1991年、フジテレビの月9枠で放送された『101回目のプロポーズ』は、日本のテレビドラマ史に残る名作として語り継がれてきた。不器用な中年男・星野達郎（武田鉄矢）と、美しいチェリスト・矢吹薫（浅野温子）の恋愛物語は、視聴者の心を強く揺さぶり、「僕は死にましぇん！」の名台詞は30年以上経った今も人々の記憶に刻まれている。

参考：鈴木おさむ企画で『101回目のプロポーズ』続編制作決定 唐田えりかが武田鉄矢の娘役に

そして2025年秋、ついに続編となる『102回目のプロポーズ』がフジテレビで地上波放送されるほか、FODで独占配信されることが発表された。単なるリメイクや懐古的な企画ではなく、令和という時代の価値観を映し出す新しい物語として立ち上がる本作には、鈴木おさむの明確な戦略がある。そしてもう一つ注目すべきは、ヒロインに唐田えりかを起用したことだ。

企画の発端として鈴木おさむが言及したのが、2022年の映画『トップガン マーヴェリック』だった。オリジナルのDNAを受け継ぎながら新しい世代の物語を紡いだこの作品は、ノスタルジーを消費するだけではなく、普遍的なテーマをアップデートし世界的ヒットを収めた。

『102回目のプロポーズ』はかつての冴えない男と美しい女性の恋という構図を踏まえつつ、今作では達郎と薫の娘・星野光（唐田えりか）をヒロインに据え、彼女が非モテ男である太陽（せいや）と完璧な恋人・音（伊藤健太郎）の間で揺れ動く姿を描く。外見や肩書きよりも価値観の一致や内面の豊かさが重視される令和の恋愛観を投影した設定となりそうだ。

■『極悪女王』から『102回目のプロポーズ』へ、唐田えりか×鈴木おさむの必然 鈴木にとって『102回目のプロポーズ』は、自身の引退前にどうしても成し遂げたかった企画でもあるという（※）。19歳のときに観たオリジナル版が彼の創作人生の原点であり、この続編は彼にとって集大成ともいえる挑戦だ。

今回のキャスティングで最も注目しているのが、唐田えりかのヒロイン抜擢だ。活動休止を経て彼女が本格的に復帰したのは、鈴木おさむが企画・プロデュース・脚本を手掛けたNetflixのドラマ『極悪女王』だった。同作で唐田は、長与千種役として文字通りの体当たり演技を披露。過去のイメージを覆す迫力と覚悟を示し、女優として再評価を受ける契機となった。

そして今回、鈴木のライフワーク的企画である『102回目のプロポーズ』で再びヒロインに起用されたことは、単なる偶然ではない。従来であればスキャンダル後の地上波復帰は難しかったが、配信での成功を足がかりに再び地上波へ挑むというプロセスは、令和の芸能界における新しいキャリアパスを象徴している。鈴木は『極悪女王』で示された覚悟と演技力への信頼があったからこそ、地上波の大役を唐田に託したのだろう。彼女の復帰は話題性だけでなく、俳優としての実力によって切り拓かれたものだ。

光が達郎と薫の娘として登場する設定は、作品を受け取る側にとって大きな魅力になっている。「2人はその後どうなったのか」という前作の続きを物語に組み込むことで、往年のファンには懐かしさを、新しく触れる視聴者には確かな説得力を与えている。さらに、かつての非モテ男だった達郎が、今回は娘を思う父として登場することも象徴的だ。太陽という“現代版・達郎”と向き合うことで、世代を超えた共感と笑いが生まれる。武田鉄矢の存在は、作品に正統性と温かみをもたらすだろう。

『102回目のプロポーズ』は、伝説の名作を現代に蘇らせるだけではない。そこには、企画者・鈴木おさむの戦略的ビジョン、唐田えりかのキャリア再生の物語、そして武田鉄矢というレジェンドへの敬意が折り重なっている。

令和の恋愛観を反映した三角関係は、かつての純愛ドラマの枠を超え、観客に「愛とは何か」を改めて問いかけてくれるのではないかと期待している。唐田にとっては俳優としての新しいスタートを切る舞台であり、鈴木にとってはクリエイター人生の集大成でもある。この作品が、懐古だけにとどまらず、令和のドラマ史に新たな1ページを刻むのか。放送を迎えるその瞬間が待ち遠しい。

参照※ https://realsound.jp/movie/2025/09/post-2150025.html（文＝川崎龍也）