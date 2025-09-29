今回は同書「在り方 AI時代に求められる人財価値」からの抜粋を期間限定で掲載しました。





序章 なぜ、いま在り方なのか？

「この人と一緒に働きたいか？」

「この人の言葉なら、信じられるか？」

「この人の背中を、追いかけたいと思えるか？」

こうした問いは、履歴書にも評価シートにも書かれていない。

だが、現場で人が人を見極めるとき、実際に判断されているのはスキルや資格よりも“その人の在り方”だ。

かつては、知識や技術、指示の速さや正確さが“できる人”の基準だった。

でも今、技術や情報はあふれている。AIがそれを肩代わりできるようにもなった。

このような時代に求められるのは、誰よりも多くのスキルを持っている人ではない。

「この人が言うならやってみよう」と思わせる人である。

その違いは、何か？

――「在り方」だ。





■ “正しさ”より、“信頼”が人を動かす

これまでの社会は、「正しさ」や「効率性」で動いてきた。

でも今は、どれだけ正しいことを言っても、人は動かない。

むしろ、正論が人の心を遠ざけてしまう時代だ。

たとえば、あなたが上司だとして。

部下が何かで失敗したとき、

「こうすべきだったよね」と冷静に指摘するのは“正しい”かもしれない。

でも、その瞬間、部下の心の扉は静かに閉じるだろう。

なぜか？

それは、「正しい」かどうか以前に、“この人は自分の味方か？”という問いが無意識に働いているからだ。

つまり、信頼できるかどうか。共に歩む人だと感じられるかどうか。

そしてそれは、表面的な言葉ではなく、“その人の在り方”から伝わる。





■ スキルは再現できても、在り方は模倣できない

テクニックやノウハウは学べる。

どんな若手でも、教えられればある程度まで「できるようになる」。

だが、“その人らしい在り方”は真似できない。

誰かのモノマネでは、人の心を打てないのだ。

たとえば、ある若手社員が、いつも誰よりも早く出社し、挨拶し、誰かの手が足りなければ自然に動いている。

その姿に、周囲は静かに影響を受けていく。

「彼がやるなら、私もやってみよう」

「なんとなく、あの人の周りは空気が良い」

そこには、スキルや肩書ではない“人格の信頼”がある。

このように、「在り方」は組織の文化に、チームの空気に、確実に染み込んでいく。





■ 若手こそ「在り方」に出会うタイミング

若手にとっても、在り方は未来を切り拓く最大の武器だ。

スペックや資格の競争は、上には上がいてキリがない。

でも、自分にしかない在り方、自分にしか歩めない物語は、誰にも奪えない。

「自分って、何を目指して生きているんだろう？」

「どうせ働くなら、どんな自分でいたい？」

そんな問いを一度でも真剣に考えた人は、たとえ今は迷っていても、確実に深みがある。

そして、その深みこそが、未来で多くの人に必要とされる“灯り”となる。





■ リーダーこそ「在り方」で空気を支配する

リーダーには、影響力がある。

それは時に、言葉を超えて空気を支配する。

たとえば、職場の雰囲気がどこかギスギスしているとき。

メンバーの問題のようでいて、実はリーダーの在り方が影響していることが多い。

・余裕がないとき、ピリピリした空気になる

・信頼していないとき、管理が強くなる

・不安なとき、責任を押しつけがちになる

逆に、どんな状況でも、

・メンバーを信じて任せる

・困っている人の隣に立つ

・自分の感情を丁寧に扱う

そうしたリーダーの在り方が、

組織の空気を整え、信頼を育み、成果を生む下地となっていく。





■ “人間であること”を取り戻す時代

AIやロボットは進化する。

スキルは代替され、情報はコピーされる。

でも、在り方は人間にしか宿らない。

そして、在り方は「今この瞬間」の選択によって育てられていく。

どんな言葉を使うか。どんな姿勢で向き合うか。

何を見つめ、何に背を向けるか。

それらすべてが、今日のあなたの“人格”を形づくっている。

この本が伝えたいのは、“スキルの次の時代”の人間のあり方である。

成果より信頼、正しさより共鳴、ノウハウより人格。

あなたという人間の根っこに光を当てる旅が、いま始まろうとしている。

その旅の中で、あなたはきっと、自分にしかない“在り方”を見つけていくことになるだろう。





第1章 DoingからBeingへ：時代の大転換点

「で、あなたは何ができるの？」

「それ、実績あるの？」

「役に立つの？」

現代社会に生きる私たちは、知らず知らずのうちにこうした問いに晒されている。

どんな場面でも、「何ができるか（＝Doing）」で価値を測られる。

進学、就職、昇進、起業、SNSでさえも。

人はスキルや成果、肩書や数値で評価されることに慣れすぎてしまった。

でも、そろそろ気づく頃だ。

「Doing」だけを追いかける生き方には、限界があるということに。





■ Doingだけでは、人は救われない

優秀で、努力家で、成果も出している。

それなのに、なぜか満たされない。

なぜか疲れている。

なぜか虚しい。

そんな人が、今、職場にも社会にもあふれている。

一方で、目立った成果もなく、華々しい経歴もないのに、

周りから慕われ、信頼され、「あの人のそばにいたい」と思われる人もいる。

この違いは何か？

それは、“Doing（何をするか）”ではなく、“Being（どう在るか）”の違いである。

Doingは、表面的な行動や成果。

Beingは、その行動の奥にある、存在の質や姿勢、あり方だ。

たとえば──

同じように部下を叱ったとしても、

「この人に叱られたら不思議とやる気が出る」という人と、

「ただ傷ついて終わる」人がいる。

それは、“言った内容”ではなく、“言った人の在り方”の差なのだ。





■ AIの登場で、Doingの価値が相対化された

今やAIは、文章を書き、計算し、議事録をとり、データを分析し、動画をつくる。

つまり、「何ができるか」という部分は、機械に置き換わる時代に入った。

人間より正確で、人間より速く、人間より疲れない。

この変化は、恐れるべきものではない。

むしろ、“人間にしかできない価値”が浮き彫りになるチャンスだ。

その答えが、「在り方」である。

AIは感情を持たない。

倫理観も、信念も、人格もない。

どれだけ優秀でも、「この人を信じたい」とは思えない。

だからこそ、人間の価値は「Doing」ではなく「Being」に移る。

誰でもできることを“誰がやるか”が、重要になるのだ。





■ 若手こそ、Beingの種を育てる時

若い世代にとって、Doingは手に入りやすい。

動画でスキルを学び、SNSで実績を見せ、テンプレで成果を出す。

でも、だからこそ問われる。

「で、あなたはどんな人？」

「あなたにしかないものは？」

自分に問いかけてみてほしい。

履歴書や職務経歴書には書けない、

「自分の在り方」とは何か？

・誰と関わるときに自分らしさが出るか？

・どんな場で、どんなふうに生きたいのか？

・自分の存在が誰かにどう作用するのか？

それを見つける旅が、「本物の人間力」を育ててくれる。

そしてその旅は、今この瞬間から始められる。





■ リーダーは、「在り方」で空気を変える存在へ

「リーダーは決断力がすべて」

「上に立つ人は、強くなければならない」

そんな常識は、もう古い。

これからのリーダーに求められるのは、“空気をつくれる存在”であることだ。

・話しやすい空気

・失敗しても大丈夫な空気

・挑戦を歓迎する空気

そうした“見えない土壌”をつくるのは、言葉ではなく、リーダー自身の在り方だ。

誰よりも誠実に働き、誰よりも人の話を聴き、誰よりも自分に問いを持ち続ける。

そんな背中に、人は信頼と希望を託すのだ。





■ Doingの終点、Beingの始点

Doingの限界を越えたとき、人は初めてBeingと向き合う。

だから、スキルに疲れたときはチャンスでもある。

成果で勝負できなくなったときこそ、

「自分という存在そのもの」で勝負するステージが開かれる。

誰かと比べるのではなく、

何かを“証明”するのでもなく、

“存在としての信頼”を育てていく時代へ。





■ いま、問うべきこと

「あなたは、何ができる人ですか？」

ではなく、

「あなたは、どう在りたい人ですか？」

これからの社会に必要なのは、

技術者でも、指導者でも、成功者でもなく、

「在ることで場を整え、周囲を育む人」なのかもしれない。

次章では、具体的に「在り方とは何か」を掘り下げていきます。

それはただの“性格”や“雰囲気”ではありません。

“静かなリーダーシップ”とも言える、見えない力です。