クランプ式USB充電器 / ほっかほっか亭「カスタマイズ弁当」【まとめ記事】
サンワサプライ株式会社は、デスク天板にしっかり固定できるクランプ式AC充電器「ACA-PD106BK（ブラック）」「ACA-PD106W（ホワイト）」を発売する。最大65WのUSB Power Delivery（PD）規格およびPPS規格に対応し、USB Type-Cポート×2、USB Aポート×2の計4ポートでノートパソコンからスマートフォンまで幅広いデバイスを同時急速充電可能だ。奥行わずか55.5mmのスリム設計とデスク下配線のACコードにより、ワークスペースをスマートに保つ。USB Type-Cを2ポート搭載しており、最大65WまでのUSB PD規格による充電に対応する。デスクを金具で挟み込んで充電器を固定するので手元で楽に充電できる。
持ち帰り弁当事業のパイオニアである「株式会社ほっかほっか亭総本部」は、現在、近畿エリアの一部店舗にてモバイルオーダー限定で、自分好みにカスタマイズしたお弁当が注文できる「カスタマイズ弁当」を発売している。今回、好評につき、エリアを拡大し、2025年9月1日（月）より、選べるおかずのラインナップを増やし、東日本エリアの店舗での販売を開始した。
■軽量＆コンパクト！コスパに優れた、USB-C充電式の電動ドライバー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、軽量でコンパクトなため片手で扱いやすく、ビット10種類付属し、USB Type-C充電式なので手軽に充電することができるコスパに優れた電動ドライバー「800-TK056」を発売した。軽量×コンパクトで家具の組立てを手軽に行えるUSB Type-C充電式のコードレス電動ドライバー。スマホを持つような感覚で片手でも簡単に扱えるコンパクトで軽量な持ちやすい設計だ。ビットをドライバーに取り付けて、トリガーを引くだけで簡単に使える。トリガーは押した箇所によって正回転、逆回転の回転方向の切替えができる。耐久性の高いCRV材を使用したビットを10種類付属している。ビットをしっかり固定して保管できるホルダー付き。
■スマホで音声入力、パソコンでAI編集！「AIボイスライター」
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、スマホで音声入力し、パソコンでAIが文章を校正・要約・翻訳・メース作成・記事作成することができる複数機能を持ったAIボイスライター「600-AIUSB」を発売した。スマホアプリで音声入力したテキストをパソコンへ送り、AIで校正/要約やメール文を作成できるソフトウェア「AIボイスライター」。AIが文章を「校正・要約・翻訳・メール作成・記事作成」までサポートし、さらにAIチャットやAI多言語チャットも搭載する。
■連続噴射15分、逆さ噴射にも対応！最大風速42m/sのハイパワーなAC電源エアダスター
サンワサプライ株式会社は、ガスを使わない電動式で、安全かつ環境に配慮したエアダスター「CD-ADE8BK」を発売する。風量ダイヤルによる無段階調整と3種類のノズル付属、長時間連続使用に対応した設計で、パソコン内部や精密機器の細部まで手軽にクリーニングできる。AC電源接続のため、風力が強く、電池切れやバッテリー劣化の心配をせず使用できる。AC電源式で最大風速42m/sを誇るハイパワーなエアダスター。圧倒的な風力で、溜まったホコリやゴミを一気に吹き飛ばせる。手元の調節ダイヤルで風力を無段階で調整でき、用途に合わせてそよ風や強風を使い分けられる。
■ノートパソコンを充電できる！USB PD最大出力65W、クランプ式USB充電器
■【事業責任者からのコメントあり】好評につき東日本エリアへ拡大！ほっかほっか亭「カスタマイズ弁当」
持ち帰り弁当事業のパイオニアである「株式会社ほっかほっか亭総本部」は、現在、近畿エリアの一部店舗にてモバイルオーダー限定で、自分好みにカスタマイズしたお弁当が注文できる「カスタマイズ弁当」を発売している。今回、好評につき、エリアを拡大し、2025年9月1日（月）より、選べるおかずのラインナップを増やし、東日本エリアの店舗での販売を開始した。
