「何度教えても同じミスを繰り返す」「手がかかる部下に時間を取られ、自分の仕事が進まない」……そんな悩みを抱える管理職は少なくありません。あなたの目の前の部下は、「やり方が分からないだけの人」か、それともごく少数である「その仕事に本当に向いていない人」かどちらでしょうか。両者へのアプローチはまったく異なります。本記事では、野本果甫氏の著書『人材育成はフィードバックが9割 部下が自走して成果を出すリーダーシップの在り方』（ごきげんビジネス出版）より、この2つのタイプを見極めるポイントと、それぞれに最適化された育成の具体策を解説していきます。

何度教えてもできない部下への対処法

管理職研修やコーチングで「どうやっても成果を出せない部下がいる」というお悩みを聞くことがあります。私は接遇指導、電話応対指導をメインに行ってきましたが、繰り返し指導しても応対が改善されないスタッフや、何度教えても仕事をなかなか覚えないオペレーターも経験してきました。その経験から、成果が出せない理由として2つある、という結論に至りました。

1．やり方がわかっていない

2．その仕事に向いていない

それぞれの対処法についてお伝えします。

1．やり方がわかっていない場合の対処法

成果が出せない理由として、教えたはずのこと、わかっていて当然と思うことを理解していないことがあります。その場合はティーチングが必要です。リーダーとして認識しておいてほしいのは、教えてもできないことは教え方に問題があると考えたほうがよい、ということです。実際は教えられるほうにも問題はあるのですが、できない部下を責めても相手は変わりません。ということは、教える側の考え方と教え方を変えたほうが早いのです。

手順1：部下の現状を把握する

営業で何度教えても受注がとれない場合、営業の手順として部下がどんなことをどれくらいしているかをヒアリングしたり、営業同行などで部下の営業の仕方を観察したりします。

多くのリーダーは忙しくて数字などの実績ばかりを見て現状把握を後回しにしていることが多いです。成果の上がらない部下を成長させるためには、現状把握は必須です。リーダーが実際に見ることで、何ができていないかがよくわかると思います。

手順2：「やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、ほめてやらねば、人は動かじ」の実践

山本五十六氏の言葉です。これを地道に行うことで、大抵の部下は成果が出せるようになります。実際は現状把握と同様、ここまでやっていないケースが多いと感じます。

【やってみせる】

上司や成果を上げている部下のやり方を見せます。ただ「見ててね」だけだと、ぼーっと見てしまう部下もいますので、見せる前に自分のやり方とどこが違うのか、どんなところを自分の仕事に取り入れようと思ったか、気づいたことをメモするように伝え、目的をもって見るように仕かけます。

【言って聞かせる】

見せるだけでなく、手順とポイントを部下にわかるように説明します。リーダーの説明の仕方を聞いていると、早口だったり、部下がわからない英語や専門用語を使っていたりして、伝わっていないことがあるのです。成果が出せない部下は、わからなくても「わからない」とすぐに言わない傾向があります。

「これくらい知っていて当然」という想いが部下の理解を妨げていることがありますので、途中途中で「ここまでで質問はないですか？」と理解度の確認をしながら丁寧に説明しましょう。成果が出せない部下は、ほかの部下より丁寧に説明し、わからないことをつぶすことが必要です。

【させてみせる】

説明したことを理解しただけでは、できるようにはなりません。営業・接客・プレゼンなどは、ロールプレイング（お客さま役と社員役で営業や接客を練習すること）でできるようになるまで練習が必要です。事務や現場作業などの仕事でしたら、となりについて仕事をさせて、教えたことができているかを観察します。させてみると、何がわかっていないか、部下のどこが課題かがよくわかるでしょう。

1回でできるようにはならないと思いますので、部下ができるようになるまで繰り返し行います。チームで大きな営業成績を上げているリーダーはロールプレイングを必ず行っているのです。

【ほめる（ポジティブフィードバック）】

ロールプレイングや仕事の仕方をとなりについて観察するときに重要なのが、リーダーからのフィードバックです。最初は教えたとおりにできませんので、できていないところを先に伝えたくなりますが、できるようになったところ、少しでも進歩したところを見つけて、必ずポジティブフィードバックから行ってください。まったく進歩がなくても「お疲れ様でした！ すごく真剣に取り組んでましたね」などと励ましの言葉はかけられるでしょう。

できるようになるまで繰り返しトレーニングするとき、部下にとってトレーニングが「不快」な場になると、できるようになる前にトレーニングへの拒否感が生まれます。教育の原則として「楽しいほど学びが促進される」ことがあります。部下をほめたり、励ましたりすることで、やる気を引き出すことが大事です。

手順3：マニュアルを整える

「言って聞かせる」を効率的に、部下にわかりやすく伝えるためには、手順やパターン化されたトークはマニュアルにしておくことが必要です。現場における教育でよく聞かれるのが「リーダー（指導者）によって言うこと（教えること）が違う」という声です。手順がマニュアルで言語化されていないと、やり方が人によって微妙に違うことが発生します。

要領のよい部下は、リーダーにあわせてやり方を変えたりしていますが、大事なところでやり方が違うとミスやクレームを誘発させるリスクもあります。

2．その仕事に向いていない場合の対処法

少数ではありますが、その仕事に向いていない人はいます。私は電話応対の指導を長年やってきましたが、電話応対はスポーツと同じで、基本的に練習すればどんな人でもできるようになると思っています。実際にトレーニングすることで、できるようにしてきました。しかし、できるようにならないケースがひとつだけあります。

それは、録音で自分の応対を聞いてフィードバックを受けても、どこが悪いのか本人がわからない場合です。成長や変化が起きるのは、目標や望む姿と現状のギャップに本人が気づいたときです。フィードバックを受けても、自分の応対に問題があることをわからない人は、ギャップがあることがわからないため、指導しても変わることは難しいと感じます。

応対力でパフォーマンスが低いオペレーターだけを集めて特訓したこともありますが、パフォーマンスが低いオペレーターでも指導しても変わらなかったのは10名中1名程度でした。全体で考えると、その仕事に資質がなくて成果が出せない部下は5％未満だと思います。

対処法1：どんな仕事に向いているか適性を見て違う役割を与える

現在の仕事は資質的に難しい場合でも、できる仕事は必ずあります。リーダーが部下を観察し「この仕事ならできるかも」と思ったら、違う役割を与えるのもひとつの方法です。

コールセンターの場合、電話業務をさせない、という選択は人員の問題もありできませんが、電話業務に伴う事務業務などが発生したときは、優先的にそのオペレーターにやってもらったりしていました。事務センターなどの電話業務がない部署がある場合は、そちらへの異動も検討し、実際に異動になったら覚えるのに時間はかかったようですが、大きな問題はなく事務センターに貢献していました。

対処法2：過度な期待をせず、できることを考える

ほかの仕事もない、他部門への異動も難しい、という方もいると思います。そのときはリーダーのレジリエンスを鍛えるチャンスと考えましょう。

ミスが許されない場面では、ほかの部下に担当してもらうのもひとつの手です。大事な場面でどうしてもその部下にやってもらわなければならないときは、事前準備に時間をかけたり、サポートをつけたりする方法もあると思います。

野本 果甫

サクシードビュー代表

※本記事は『人材育成はフィードバックが9割 部下が自走して成果を出すリーダーシップの在り方』（ごきげんビジネス出版）の一部を抜粋し、THE GOLD ONLINE編集部が本文を一部改変しております。