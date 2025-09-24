【ONE PIECE】HIPSHOPコラボ第二弾発表！ ルフィの全ギアや五老星などが追加
TVアニメ『ONE PIECE』とアンダーウェアブランド【HIPSHOP（ヒップショップ）】のコラボレーション第二弾が追加発表された。9／22（月）よりオンラインストア限定予約開始、9／26（金）より全国のHIPSHOP全店、オンラインストア、その他ECモールにて販売開始となる。
＞＞＞HIPSHOP『ONE PIECE』コラボ第二弾のイメージをチェック！（写真8点）
TVアニメ『ONE PIECE』の原作は『週刊少年ジャンプ』（集英社）で絶賛連載中の、尾田栄一郎作による少年マンガ。
1997年の連載開始から、またたく間に人気を博し、2021年にコミックスは100巻を突破。さらに、発行部数はシリーズ累計5億部も突破している（2024年現在）。
1999年よりTVアニメーションが放送開始。以来、常に高い人気を誇るロングシリーズとなり、2021年にはついに1000話を突破。2024年には放送25周年を迎えた。
劇場版作品も多数制作され、2022年公開の最新作『ONE PIECE FILM RED』は、公開前から話題となり、国内累計動員数1474万人、興行収入203.3億円を記録（2023年実施のアンコール上映含む。）劇場版シリーズとしては史上最高の成績となった。
2023年には、尾田栄一郎がエグゼクティブ・プロデューサーを務める実写ドラマ版『ONE PIECE』がNetflixで全世界独占配信。国内外で反響を呼び、数々の賞に輝いた。続編の制作が決定している。
また、これまでにゲームなどの数多くのメディアミックス作品、関連商品が生まれ、関連イベントも現在までに途切れることがない。いくつものムーブメントを起こしながら、今なお成長しつづけている世界的なエンターテインメント作品である。
そんな世界中で愛されるTVアニメ『ONE PIECE』とのコラボレーションアイテム第二弾の追加ラインナップが、HIPSHOPから発売される。
HIPSHOP ONE PIECE Seriesは2024年圧巻の114種類をローンチし、全世界のONE PIECE ファンの注目を集めた人気シリーズ。7月に138種類と拡大し、今回は更にキャラクター24種を追加。コレクションの数はなんと162種類に。HIPSHOP史上最大のコレクション、この圧倒的なラインナップからお気に入りのキャラクターを見つけよう！
なかでもMONKEY.D,LUFFY GEAR COLLECTIONは、ルフィのギア2からギア5までがそろったシリーズ。世界陸上の男子4×100ｍリレーの日本チームが選手紹介の際にルフィのギア2からギア5のパフォーマンスをして、日本のアニメ好きで知られるアメリカチームのノア・ライルズ選手が飛び上がって喜んでいたのも記憶に新しい。ライルズ選手にプレゼントしたら喜んでもらえそうだ。
また今回キッズサイズにHIPSHOPとしては新たな試みの「麦わらの一味」が大集合したデザインを追加している。
そして、ONE PIECE Seriesのコンセプトである「はこう かざろう たのしもう！」を最大限に表現する、世界初！？ のボクサーパッケージを飾ることのできる「HIPSHOP ORIGINAL BOXER ACRYL STAND」もご用意。これで大好きなキャラクターをいつでもそばに飾れるようになる。
さらに、店頭で「HIPSHOP ONE PIECE Series」を購入された方は、2ndコレクション ”FOUR EMPERORS SHOPPER” がもらえる。こちらはなくなり次第終了となるのでご注意を。
（C）尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
