とやる気が出る」という人と、
「ただ傷ついて終わる」人がいる。
それは、“言った内容”ではなく、“言った人の在り方”の差なのだ。
■ AIの登場で、Doingの価値が相対化された
今やAIは、文章を書き、計算し、議事録をとり、データを分析し、動画をつくる。
つまり、「何ができるか」という部分は、機械に置き換わる時代に入った。
人間より正確で、人間より速く、人間より疲れない。
この変化は、恐れるべきものではない。
むしろ、“人間にしかできない価値”が浮き彫りになるチャンスだ。
その答えが、「在り方」である。
AIは感情を持たない。
倫理観も、信念も、人格もない。
どれだけ優秀でも、「この人を信じたい」とは思えない。
だからこそ、人間の価値は「Doing」ではなく「Being」に移る。
誰でもできることを“誰がやるか”が、重要になるのだ。
■ 若手こそ、Beingの種を育てる時
若い世代にとって、Doingは手に入りやすい。
動画でスキルを学び、SNSで実績を見せ、テンプレで成果を出す。
でも、だからこそ問われる。
「で、あなたはどんな人？」
「あなたにしかないものは？」
自分に問いかけてみてほしい。
履歴書や職務経歴書には書けない、
「自分の在り方」とは何か？
・誰と関わるときに自分らしさが出るか？
・どんな場で、どんなふうに生きたいのか？
・自分の存在が誰かにどう作用するのか？
それを見つける旅が、「本物の人間力」を育ててくれる。
そしてその旅は、今この瞬間から始められる。
■ リーダーは、「在り方」で空気を変える存在へ
「リーダーは決断力がすべて」
「上に立つ人は、強くなければならない」
そんな常識は、もう古い。
これからのリーダーに求められるのは、“空気をつくれる存在”であることだ。
・話しやすい空気
・失敗しても大丈夫な空気
・挑戦を歓迎する空気
そうした“見えない土壌”をつくるのは、言葉ではなく、リーダー自身の在り方だ。
誰よりも誠実に働き、誰よりも人の話を聴き、誰よりも自分に問いを持ち続ける。
そんな背中に、人は信頼と希望を託すのだ。
■ Doingの終点、Beingの始点
Doingの限界を越えたとき、人は初めてBeingと向き合う。
だから、スキルに疲れたときはチャンスでもある。
成果で勝負できなくなったときこそ、
「自分という存在そのもの」で勝負するステージが開かれる。
誰かと比べるのではなく、
何かを“証明”するのでもなく、
“存在としての信頼”を育てていく時代へ。
■ いま、問うべきこと
「あなたは、何ができる人ですか？」
ではなく、
「あなたは、どう在りたい人ですか？」
これからの社会に必要なのは、
技術者でも、指導者でも、成功者でもなく、
「在ることで場を整え、周囲を育む人」なのかもしれない。
次章では、具体的に「在り方とは何か」を掘り下げていきます。
それはただの“性格”や“雰囲気”ではありません。
“静かなリーダーシップ”とも言える、見えない力です。