『名探偵コナン』1177話 猫探しが事件の証人となる大男探しに！
アニメ『名探偵コナン』の1177話「幻の大男を探せ」のあらすじと先行カットが到着した。
『名探偵コナン』は、青山剛昌による同名漫画のアニメ化作品。
高校生探偵・工藤新一は、謎の組織の手によって薬物で殺害されかける。命は取り留めたが子供の姿に変身してしまった新一は、正体を隠して江戸川コナンと名乗り、幼馴染の毛利蘭、その父親である探偵・毛利小五郎、少年探偵団たちと協力しながら様々な難事件に挑む。
1177話のあらすじはこちら。
＜1177話「幻の大男を探せ」＞
猫探しの依頼を受けた歩美、光彦、元太は、依頼主との約束を果たすために奔走していた。コナンと灰原も合流し、猫の痕跡が消えたあたりで話をしていると、そこに高木刑事と千葉刑事が現れる。二人が「作業着を着るような業種の、背の高い男性を探している」と知った少年探偵団は、捜査に協力。しかし夜まで周辺で猫探しをしていたはずの歩美、光彦、元太には、男を目撃した記憶がなく……。事件の証人となる、幻の大男の正体は？
＞＞＞『名探偵コナン』1177話の先行カットをすべてチェック！（画像7点）
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
『名探偵コナン』は、青山剛昌による同名漫画のアニメ化作品。
高校生探偵・工藤新一は、謎の組織の手によって薬物で殺害されかける。命は取り留めたが子供の姿に変身してしまった新一は、正体を隠して江戸川コナンと名乗り、幼馴染の毛利蘭、その父親である探偵・毛利小五郎、少年探偵団たちと協力しながら様々な難事件に挑む。
＜1177話「幻の大男を探せ」＞
猫探しの依頼を受けた歩美、光彦、元太は、依頼主との約束を果たすために奔走していた。コナンと灰原も合流し、猫の痕跡が消えたあたりで話をしていると、そこに高木刑事と千葉刑事が現れる。二人が「作業着を着るような業種の、背の高い男性を探している」と知った少年探偵団は、捜査に協力。しかし夜まで周辺で猫探しをしていたはずの歩美、光彦、元太には、男を目撃した記憶がなく……。事件の証人となる、幻の大男の正体は？
＞＞＞『名探偵コナン』1177話の先行カットをすべてチェック！（画像7点）
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996