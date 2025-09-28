J2¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕFW¸â²°ÂçæÆ¡¢2»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤â¡Ö¼«Ê¬¤¬°ìÈÖÀèÆ¬¤Ç¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¡×¤ÈÅÀ¼è¤ê²°¤Î¥¨¥´¤ò¼Î¤Æ¤ÆÂç°ìÈÖ¤Ø
¡ÎJ2Âè31Àá¡¢¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ 2-2 ¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¡¢9·î27Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ï
ÀéÍÕ¤Ï·§ËÜ¤Ë2-2¤Ç°ú¤Ê¬¤±¡¢»ÃÄê¼ó°ÌÉâ¾å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¤³¤Î»î¹ç¤Ç1-1¤ÎÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿FW¸â²°ÂçæÆ¡Ê¤Ò¤í¤È¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î¥¨¥´¤è¤ê¤â¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î¾¡Íø¤òÍ¥Àè¤·¤ÆÁö¤êÂ³¤±¤¿¡£
ºÇÁ°Àþ¤«¤é¸«¤»¤ë¾¡Íø¤Ø¤ÎÁÛ¤¤
2»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿ÅÀ¼è¤ê²°¤ÎÉ½¾ð¤Ï°Å¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¥Û¡¼¥à¤Ë·§ËÜ¤ò·Þ¤¨¤¿ÀéÍÕ¤Ï¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¤â¡¢Á°È¾12Ê¬¤ËÅ¨¿Ø¤Ç¤Î¥Ü¡¼¥ë¥í¥¹¥È¤«¤é¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤·¤¿¡£
¸â²°¤Ï¡Ö¼ºÅÀ¤Î·Á¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¡Ê»î¹ç¤ò¡ËÆñ¤·¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¹¤°¤ËÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
1-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿Á°Àá°¦É²FCÀï¤Ç·è¾¡ÅÀ¤òÄÀ¤á¤¿¸â²°¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤â¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î°ÌÃÖ¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤ÈÁ°Àþ¤«¤é¤Î¥Á¥§¥¤¥·¥ó¥°¤òÈäÏª¡£¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÅ¥½¤¯Àï¤¦ÇØÈÖ¹æ9¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
ÀéÍÕ¤ÏÁ°È¾30Ê¬¤Ë¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¦¥§¥¤¥é¥¤¥ó¼êÁ°¤«¤éMF¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¤¬¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò¶¡µë¡£ÇØ¸å¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸â²°¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÁê¼ê¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢Å¨¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤«¤é¤Î¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢ÅÝ¤ì¹þ¤ß¤Ê¤¬¤éº¸Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤Æ¥Ë¥¢¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
¡Ö¥¨¥É¥¥¡Ê¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¡Ë¤«¤é¤¤¤¤·Á¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò°ú¤½Ð¤»¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤º¤ËÂÇ¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤«¾¡¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤À¤±¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤¬°ìÈÖÀèÆ¬¤Ç¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ëè»î¹ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È2»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¥Ü¡¼¥ë¤ò²ó¼ý¤·¤ÆÈ¿·â¤òÁÀ¤Ã¤¿¡£
ÇØÈÖ¹æ9¤Îº£µ¨¥ê¡¼¥°Àï5ÆÀÅÀÌÜ¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢1-1¤Ç¸åÈ¾¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±22Ê¬¤ËºÆ¤Ó¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿¡£
¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¸â²°¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÁ´°÷¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Âå¤ï¤ê¤ËÆþ¤ëÁª¼ê¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤³¡Ê¸òÂå¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤ó¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤â¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Ç¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ë¡×¤È¥¿¥Ã¥Á¥é¥¤¥óºÝ¤«¤éÀ¼¤ò½Ð¤·Â³¤±¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ò¸ÝÉñ¤·¤¿¡£
ÀéÍÕ¤Ï¤½¤Î¸å¤âÌÔ¹¶¤ò»Å³Ý¤±¡¢Ä¾¸å¤ÎÆ±25Ê¬¤Ë¤ÏMF¥¤¥µ¥«¡¦¥¼¥¤¥ó¤ÎÆÀÅÀ¤Ç2-2¤È¤·¤¿¤¬¡¢Êü¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È19ËÜ¤Ç·§ËÜ¤Î·ø¼é¤òÆÍÇË¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
»î¹ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ2-2¤Ç½ªÎ»¡£¸â²°¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¤¯¤é¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ì¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢´°Á´¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Î¨Ä¾¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È¿°¤ò³ú¤ó¤À¡£
¼¡Àá¤Ï10·î4Æü¸á¸å2»þ¤«¤éV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤È¤Î¾å°ÌÂÐ·è¤ò¥Û¡¼¥à¤ÇÀï¤¦¡£
¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤Î·ë²Ì¤Ï»Ä¤·¤¿¤¬¡¢²¿¤è¤ê¤â¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤ò³éË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸â²°¤Ï¡ÖÁª¼ê¤ÎÀÕÇ¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¸Ä¿Í¤¬¤É¤¦ÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤À¤È»×¤¦¡£¼«Ê¬¤ò´Þ¤á¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤³¤È¤ä¡¢·è¤á¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¥¸¥§¥Õ¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬¡Ù¤È¤Ê¤ëÁª¼ê¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Á¡¼¥à¤ËÂÐ¤·¤Æ¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÎÏ¤Ï½Ð¤ë¡£¤½¤³¤Ï¥Ö¥é¤µ¤º¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼¡Àá¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ë¸þ¤±¤ÆÎÏ¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀõÌîô¥ÂÀÏº¡Ë