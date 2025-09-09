ほっこり秋味！【鶏もも肉×サツマイモ】人気レシピ5選〜主菜から主食まで献立に大活躍
今回は、「鶏もも肉×サツマイモ」の人気レシピを5つ厳選！
ジューシーな「鶏もも肉」とホクホクの「サツマイモ」は相性抜群です。鶏もも肉の旨味をサツマイモがキャッチし、甘じょっぱさがやみつきになります。
ご飯に合う絶品おかずやボリューム満点の主食など、日々の献立作りにぜひお役立てください。
【1】ご飯がすすむ！ 鶏とサツマイモの甘辛煮
甘辛ダレがからみ合い、ツヤツヤの照りが食欲を刺激！ 煮汁が少なくなるまで、しっかりと煮詰めましょう。ジューシー＆ホクホクと食べ応えがあり、ご飯もモリモリ進みます。冷めてもおいしいのでお弁当にも最適です。
【2】鶏肉とサツマイモのおろし和え
鶏もも肉とサツマイモをカリッと揚げ、大根おろしとポン酢で和えた一品。揚げ物なのに重たく感じず、和風の味わいでさっぱりと食べられます。旨味や香ばしさも感じられ、ご飯との相性も最高です。
【3】具材たっぷり！ さつま汁
鶏もも肉と根菜類がたっぷり入って、1杯で栄養満点！ 先に具材を炒めて、コクを出すのがポイントです。甘口の麦みそがよく合います。コロッと大きめの具材でおかず代わりになり、忙しい日はこれにご飯を添えるだけで十分です。
【4】コク旨さっぱり！ 鶏とサツマイモの南蛮酢炒め
甘酸っぱい南蛮酢がからんで、食欲を誘います。ツマイモはレンジでチンして炒め時間を短縮。鶏もも肉は卵液をまとわせて旨味を閉じ込めるため、ふっくらジューシーです。後味さっぱりで味なじみがよく、晩酌のおつまみとしても喜ばれます。
【5】簡単お店の味 サツマイモ入りココナッツカレー
サツマイモの甘さがココナッツミルクがよく合い、たまらないおいしさです。鶏もも肉は下味をつけることで、風味がアップ。マイルドな味わいでお子様も食べやすいですよ。
「サツマイモはおかずにならない」と思う方もいるかもしれませんが、手頃な鶏もも肉を組み合わせるだけで、「ご飯が進む」「甘くない」おかずに早変わりします。
暑い日が続いていますが、暦の上ではすでに秋。今回ご紹介したレシピは見た目から秋を感じられ、心もお腹も大満足できます。ぜひ毎日の食卓に取り入れてみてくださいね。
(川原あやか)
ジューシーな「鶏もも肉」とホクホクの「サツマイモ」は相性抜群です。鶏もも肉の旨味をサツマイモがキャッチし、甘じょっぱさがやみつきになります。
ご飯に合う絶品おかずやボリューム満点の主食など、日々の献立作りにぜひお役立てください。
【1】ご飯がすすむ！ 鶏とサツマイモの甘辛煮
甘辛ダレがからみ合い、ツヤツヤの照りが食欲を刺激！ 煮汁が少なくなるまで、しっかりと煮詰めましょう。ジューシー＆ホクホクと食べ応えがあり、ご飯もモリモリ進みます。冷めてもおいしいのでお弁当にも最適です。
ご飯がすすむ！鶏とサツマイモの甘辛煮
【材料】（2人分）
鶏もも肉 1枚
塩 少々
サツマイモ(中) 1/2本
サラダ油 大さじ 1
水 適量
砂糖 大さじ 1
<調味料>
酒 大さじ 2
みりん 大さじ 1
しょうゆ 大さじ 2
スダチ 1個
【下準備】
1、鶏もも肉は余分な脂と太い筋を取り除き、ひとくち大に切って塩をもみ込む。
2、サツマイモは皮ごと厚さ1.5cmの輪切りにし、大きければ半月切りにして水に放つ。白濁したら水気をきって拭き取る。
3、スダチは横半分に切る。
【作り方】
1、フライパンにサラダ油を強火で熱し、鶏もも肉を皮面を下にして並べ入れ、両面に焼き色がついたらいったん取り出す。
完全に火を通さなくてOKです。
2、同じフライパンにサツマイモを並べ入れ、中火で両面に焼き色をつける。余分な油があればキッチンペーパーで拭き取る。
サツマイモも完全に火を通さなくてOKです。
3、鶏もも肉を戻し入れて水をひたひたに注ぎ、砂糖を加えて3分煮る。
4、＜調味料＞の材料を加えて火を強める。途中で大きく煮からめ、煮汁が少なくなったら器に盛る。スダチを添え、お好みで搾っていただく。
【材料】（2人分）
鶏もも肉 1枚
塩 少々
サツマイモ(中) 1/2本
サラダ油 大さじ 1
水 適量
砂糖 大さじ 1
<調味料>
酒 大さじ 2
みりん 大さじ 1
しょうゆ 大さじ 2
スダチ 1個
【下準備】
1、鶏もも肉は余分な脂と太い筋を取り除き、ひとくち大に切って塩をもみ込む。
2、サツマイモは皮ごと厚さ1.5cmの輪切りにし、大きければ半月切りにして水に放つ。白濁したら水気をきって拭き取る。
3、スダチは横半分に切る。
【作り方】
1、フライパンにサラダ油を強火で熱し、鶏もも肉を皮面を下にして並べ入れ、両面に焼き色がついたらいったん取り出す。
完全に火を通さなくてOKです。
2、同じフライパンにサツマイモを並べ入れ、中火で両面に焼き色をつける。余分な油があればキッチンペーパーで拭き取る。
サツマイモも完全に火を通さなくてOKです。
3、鶏もも肉を戻し入れて水をひたひたに注ぎ、砂糖を加えて3分煮る。
4、＜調味料＞の材料を加えて火を強める。途中で大きく煮からめ、煮汁が少なくなったら器に盛る。スダチを添え、お好みで搾っていただく。
【2】鶏肉とサツマイモのおろし和え
鶏もも肉とサツマイモをカリッと揚げ、大根おろしとポン酢で和えた一品。揚げ物なのに重たく感じず、和風の味わいでさっぱりと食べられます。旨味や香ばしさも感じられ、ご飯との相性も最高です。
鶏肉とサツマイモのおろし和え
【材料】（2人分）
鶏もも肉 1枚
<下味>
酒 大さじ 1
しょうゆ 小さじ 2
ショウガ汁 小さじ 1
片栗粉 大さじ 2~3
サツマイモ 1/2~1本
揚げ油 適量
大根おろし 1カップ
ポン酢しょうゆ 適量
ネギ(刻み) 大さじ 2
【下準備】
1、鶏もも肉は身の厚い部分に切り込みを入れ、ひとくち大に切る。＜下味＞の材料をもみ込んで10〜15分置き、味をしみ込ませる。
2、サツマイモは皮ごときれいに洗い、小さめの乱切りにして水に放つ。
3、大根おろしはザルに上げ、軽く汁気をきる。
【作り方】
1、深めのフライパンに水気を拭き取ったサツマイモと常温の揚げ油をひたひたまで注ぎ入れ、中火にかける。サツマイモの表面に薄く揚げ色がつくまで揚げる。
2、(1)の揚げ油を170℃まで上げ、鶏もも肉の汁気を軽くきって片栗粉をまぶし、揚げ油に入れる。時々返しながら中まで火を通し、最後に強火にして、表面をカラッと揚げる。
3、大根おろしと(1)のサツマイモ、(2)の鶏もも肉を混ぜ合わせ、器に盛る。刻みネギを散らし、ポン酢しょうゆをかける。
【材料】（2人分）
鶏もも肉 1枚
<下味>
酒 大さじ 1
しょうゆ 小さじ 2
ショウガ汁 小さじ 1
片栗粉 大さじ 2~3
サツマイモ 1/2~1本
揚げ油 適量
大根おろし 1カップ
ポン酢しょうゆ 適量
ネギ(刻み) 大さじ 2
【下準備】
1、鶏もも肉は身の厚い部分に切り込みを入れ、ひとくち大に切る。＜下味＞の材料をもみ込んで10〜15分置き、味をしみ込ませる。
2、サツマイモは皮ごときれいに洗い、小さめの乱切りにして水に放つ。
3、大根おろしはザルに上げ、軽く汁気をきる。
【作り方】
1、深めのフライパンに水気を拭き取ったサツマイモと常温の揚げ油をひたひたまで注ぎ入れ、中火にかける。サツマイモの表面に薄く揚げ色がつくまで揚げる。
2、(1)の揚げ油を170℃まで上げ、鶏もも肉の汁気を軽くきって片栗粉をまぶし、揚げ油に入れる。時々返しながら中まで火を通し、最後に強火にして、表面をカラッと揚げる。
3、大根おろしと(1)のサツマイモ、(2)の鶏もも肉を混ぜ合わせ、器に盛る。刻みネギを散らし、ポン酢しょうゆをかける。
【3】具材たっぷり！ さつま汁
鶏もも肉と根菜類がたっぷり入って、1杯で栄養満点！ 先に具材を炒めて、コクを出すのがポイントです。甘口の麦みそがよく合います。コロッと大きめの具材でおかず代わりになり、忙しい日はこれにご飯を添えるだけで十分です。
さつま汁
【材料】（2人分）
鶏もも肉 1/2枚
油揚げ 1枚
大根 1/6本
サツマイモ 1/3本
ゴボウ 14~15cm
ニンジン 1/4本
酒 大さじ 1
水 400ml
麦みそ 大さじ 2.5
しょうゆ 小さじ 1
白ネギ 適量
【下準備】
1、鶏もも肉はブツ切りにする。油揚げは熱湯をかけて油抜きをし、横半分に切ってから幅1cmの短冊切りにする。
2、大根は皮をむいて乱切りにする。サツマイモは縦じまになるよう皮をむき、乱切りにして水につけてアクを抜く。
3、ゴボウは皮をタワシで洗い、斜めにスライスする。ニンジンは皮をむき、乱切りにする。白ネギは輪切りにする。
【作り方】
1、鍋に鶏もも肉を入れ、中火にかける。鶏の皮から脂が出てきたら、大根、ゴボウ、ニンジンを加え、脂分がまわるように中火で炒める。
2、(1)に酒を入れ、3分程度炒め煮にする。水を加えて中火にし、蓋をして大根が軟らかくなるまで煮る。
3、(2)にサツマイモ、油揚げ、半量の麦みそを加え、サツマイモが軟らかくなるまで蓋をして煮る。
みそは煮汁で溶かしましょう。
4、(3)に残りの麦みそとしょうゆを加え、味を調える(しばらく置いておいたほうが味がなじみ美味しくなります)。器に盛り、白ネギを飾る。
置いておく時間は調理時間には含みません。
【材料】（2人分）
鶏もも肉 1/2枚
油揚げ 1枚
大根 1/6本
サツマイモ 1/3本
ゴボウ 14~15cm
ニンジン 1/4本
酒 大さじ 1
水 400ml
麦みそ 大さじ 2.5
しょうゆ 小さじ 1
白ネギ 適量
【下準備】
1、鶏もも肉はブツ切りにする。油揚げは熱湯をかけて油抜きをし、横半分に切ってから幅1cmの短冊切りにする。
2、大根は皮をむいて乱切りにする。サツマイモは縦じまになるよう皮をむき、乱切りにして水につけてアクを抜く。
3、ゴボウは皮をタワシで洗い、斜めにスライスする。ニンジンは皮をむき、乱切りにする。白ネギは輪切りにする。
【作り方】
1、鍋に鶏もも肉を入れ、中火にかける。鶏の皮から脂が出てきたら、大根、ゴボウ、ニンジンを加え、脂分がまわるように中火で炒める。
2、(1)に酒を入れ、3分程度炒め煮にする。水を加えて中火にし、蓋をして大根が軟らかくなるまで煮る。
3、(2)にサツマイモ、油揚げ、半量の麦みそを加え、サツマイモが軟らかくなるまで蓋をして煮る。
みそは煮汁で溶かしましょう。
4、(3)に残りの麦みそとしょうゆを加え、味を調える(しばらく置いておいたほうが味がなじみ美味しくなります)。器に盛り、白ネギを飾る。
置いておく時間は調理時間には含みません。
【4】コク旨さっぱり！ 鶏とサツマイモの南蛮酢炒め
甘酸っぱい南蛮酢がからんで、食欲を誘います。ツマイモはレンジでチンして炒め時間を短縮。鶏もも肉は卵液をまとわせて旨味を閉じ込めるため、ふっくらジューシーです。後味さっぱりで味なじみがよく、晩酌のおつまみとしても喜ばれます。
鶏とサツマイモの南蛮酢炒め
【材料】（2人分）
鶏もも肉(大) 1/2枚
塩 少々
小麦粉 適量
溶き卵 1/2個分
サツマイモ(小) 1本
サラダ油 大さじ 2
<調味料>
酒 大さじ 2
みりん 大さじ 1
砂糖 大さじ 2
しょうゆ 大さじ 1.5
酢 大さじ 1.5
すり白ゴマ 小さじ 1
【下準備】
1、鶏もも肉は太い筋と余分な脂を取り除き、ひとくち大に切って塩をからめ、小麦粉を薄くまぶしておく。
2、サツマイモはひとくち大に切って水に放ち、水が白濁したらザルに上げて水気をきる。＜調味料＞の材料を混ぜ合わせておく。
【作り方】
1、サツマイモは耐熱容器に入れ、分量外の水大さじ1を加え、ラップをふんわりとかけ、電子レンジで4〜5分加熱する。
2、フライパンにサラダ油を入れて中火で熱する。鶏もも肉に溶き卵をからめて並べ入れ、焼き色がついたら弱火にして返し、火を通す。
3、中火にしてサツマイモを加え、＜調味料＞をまわし入れて煮からめ、火を止めてすり白ゴマを振る。冷めたらお弁当箱に詰める。
汁気はよくきってからお弁当箱に詰めてください。
【このレシピのポイント・コツ】
電子レンジは600Wを使用しています。
【材料】（2人分）
鶏もも肉(大) 1/2枚
塩 少々
小麦粉 適量
溶き卵 1/2個分
サツマイモ(小) 1本
サラダ油 大さじ 2
<調味料>
酒 大さじ 2
みりん 大さじ 1
砂糖 大さじ 2
しょうゆ 大さじ 1.5
酢 大さじ 1.5
すり白ゴマ 小さじ 1
【下準備】
1、鶏もも肉は太い筋と余分な脂を取り除き、ひとくち大に切って塩をからめ、小麦粉を薄くまぶしておく。
2、サツマイモはひとくち大に切って水に放ち、水が白濁したらザルに上げて水気をきる。＜調味料＞の材料を混ぜ合わせておく。
【作り方】
1、サツマイモは耐熱容器に入れ、分量外の水大さじ1を加え、ラップをふんわりとかけ、電子レンジで4〜5分加熱する。
2、フライパンにサラダ油を入れて中火で熱する。鶏もも肉に溶き卵をからめて並べ入れ、焼き色がついたら弱火にして返し、火を通す。
3、中火にしてサツマイモを加え、＜調味料＞をまわし入れて煮からめ、火を止めてすり白ゴマを振る。冷めたらお弁当箱に詰める。
汁気はよくきってからお弁当箱に詰めてください。
【このレシピのポイント・コツ】
電子レンジは600Wを使用しています。
【5】簡単お店の味 サツマイモ入りココナッツカレー
サツマイモの甘さがココナッツミルクがよく合い、たまらないおいしさです。鶏もも肉は下味をつけることで、風味がアップ。マイルドな味わいでお子様も食べやすいですよ。
サツマイモ入りココナッツカレー
【材料】（2人分）
鶏もも肉(小) 1枚
<下味>
砂糖 小さじ 1/2
ナンプラー 大さじ 1/2
カレー粉 小さじ 2
ニンニク(すりおろし) 1片分
ショウガ汁 小さじ 1/2
サツマイモ 1/2本
ニンジン 1/2本
玉ネギ 1/2個
<チキンスープ>
水 400ml
顆粒チキンスープの素 小さじ 2.5
ココナッツミルク 150ml
塩 少々
サラダ油 適量
パクチー（香菜）(飾り) 適量
フランスパン(スライス) 4枚
【下準備】
1、鶏もも肉は食べやすい大きさに切る。ボウルに＜下味＞の材料を混ぜ合わせ、鶏もも肉を加えてもみ込み、30分程置く。
2、サツマイモは皮つきのままキレイに洗い、幅1.5cmの半月切りにしてサッと水にさらして水気をきる。
3、ニンジンは皮をむき、幅1cmの輪切りにする。玉ネギは幅1cmに切る。
【作り方】
1、深さのあるフライパンにサラダ油を中火で熱し、鶏もも肉を＜下味＞の材料ごと入れて炒める。＜チキンスープ＞を加えて5分程煮る。
2、サツマイモ、ニンジン、玉ネギ、ココナッツミルクを加え、野菜がやわらかくなり、スープに少しトロミがつくまで10分程煮る。塩で味を調える。
3、器によそってパクチー(香菜)をのせ、フランスパンを添える。
【材料】（2人分）
鶏もも肉(小) 1枚
<下味>
砂糖 小さじ 1/2
ナンプラー 大さじ 1/2
カレー粉 小さじ 2
ニンニク(すりおろし) 1片分
ショウガ汁 小さじ 1/2
サツマイモ 1/2本
ニンジン 1/2本
玉ネギ 1/2個
<チキンスープ>
水 400ml
顆粒チキンスープの素 小さじ 2.5
ココナッツミルク 150ml
塩 少々
サラダ油 適量
パクチー（香菜）(飾り) 適量
フランスパン(スライス) 4枚
【下準備】
1、鶏もも肉は食べやすい大きさに切る。ボウルに＜下味＞の材料を混ぜ合わせ、鶏もも肉を加えてもみ込み、30分程置く。
2、サツマイモは皮つきのままキレイに洗い、幅1.5cmの半月切りにしてサッと水にさらして水気をきる。
3、ニンジンは皮をむき、幅1cmの輪切りにする。玉ネギは幅1cmに切る。
【作り方】
1、深さのあるフライパンにサラダ油を中火で熱し、鶏もも肉を＜下味＞の材料ごと入れて炒める。＜チキンスープ＞を加えて5分程煮る。
2、サツマイモ、ニンジン、玉ネギ、ココナッツミルクを加え、野菜がやわらかくなり、スープに少しトロミがつくまで10分程煮る。塩で味を調える。
3、器によそってパクチー(香菜)をのせ、フランスパンを添える。
「サツマイモはおかずにならない」と思う方もいるかもしれませんが、手頃な鶏もも肉を組み合わせるだけで、「ご飯が進む」「甘くない」おかずに早変わりします。
暑い日が続いていますが、暦の上ではすでに秋。今回ご紹介したレシピは見た目から秋を感じられ、心もお腹も大満足できます。ぜひ毎日の食卓に取り入れてみてくださいね。
(川原あやか)