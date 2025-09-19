¡ÚÀ¤³¦Î¦¾å¡Û¥é¥¤¥ë¥º¡¢¥Ü¥ë¥È°ÊÍè¤Î4Ï¢ÇÆÃ£À®¡ª²ñ¾ì¤Ë¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡×¼çÂê²ÎÎ®¤ì¤ë¿è¤Ê±é½Ð¤â
¡¡¡þÎ¦¾å¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñÂè7Æü¡¡ÃË»Ò200¥á¡¼¥È¥ë·è¾¡¡Ê2025Ç¯9·î18Æü¡¡¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡ÃË»Ò200¥á¡¼¥È¥ë·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Î¥¢¡¦¥é¥¤¥ë¥º(ÊÆ¹ñ)¤¬19ÉÃ52¤Ç¥¦¥µ¥¤¥ó¡¦¥Ü¥ë¥È°ÊÍè»Ë¾å2¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ëÂç²ñ4Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡·è¾¡¥ì¡¼¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¤Ë¤Ï¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦Â¹¸ç¶õ¤ÎÉ¬»¦µ»¤Ç¤¢¤ë¡Ö¸µµ¤¶Ì¡×¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤·¡¢Àä¶«¡£Âç´¿À¼¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¥ì¥Ù¥ë(¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«)¤é¤¬¹¥È¿±þ¤ò¸«¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÃæÈ×¤«¤é¥®¥¢¤ò¾å¤²¤Æ²ÃÂ®¡£º®Àï¤òÀ©¤·¡¢´¿´î¤Î¤«¤á¤Ï¤áÇÈ¥Ý¡¼¥¹¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢²ñ¾ì¤âÀäÂÐ²¦¼Ô¤ò½ËÊ¡¡£¥é¥¤¥ë¥º¤¬Âç¥Õ¥¡¥ó¤ò¸ø¸À¤¹¤ë¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ëZ¡×¤Î¼çÂê²Î¡ÖCHA-LA HEAD-CHA-LA¡×¤¬Î®¤ì¤ë¿è¤Ê±é½Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥ë¥º¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç1ÈÖ´ò¤·¤¤¶â¥á¥À¥ë¤À¡×¤È´¿´î¡£¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¶ìÏ«¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Åìµþ¤ËÍè¤Æ4Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤Ç¤¤Æ¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âç´Ñ½°¤ÎÃæ¤Ç¡Ê¸µµ¤¶Ì¤Ç¡Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤ÆºÇ¹â¤ÎÁö¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Í½Áª¤Ï19ÉÃ99¤Î4ÁÈ1Ãå¤Ç½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡£18Æü¤Î½à·è¾¡¤Ç¤â19ÉÃ51¤Ç3ÁÈ1°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢Í¾ÎÏ¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¹¥¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥é¥¤¥ë¥º¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¡£¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿100¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤Ï¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¤Ë¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡×¡¢¡Ö¼ö½Ñ²öÀï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¤Î¥Ý¡¼¥¹¤òÈäÏª¡£200¥á¡¼¥È¥ë¤Î½à·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢¡ÖONE PIECE¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¥ë¥Õ¥£¤Î¡Ö¥®¥¢2(¥»¥«¥ó¥É)¡×¥Ý¡¼¥º¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£