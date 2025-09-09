ÀÅ²¬Îµ´¬¡¢½é¤Î»à¼Ô³ÎÇ§¡¡¼Ö²£Å¾¤Ç50ÂåÃËÀ
¡¡ÀÅ²¬¸©µÈÅÄÄ®¤Ï9Æü¡¢ÂæÉ÷15¹æ¤ËÈ¼¤¦5Æü¤ÎÎµ´¬¤Ç·Ú²ßÊª¼«Æ°¼Ö¤¬²£Å¾¤·¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ±¸©Æ£»Þ»Ô¤Î50Âå¤Î¼«±Ä¶ÈÃËÀ¤¬5Æü¤Ë»àË´¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¸©¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Îµ´¬¤Ë¤è¤ë»à¼Ô¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£
¡¡µÈÅÄÄ®¤Ë¤è¤ë¤È5Æü¸á¸å1»þ¤´¤í¡¢Æ±Ä®¿À¸Í¤Î¾¦¶È»ÜÀßÃó¼Ö¾ì¤Ç¡¢ÃËÀ¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤¬²£Å¾¡£ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Æ±ÆüÌë¤Ë»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£»à°ø¤Ï¹ÅËì²¼·ì¼ð¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÀÅ²¬ÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢5Æü¸á¸å0»þ50Ê¬¤´¤í¡¢Æ±¸©ËÒÇ·¸¶»ÔÀÅÇÈ¤«¤éµÈÅÄÄ®ÂçÈ¨¤Ë¤«¤±¤ÆÎµ´¬¤¬È¯À¸¡£É÷Â®Ìó75¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¶¯¤µ¤È¿äÄê¤µ¤ì¤¿¡£