さつま汁【材料】（2人分）鶏もも肉 1/2枚油揚げ 1枚大根 1/6本サツマイモ 1/3本ゴボウ 14~15cmニンジン 1/4本酒 大さじ 1水 400ml麦みそ 大さじ 2.5しょうゆ 小さじ 1白ネギ 適量【下準備】1、鶏もも肉はブツ切りにする。油揚げは熱湯をかけて油抜きをし、横半分に切ってから幅1cmの短冊切りにする。2、大根は皮をむいて乱切りにする。サツマイモは縦じまになるよう皮をむき、乱切りにして水につけてアクを抜く。3、ゴボウは皮をタワシで洗い、斜めにスライスする。ニンジンは皮をむき、乱切りにする。白ネギは輪切りにする。【作り方】1、鍋に鶏もも肉を入れ、中火にかける。鶏の皮から脂が出てきたら、大根、ゴボウ、ニンジンを加え、脂分がまわるように中火で炒める。2、(1)に酒を入れ、3分程度炒め煮にする。水を加えて中火にし、蓋をして大根が軟らかくなるまで煮る。3、(2)にサツマイモ、油揚げ、半量の麦みそを加え、サツマイモが軟らかくなるまで蓋をして煮る。みそは煮汁で溶かしましょう。4、(3)に残りの麦みそとしょうゆを加え、味を調える(しばらく置いておいたほうが味がなじみ美味しくなります)。器に盛り、白ネギを飾る。置いておく時間は調理時間には含みません。