JBL¤¬¼ª¤ò¤Õ¤µ¤¬¤Ê¤¤¥¤¥ä¡¼¥«¥Õ·¿´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖJBL Soundgear Clips¡×¤ò9·î25ÆüÈ¯Çä¤Ø
¥Ï¡¼¥Þ¥ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ï¡¢JBL¥Ö¥é¥ó¥É¤Î´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖSoundgear Clips¡×¤òÈ¯É½¡£9·î25Æü¤«¤é½ç¼¡¡¢ÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
³°¼ªÆ»¤ËÄ¾ÀÜÆÏ¤¯ÆÈ¼«Àß·×
¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼´¶³Ð¤ÇÁõÃå¤Ç¤¤ë¥¤¥ä¡¼¥«¥Õ·¿¤Î´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡£¼ª³Ì¤Î³°Â¦¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¼ª¸µ¤Ç²»¤òÌÄ¤é¤¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò³ÑÅÙ¤¬¤Ä¤¤¤¿¥¢¡¼¥Á·Á¾õ¤Î¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤Ç·ë¹ç¤¹¤ë¡ÖSonicArc¡×¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢³°¼ªÆ»¤ËÄ¾ÀÜ²»¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£µÕ¤Î°ÌÁê¤Î²»¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¼ª¤Î³°¤Î²»¤òÂÇ¤Á¾Ã¤¹¡ÈOpenSound¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡É¤È11mm·Â¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ê¡¢²»Ï³¤ì¤òÍÞ¤¨¤ÆÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£ÂÐ±þ¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤ÏSBC¡¢AAC¡£
¥¤¥ä¥Û¥óËÜÂÎ¤ÏIP54¤ÎËÉ¿åËÉ¿Ð¡£¥¤¥ä¥Û¥óËÜÂÎ¤ÇÌó8»þ´Ö¡¢½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹Ê»ÍÑ¤ÇºÇÂçÌó32»þ´Ö¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¼÷Ì¿¤Ç¡¢ÊÒÊý¤Î¥¤¥ä¥Û¥óÃ±ÂÎ¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¥Ç¥å¥¢¥ë¥³¥Í¥¯¥Èµ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤Æ¤è¤êÄ¹»þ´Ö¤Î»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£10Ê¬´Ö¤Î½¼ÅÅ¤ÇÌó3»þ´Ö¤Î»ÈÍÑ¤¬¤Ç¤¤ëµÞÂ®½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¡£2Âæ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËÆ±»þ¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¥Þ¥ë¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
Amazon¸ÂÄê¿§¤ò²Ã¤¨¤¿Á´4¿§¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×
¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥Û¥ï¥¤¥È¤ò9·î25Æü¤ËÈ¯Çä¤·¡¢¥³¥Ã¥Ñ¡¼¤¬10·î2Æü¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¡£Amazon¸ÂÄê¿§¤Î¥Ñ¡¼¥×¥ë¤¬10·îÈ¯Çä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¡¢JBL¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤Ï1Ëü8700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£