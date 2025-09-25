【郵便局】『映画おでかけ子ザメ』フレーム切手＆オリジナルグッズが登場！
「郵便局のネットショップ」に『映画 おでかけ子ザメ とかいのおともだち』のオリジナルグッズが新登場！ 可愛い子ザメちゃんのアイテムを手に入れるチャンスです♪
『おでかけ子ザメ』（原作：ペンギンボックス）は、2021年にX（旧Twitter）に投稿された短編から始まった、注目の大人気コミック（KADOKAWAより既刊6巻が発売中）。2023年8月からはYouTubeの公式チャンネルでアニメの配信を開始。全60話の短編アニメは地上波テレビのアニメ作品などのCM枠でも放送されているので、観たことがあるという方も多いだろう。
2025年8⽉22日から、待望の映画化となる『映画 おでかけ子ザメ とかいのおともだち』が公開された。
このたび、日本郵便が運営する「郵便局のネットショップ」において、『映画 おでかけ子ザメ とかいのおともだち』のメインビジュアル等を使用したフレーム切手セット並びにオリジナルグッズが登場！
「フレーム切手セット」は映画のビジュアルや「子ザメちゃん」たちのかわいいイラストを使用したフレーム切手セット。フレーム切手は85円切手が10枚ついたシートになっている。ポストカードも２枚付属してます♪
オリジナルグッズとしては、クリアファイル、マスキングテープ、リングメモ帳、切手型アクリルキーホルダーがラインナップ。
どのアイテムも映画ならではのビジュアルデザインをお楽しみいただける。
小さなサメの ”子ザメちゃん” とお友だちがデザインされた、映画の世界観も楽しめるアイテムにご注目を！
※「フレーム切手」は日本郵便株式会社の登録商標です。
