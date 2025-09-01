【サンリオ】バラのカチューシャがおしゃれ可愛い♪ お姫様みたいなロマンティックメモリーズ
むにゅぐるみパティオより、サンリオキャラクターズ「ロマンティックメモリーズシリーズ」が新登場♪ お姫様みたいなドレス＆カチューシャスタイルがかわいすぎる！
キャラクターグッズショップ「むにゅぐるみパティオ」にて、サンリオキャラクターズの「ロマンティックメモリーズシリーズ」が、8月30日（土）からリリースされた。
新シリーズはバラのカチューシャがおしゃれ可愛い「ロマンティックメモリーズシリーズ」。
バラの華とパールがきらめくカチューシャを身に着けた、可憐なウェディングドレス姿がポイントです♪
キャラクターラインナップはハローキティ・マイメロディ・クロミ・ウィッシュミーメル・ウサハナの全5種。
グッズラインナップは「むにゅぐるみマスコット」と「むにゅぐるみSサイズ」の2種を展開する。
マスコットはオーガンジーの巾着入り。そのまま飾ってもロマンティックで可愛い雰囲気を楽しめちゃいます♪
お近くの「むにゅぐるみパティオ」でチェックしてみてね。
