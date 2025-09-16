【Suicaのペンギン】上品かわいい「バングルウォッチ」でおシャレ度UP！
JR東日本の「Suicaのペンギン」がデザインされた、おシャレでかわいいバングルウォッチが新登場！ 大人っぽい、でもキュートなアイテムをご紹介！
JR東日本のICカード「Suica」のマスコットキャラクター「Suicaのペンギン」のバングルウォッチがアサミズカンパニーよりリリースされる。
本アイテムはSuicaのペンギンと子ペンギンのふたりが文字盤にデザインされた、ひねるだけで簡単に取り外しできるバングルウォッチ。
着け心地軽やかな軽量設計で、イミテーションパールが華やかさを演出。上品さ、大人っぽさに、可愛らしい「Suicaのペンギン」でキュートさがプラスされたアイテムに仕上がっている。
カラーはシルバーとピンクゴールドの2色展開、数量限定のお取り扱いとなっている。
2025年9月17日より「TOY TIME JREモール店（アサミズカンパニー公式shop）」にてお取り扱いスタート。
日常使いから特別な日まで幅広く活躍できるデザインウォッチ、自分へのご褒美はもちろんプレゼントにもおすすめです♪
（C）C.S/JR東日本/D SuicaはJR東日本の登録商標です。
