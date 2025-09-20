実は、【ニトリのN+】って「パンツ」が名品♡ 大人に推したい「新作パンツ」

手頃な価格で大人に似合う日常着が揃う【ニトリ】生まれのファッションブランド【N+（エヌプラス）】、実はパンツが名品揃いとのウワサ。シーズンごとに素材や色をアップデートしながらリリースしているものもあり、リピート買いで愛用する人も多いのだとか！ 今回はそんなN+の新作パンツから、大人に推したいおすすめをレポートします。

名品ストレッチパンツにシックな新色がお目見え

【N+】「マジックベルトストレッチパンツ」\2,990（税込）

N+のロングセラーアイテムとして高い支持を集めるストレッチ素材のパンツ。幅を広めに設定したウエストベルトがお腹まわりをサポートし、すっきり見えに期待できる一本です。細身のシルエットながら、横に伸びやすいストレッチ素材のおかげで気楽に穿きやすいのも魅力的。グレー・グレージュ・ブラック・インディゴの4色がラインナップされています。

スマートにこなれ見えを狙えるセミワイドシルエット

【N+】「ソフトストレッチセミワイドパンツ」\3,990（税込）

ダボついた印象に苦手意識がある大人女性もキレイめに穿きやすい、絶妙なセミワイドシルエットが特徴のガウチョパンツ。ウエストまわりにダーツを入れることで腰まわりの広がりが抑えられており、タックインスタイルもスマートにキマりそう。オンオフ問わず頼りやすく、こなれ見えを狙えます。特にこの秋冬の注目カラーであるブラウンやネイビーは要チェック！

穿き心地と美シルエットを追求したストレートパンツ

【N+】「ハイパーストレッチ美ストレートパンツ」\3,990（税込）

ウエストやヒップまわりの立体的なパターン設計にこだわり、「穿き心地の良さと美シルエットが叶う」（公式ECサイト）というストレートパンツ。すっきり落ちるストレートシルエットが、脚線を美しく整えて見せてくれそう。ストレッチ感がありつつ程よいハリも両立させた素材によって、キレイ見えしやすいのも大人世代に嬉しいポイントです。

ワンツーでサマになる上品なハイウエストパンツ

【N+】「ライトダブルクロスストレートパンツ」\3,990（税込）

こちらのハイウエストデザインのストレートパンツは、センタープレスが入っていることでコーデをグッとクリーンな印象に寄せてくれそうな一本。素材には上品な光沢感もあり、ブラウスとのワンツーでエレガントにサマ見えを狙えます。ウエストは後ろのみゴムになっているため、窮屈感を覚えにくいのも思わず頼りたくなる魅力かも。

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ