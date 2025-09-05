【GUの990円シャツ】がかなり優秀！ 今 → 秋まではこう着る♡「大人コーデ」

まだまだ暑い日はあるけれど、だんだんと秋のムードが漂い始めたこの頃。ノースリーブやTシャツ一枚の着こなしから、秋らしいスタイルへシフトしたいなら【GU（ジーユー）】をチェックしてみて。今回は、990円でゲットできる半袖シャツに注目。プチプラながら高見えするデザインと着まわし力の高さが魅力のアイテムです。おしゃれなGUスタッフが着こなす、990円シャツを使った「大人コーデ」をご紹介。

軽やかな淡色コーデで涼しげに

【GU】「ドレープシャツ（半袖）」\990（税込）

上品なドレープ感が楽しめる、レギュラーカラーの半袖シャツ。やや長めの袖丈だから、今から秋口まで長く活躍しそうです。スタッフのKumikoさんは、バブルヘムデザインのスカートを合わせた、旬度の高いスタイルを提案。シャツのボタンを開けて抜け感をプラスすることで、大人の余裕を感じるきれいめカジュアルに。淡色でまとめた柔らかなカラーリングが涼しげで、清潔感もプラスできそう。

秋はスウェットレイヤードで一気に旬顔

季節が進んで少し肌寒くなる頃には、こんなスタイリングもおすすめ。ショート丈のプルオーバーを合わせてシャツの裾をチラ見せすれば、シンプルな着こなしに奥行きをプラスできそう。モノトーンでまとめれば都会的な印象に。

