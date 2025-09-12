こんなにツルッツルでキレイなお尻たちが、テレビ番組にたくさん映ることが今まであっただろうか？ 兵庫県姫路市では今、脱毛する男性たちが増加！ 彼らが特に気にする部位はお尻まわり。その理由は……!?

姫路市といえば、1000年以上の歴史を誇る播州秋祭りが有名。播州秋祭りとは、播磨の各地域で行われる秋季例大祭の総称だ。大重量の屋台練り、毛獅子の舞い、提灯の豪快な潰し合いなど、祭りの内容はどの地域も郷土色が豊かで、非常に熱い。

播州秋祭りのために、姫路の男性たちはとにかくビジュアルにストイック。「襟足伸ばしとるやつは祭りしてないんと一緒」ということで髪は短く、「回しが似合うように」と体重を20～30キロ増量を目指す人もいるそうだ。

姫路の男性たちが一番ケアしているのは“毛”。「祭りのために脱毛していますね。もうツルツルです」「みんな脱毛している。最近の若い子は」とのことで、特にお尻まわりを気にしているらしい。その理由は、祭りの際にまわし一丁になるからだ。そのため彼らの間では、お尻脱毛は当たり前になっている。

10月までに脱毛したい男性が急増するため、姫路のとある美容クリニックでは、「祭り脱毛」という特別プランを恒例で実施しているのだとか。スタジオのなるみ・岡村も姫路男子ならではのプランに大盛り上がり。

お尻脱毛は、姫路の女性たちにも評判が良いらしく「祭り好きな女性の方はお尻は絶対見ていますから」「めっちゃキレイ！」だそうだ。

祭りのために美意識が高過ぎる姫路の男性たちに、スタジオ一同はビックリ。彼らのお尻がカメラに何度もアップで映し出されると、ナインティナインの岡村隆史は、「キレイなケツやんか～！」「キレイやな～！」とハイテンションに。

岡村にタレントのなるみは同意しつつも、「なんのインサートやねん！」「最近のテレビでなかったでこんなん！」「姫路の男の子たちもなんであんなに差し出すの!?」とツッコミ。姫路出身のミルクボーイ・内海崇も、「あんな普通の人のお尻映していいんですか？」と笑った。

なお、この様子は、バラエティ番組『なるみ・岡村の過ぎるTV』（ABCテレビ）9月8日放送回で紹介された。同放送回では、「熱狂シティ頂上決戦 熱くなり過ぎる街バトル 岸和田市VS姫路市」と題した企画を実施。レゲエシンガーの775が、地元・大阪府岸和田市の岸和田だんじり祭を、内海が播州秋祭りをそれぞれ岡村たちにプレゼンした。

