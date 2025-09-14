9月14日までに、女優・綾瀬はるかの近影がスタッフ公式のInstagramにアップされ、話題になっている。

ウェットな髪をひとつに束ねた綾瀬は、茶色のレザーのジャケットを羽織っている。その下からは、スラリとした足が覗く。

「綾瀬さんは、2025年9月12日に発売された美容雑誌『美的GRAND』秋号の表紙を飾っています。アップされた写真も、その企画で撮ったもののひとつ。同誌への登場は、約1年振りとなる綾瀬さん。今号の表紙は通常版で“ナチュラル美人”、増刊版で“ハンサム美人”の2パターンの綾瀬さんのビジュアルを使用しています」（ファッション誌ライター）

同投稿のコメント欄には絶賛の声が寄せられている。

《セクシー過ぎる》

《スタイル良すぎです》

《なんたる美腿》

特に注目されたのは、綾瀬の美脚だ。太ももを大胆に露出し、パンツやスカートをあえて見せず、まるで“履いてない”ような印象を与える。近年、このスタイルは世界的に流行していると前出のファッション誌ライターは指摘する。

「ここ数年、パリコレなどでは、世界のトレンドファッションとして、上着から見えない程短いショートパンツが流行しています。2025年3月、俳優の志尊淳さんが、自身がアンバサダーを務めるハイブランド『GUCCI』のウェアをまとった姿をInstagramで披露。その時も、太ももまである長い丈のベージュのトレンチコートを羽織っていたものの、下半身は“履いていない”ように見えることで話題に。浮世離れした出で立ちは、世間からはなかなか受け入れられなかったようでした」

“履いてない”スタイルができるのも一流ゆえであろうが、綾瀬は最近も“上裸CM”で話題になった。

「ユニクロの大人気商品、ブラトップのCMで後ろ姿ながらも、上半身裸となり話題になりましたね。綾瀬さんといえば、時間があればジムに行き、寝る前にはストレッチをするという習慣を欠かさないといいます。ハードなアクションもこなす綾瀬さんですから、体力作りは重要なのでしょう。そんな日々の積み重ねが、美貌に繋がっているのでしょうね。

綾瀬さんは、露出をしても女性にウケる爽やかさやナチュラルさがあります。何かと“肌見せ”が増えているのもそうした理由ではないでしょうか」（前出・ファッション誌ライター）

今年で40歳を迎えた綾瀬。年齢を重ねるごとに、その美しさに磨きがかかっている。