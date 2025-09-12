《本日結成致しました。 めいたろう です。 我々が出演している映画 仮面病棟もうすぐ公開です！！》

2020年2月、自身のXで俳優・坂口健太郎と親密に並ぶ写真を掲載した女優・永野芽郁。それから約5年7カ月後、ふたりはいま騒動の渦中にいてーー。

9月10日、『電子版 週刊文春』で明らかになった坂口とヘアメイクとの同棲愛。3歳年上の女性と4年間愛を育んできた2人に祝福の声が聞こえてくると思いきや、同時期に坂口は永野とも交際していたことが発覚して衝撃を呼んでいる。

「2015年公開の映画『俺物語!!』で初共演した坂口さんと永野さんは当時24歳と16歳だったこともあり、恋愛に発展することはありませんでした。しかし、永野さんは俳優の先輩である坂口さんを『優しいお兄さん』と呼んで懐いていましたね。それから5年後に映画『仮面病棟』で再共演を果たしたふたりは、一緒にお酒を飲むようになり一気に距離が縮まったようです」（芸能記者）

恋人のいる“お兄さん”とドロ沼三角関係を築いた永野だが、4月に『週刊文春』で田中圭との不倫が報じられて大炎上したのが記憶に新しい。

「田中さんとの親しげに顔を近づけるツーショットや生々しいLINEのやり取りは波紋を呼び、好感度の高かった永野さんの広告はすべて非公開となる事態に陥りました。

さらに、田中さんと交際中に出演していた日曜劇場『キャスター』（TBS系）の共演者の韓国人俳優とも関係を持っていたと報じられ、清純派から一転、共演者キラーと言われることになったのです。

それに続いて、坂口さんの場合は“めいたろう”という愛称でファンの間でも仲良いことが知られており、永野さんも親密ショットを発信していました。あまりに堂々とした素振りにファンもふたりの仲を疑うことはありませんでしたね。それだけに今回の三角関係はかなりショックを受けた人が多いです」

坂口との交際が発覚したことで、ネット上では永野が過去に“慕っていた俳優”を探す動きもあるという。

「実際、坂口さんのほかにも永野さんが親しげに掲載している俳優はほかにもいて、2017年にドラマ『僕たちがやりました』で初共演した窪田正孝さんとツーショットをあげて、《おにーちゃんみたいな大先輩です》とこれまた“お兄さん”アピールをしています。また、何度か共演を重ねていた佐藤健さんに対しては、2024年に公開された映画『はたらく細胞』の舞台挨拶で『ご一緒するときは絶対的にいてくれなきゃいけない存在。健さんがいてくだされば大丈夫だと思ってる。なのでこれからも一緒にいてください』と宣言するなど、“匂わせ”と勘違いされる行為をしており、それぞれの俳優のファンは“警戒心”を高めている状況です。

すでに2つも“実例”があるわけですから、ファンは疑いたくなるでしょうね。もし今後、女優業に復帰できたとしてもこれまでのようなフランクで誰とでも親しくという姿勢は貫けないでしょう。大炎上になるのは間違いありませんから」（芸能ジャーナリスト）

次こそクリーンでピュアな恋が報じられてほしいが……。