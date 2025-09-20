野犬5頭に食べられかけ、余命僅かと言われた子猫。最期の瞬間まで愛情を注ごうとお世話していると、安心し切った表情をみせ、飼い主さんの涙を誘いました。投稿は記事執筆時点で314万回以上再生され、「辛かったね」「こわかったね、痛かったね」「奇跡が起きますように」と応援の声が寄せられました。

【動画：『野犬5頭に食べられかけられていた子猫』を救出→病院に連れて行くと余命宣告をうけて…】

野犬5頭に食べかけられた子猫

Instagramアカウント「パンちゃんママ(@panchan08.08)」は、今年8月に野犬5頭に襲われていたところを救出された子猫・パンちゃんの経過を記録として投稿しているアカウントです。

パンちゃんは前述した通り、５頭もの野犬に襲われ、食べかけられていたところを保護されました。起き上がることはできるものの、気力はほとんどなく、下半身は動かない状態とあまりにもひどい状態だったといいます。

翌日、動物病院へ連れて行くと、獣医師からは「余命はもって1～2日かもしれない」とあまりにも短すぎる余命宣告を受けたのだそう。投稿者さまは「この子はウチで看取ります」と伝え、看取り前提で最期の瞬間まで、できる限り愛情を注いであげようと決意したのでした。

家に連れ帰ると、待っていた子供たちが片時もパンちゃんのそばから離れようとせず、「本当に死ぬの？死なんのやないん？」と希望を口にしていたといいます。

そんな息子さんに、「残りのパンちゃんの時間をどう過ごして行くか、寂しくないようにしようね」と伝えたという投稿者さま。すると、そばで昼寝をし、時々手で触れながら愛情を伝える優しい行動を見せてくれたのだとか。

また、娘さんは歯ブラシで優しく撫でてあげると親猫に舐められているように感じて安心するらしいという情報を得て、早速実践。容態は変わらないものの、どことなくパンちゃんも安心しているように見えたそう。

温かいご家族に励まされながら一夜を過ごしたパンちゃん。眠りに就くと、痙攣発作を起こす様子も見られ、何度も「やっぱり今夜が最期なのかな」と思わされたといいます。

少しずつ心を開く姿に涙

そんな中、腕の中にパンちゃんを抱いていた時のこと。なんと初めて喉をゴロゴロと鳴らして甘える様子を見せてくれたというのです！これには嬉しさと寂しさで涙が止まらなかったという投稿者さま。

その晩、高熱も出たり目の粘膜も出てきたり、心拍数も安定してなかったというパンちゃん。「これはいつその時が来てもおかしくない」と思いながら一夜を過ごしたそうです。

しかし、パンちゃんはその日を持ち堪え、連絡のついた動物愛護団体の方とも相談し、やはりお家で最後まで献身的にお世話しつつ、看取ってあげることを決意した投稿者さま。

余命宣告より日が経っても「生きたい」という思いが強いのか、命の灯火を消さずに頑張るパンちゃん。ですが、日に日に体調は悪化していき、見るのも辛いほどだったといいます。

パンちゃんのその後

ちなみに、その後のパンちゃんですが、なんとご家族の献身的な看病もあり、奇跡的に大復活を遂げたのだそう！今は峠を超え、下半身は動かすことができませんが、前半身で動き回る様子を見せているのだとか。

恐ろしい体験をしたパンちゃんのお話は、 Instagramに投稿されると314万回以上再生され、「辛かったね」「こわかったね、痛かったね」「奇跡が起きますように」「助けていただきありがとうございます」など、感謝や応援の声が殺到しています。

現在も経過観察中だというパンちゃん。 Instagramアカウント「パンちゃんママ」では、パンちゃんの救出から現在までの様子が少しずつ更新されています。ぜひ Instagramから、パンちゃんが良い結果へと辿り着けるよう、応援してくださいね。

パンちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました。どうか良い結果へと辿り着きますよう、お祈り申し上げます。

写真・動画提供： Instagramアカウント「パンちゃんママ(@panchan08.08)」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。