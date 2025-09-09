大谷翔平が英語で「Yeah!!」、頷きが見せた充実感

ドジャース・大谷翔平投手のベンチでの振る舞いに注目が集まっている。7日（日本時間8日）のオリオールズ戦で47号と48号、2打席連発となる本塁打を放った後、チームメートのムーキー・ベッツ内野手が16号本塁打を放つと大興奮。叫び声が上げる様子がドジャースの公式SNSで公開された。その姿が「ご機嫌で何より」「笑顔が最高」「翔平かっこいい」とファンの話題を呼んでいる。

初回に先頭打者弾となる47号をバックスクリーン右へ放り込み、3回にも2打席連発となる48号を放った大谷。その直後にベッツが16号を放ち、ベンチも大きな盛り上がりを見せた。

球団公式TikTokが公開したベッツ弾直後のベンチの様子では、打球を見届けた大谷が興奮気味に立ち上がり「Yeah!!」と雄叫び。チームの勢いを感じたのか何度も頷く姿が映し出され、ベンチ全体も活気に溢れていた。5連敗中と暗闇の中にいたチームに普段の明るさが戻ったように感じられた瞬間だった。

この光景を見たファンは続々と反応。「本当に本当に良かった」「そしてカッコいい」「大谷体調戻ったみたいだな」「ムーキーなら打って当然だって感じ好き」「彼はすごく興奮していそうだね」「スーパーグレートブラザー」「わー、歓喜の声まで聴こえる」「自分もダグアウトにいるみたいな感覚になるね」といった声が寄せられていた。（Full-Count編集部）