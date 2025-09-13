TIB·îÎã²ñ¡Ö³¡ÎÏ²°¡×¼ÒÄ¹¤¬¹Ö±é¡ÚÆÁÅç¡Û
TIB¡áÆÁÅç¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Ùー¥¹¤Î·îÎã²ñ¤¬12Æü¡¢ÆÁÅç»Ô¤Ç³«¤«¤ì¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¥éー¥á¥ó¥Á¥§ー¥ó¤òÅ¸³«¤¹¤ë²ñ¼Ò¤ÎÂåÉ½¤¬¹Ö±é¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÁÅç¸©Æâ¤Îµ¯¶È²È°éÀ®¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ëTIB¤Î·îÎã²ñ¡£¤³¤ÎÆü¤Ï2005Ç¯¤ËµþÅÔ¤Ç¥éー¥á¥óÅ¹¡Ö³¡ÎÏ²°¡×¤òÁÏ¶È¤·¹ñÆâ³°¤Ç¥Á¥§ー¥óÅ¸³«¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë°é¤Æ¾å¤²¤¿Æ£ÅÄ½¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤¬¹Ö±é¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡üÆ£ÅÄ½¡¼ÒÄ¹
¡ÖÂçÂÎ1¤Ä¤Î¥Öー¥¹¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï4¡¢5¿Í¤È¤«¡¢
¡¡¾¯¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ä¤Ã¤¿¤é2¿Í¤È¤«¡£
¡¡¤¦¤Á¤Û¤Ü20¿ÍÂÎÀ©¤ÇÄ©¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡°µÅÝÅª¤ËÁá¤¤¥¹¥Ôー¥É¤Ç½Ð¤¹¤«¤éÇÕ¿ô¤¬½Ð¤ë¡£
¡¡ÇÕ¿ô¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï·ë¶É¡¢Çä¤ê¾å¤²¤¬¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç
¡¡1Ç¯ÌÜ¤Ï¤½¤ì¤Ç³Í¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¡×
TIB¡¢¼¡²ó¤Î·îÎã²ñ¤Ï10·î10Æü¡¢ÆÁÅç»Ô¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£