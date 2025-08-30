オリックスは廣岡大志の6号3ランで先制

パーソル パ・リーグ公式戦が30日、3試合が行われた。ロッテはZOZOマリンでのソフトバンク戦に6-4で逆転勝ち。オリックスはベルーナドームでの西武戦に7-1で快勝、楽天はエスコンフィールドの日本ハム戦に6-2で白星をあげた。

ロッテ先発のブライアン・サモンズ投手は5回4失点（自責3）も、4回に藤岡裕大内野手の適時打で1点を返すと、6回は藤岡の2打席連続適時打、安田尚憲内野手の併殺崩れの間に1点を追加すると、代打・寺地隆成捕手、小川龍成内野手が連続適時打を放ち、この回一挙4得点。8回には佐藤都志也捕手が今季2号ソロを放った。

6回以降はリリーフ4投手がそれぞれ1イニングを無失点でつなぎ、6-4で勝利した。敗れたソフトバンクは有原航平投手が6回5失点で3連敗、周東佑京内野手が3安打1盗塁、牧原大成内野手が2安打2打点の活躍を見せた。

オリックスは3回に廣岡大志内野手が6号3ランを放ち先制。5回には暴投で加点し、7回にも押し出しと杉本裕太郎外野手の適時打などで突き放した。プロ初先発の川瀬堅斗投手は3回2安打無失点と堂々の内容。救援陣も走者を背負いながら無失点で継投した。

西武は相手を上回る9安打を放ちながら1得点に終わり、松本航投手が4回3失点で黒星となった。平沼翔太外野手が3安打1打点と奮闘した。

楽天は初回、ルーク・ボイト内野手の8号ソロで先制。その後、逆転を許したが、ボイトが3回に同点適時二塁打、さらに7回にも適時打を放ち3安打3打点の活躍を見せた。中島大輔外野手は4安打の活躍で打線を牽引。先発藤井聖投手は4回2失点で降板も、救援陣がリードを守った。2番手加治屋蓮投手が今季2勝目。

日本ハムは先発加藤貴之投手が6回4失点で6敗目を喫した。打線は郡司裕也捕手の適時二塁打などで2点を奪うにとどまり、反撃は及ばなかった。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）