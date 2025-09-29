新木優子、２つの表情で魅了する「タリーズ」新CM公開！
株式会社伊藤園は29日、タリーズコーヒーアンバサダー・新木優子が出演する新TVCMをYouTube上で公開した。
新CMは「COFFEE LOVER'S（コーヒーを愛する人々）」をテーマに全２篇となっており、10月６日（月）より「あ、お店みたい…」篇、10月13日（月）より「COFFEE LOVER’S TULLY’S」篇を全国で放映する。また、９月29日には、WEB上にてメイキング＆インタビュー動画も公開となった。
今回の新作TV-CMでは、「COFFEE LOVER'S（コーヒーを愛する人々）」をテーマに「TULLY’S COFFEE」ブランドの基幹製品である「TULLY'S COFFEE BARISTA' S BLACK」のおいしさを、製品軸とショップブランド軸でブランドアンバサダーである新木が２つの表情で表現。
「あ、お店みたい…」篇では、ブラックの背景に映える新木のクールな横顔と妖艶な表情とともに、バリスタが厳選したアラビカ種コーヒー豆を100％使用した「TULLY’S COFFEE BARISTAS BLACK」の香り高さや深みのある味わいを直感的に想起させる演出で伝えている。
一方、「COFFEE LOVER’S TULLY’S」篇では、オフの日の新木がコーヒーに癒されて微笑むかわいらしい表情でスペシャルティコーヒーショップ「タリーズコーヒー」で働くコーヒーマスターの現役バリスタとともにコーヒーへの思いを語る。
今回、タリーズコーヒーのCMには二度目の出演となる新木。メイキングでは、新木の真剣な表情や笑顔で撮影に臨む様子を観ることができるほか、インタビューでは、タリーズコーヒーの「こだわり」を伝えるCMにちなんで、新木の仕事での「こだわり」や普段からよく飲むというコーヒーへの「こだわり」についても語っているので、ぜひチェックを。
