SDVで複雑さを軽減

アウディは2028年、米カリフォルニアのリビアンが開発したソフトウェアスタックを市販車に搭載する予定だ。車両の開発アプローチと搭載機能に画期的な変化をもたらすとされている。

【画像】リビアンってどんなクルマを作っているの？【ピックアップトラック『R1T』を詳しく見る】 全33枚

これに先んじて、リビアンのソフトウェアを採用するフォルクスワーゲン・グループ初の量産車として、フォルクスワーゲンID.1が2027年に発売される。アウディは昨年、グループと共にリビアンとのソフトウェア合弁会社を設立している。



VWグループは昨年、リビアンに50億ドルを出資した。（画像はリビアンR3X）

「機能性に関してアウディは最高水準を求めます」とゲルノート・デルナーCEOは述べている。さらに、新技術がもたらす効率化は、アウディが推し進める明確かつシンプルな運営方針と合致するという。

「市場投入は2028年になるでしょう。リビアンとフォルクスワーゲンの合弁会社と緊密に連携し、現在試作車を製作中で、集中的に共同作業を進めています。最初のモデルは既に開発段階にあります」とデルナー氏はAUTOCARに説明した。

同氏は、この技術が2車種の新型車に導入されることを明らかにした。

「その後、これら2車種から段階的に全ラインナップへ展開しています」

最初の2車種の詳細については明かされなかったが、アウディは2028年頃に新開発のモジュラープラットフォーム『SSP』を市販車に導入する見込みであり、新しいソフトウェアスタックの搭載候補として有力視される。

デルナー氏はさらに、このソフトウェアスタックが次世代モデルの生産と性能に大きな影響を与えると述べた。

「まず第一に、複雑さの軽減が挙げられます。車両開発において、大幅にスリム化され、迅速化されたプロセスを実現します」

「無線アップデート（OTA）はこの戦略の不可欠な要素です。機能追加や不具合修正の柔軟性が高まるだけでなく、組織の集中化にも寄与します。ソフトウェア定義型アーキテクチャーが複雑性を軽減してくれるのです」

アウディが新たなソフトウェア定義車両（SDV）ファミリーを開発する背景には、最近公開されたコンセプトカー『コンセプトC』に見られるように、従来の物理的なスイッチ類に再び注力し、使いやすさの向上を目指す姿勢がある。

この2つのアプローチは相反するように見えるが、デルナー氏はデジタルとアナログの両要素が「完璧に調和する」と述べている。

「車内の仮想ボタンを減らし、触覚的な要素を増やしています。市場から得られる顧客ニーズに応えるためです。顧客は特定の機能に直接アクセスしたいと考えています。これを実現すれば、車内に本物の金属の感触や『アウディのクリック感』といった、感情に訴える要素を取り戻せます」

「しかし、その基盤にはセントラルコンピューターユニットとゾーン型コンピューターが存在します。矛盾は生じず、うまく調和しています」