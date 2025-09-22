元俳優で、群馬県高崎市にある人気ラーメン店「中華そば こましょう」店主の小松正一さんが亡くなったことが、22日までに公式X（旧ツイッター）やインスタグラムで報告された。61歳だった。

同店は先月中頃より臨時休業が続き、同27日には公式Xで「今夏の暑さで体調が万全でないため、しばらくお休みさせて頂きます」と報告。今月17日には「店主が現在病気療養中なのですが、奇跡的な回復が出来るように『快くなれ！』と元気玉を送ってください！！！」と呼びかけていた。

20日に「本日 中華そばこましょう店主小松正一が旅立ってしまいました。突然過ぎて、どうご報告すれば良いのか分からずすみません」と報告。その後の投稿では通夜および葬儀の日程等を記し、「楽しいことが大好きな人なので 会いに来られる方は会いに来てください」と伝えた。

俳優の寺島進は自身のXで「三船プロの養成所からの同期生で日本一美味い中華そば『#こましょう』の店主になった、親友の#小松正一が昨日亡くなってしまった」と報告。在りし日の小松さんと撮した写真をアップし、「放心状態な俺は、何かしなくては！と鍋を。小松の美味かった鳥鍋を真似して偲んで。合掌」と悼んだ。