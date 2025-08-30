「Rakuten Girls」のホイニーさん「柴犬が大好き！」

華やかな応援パフォーマンスに日本のファンからも熱視線が向けられ、注目度が増す台湾プロ野球6球団のチアリーダー。台湾プロ野球チアの先駆けであり、台湾独自の応援スタイルの礎を築いた「Rakuten Monkeys」専属チアリーダー「Rakuten Girls」の2025シーズンメンバーに一問一答を実施。メンバーの素顔が垣間見えるさまざまな回答を紹介する。

背番号10・ホイニー（Whitney）さんは10月10日生まれ。身長162cmで趣味はダンス、体操。活動10年目を迎える。過去に体操選手として活躍していたホイニーさん。6歳で体操を始め、2010年フランスで行われた世界体操選手権では台湾代表選手に選出され、団体戦で6位に入賞した実力の持ち主だ。

子どもの頃から家族でRakuten Monkeysのファンだったというホイニーさんは、大学卒業後、14年間の体操選手としてのキャリアを終えRakuten Girlsに入団。背番号は同球団のファンの番号でもある10番を背負っている。

ホイニーさんは「今は競技の舞台からスタジアムの観客席に移り、別の形でスポーツを応援しています。 舞台でパフォーマンスするのが好きで、野球も大好きです！」と在籍10年目を迎えた今もなお、変わらぬ意欲でRakuten Girlsとして活動を続けている。

生まれ変わっても「また母の娘に生まれたいです〜」

◯自分の性格を一言で表すと？

「静かです」

◯得意なことは？

「ダンス、メイク」

◯苦手なことは？

「数学……」

◯「〇〇」が大好き！

「柴犬が大好き！」

◯リラックスしたいときには何をする？

「マッサージ」

◯人生の最後に食べたいものは？

「レタスで巻いたお肉」

◯苦手な食べものは？

「タロイモ」

◯生まれ変わったら何になりたい？

「また母の娘に生まれたいです〜」

メンバーの「宋宋の美しさがすごい！」

◯携帯の待受画像は？

「柴犬」

◯つい買ってしまうものは？

「コスメ」

◯いつも持ち歩いているものは？

「携帯電話」

◯人生で1番感動したことは？

「毎年家族が私の誕生日を祝ってくれること」

◯Rakuten Girlsとして活動していなかったら何をしてると思う？

「ダンサー」

◯メンバー〇〇のここがすごい！

「宋宋の美しさがすごい！」

◯お気に入りの美容グッズは？

「成分がシンプルであればあるほど良い製品だと思っています」

◯美容を維持するためにやっていることは？

「お水をたくさん飲むこと」

◯日本で印象に残っていることは？

「東京が大好きで、ラーメンと焼肉が好きです！」

◯桃園国際野球場でのおすすめのグルメやおすすめの楽しみ方は？

「炒泡麺（焼きインスタントラーメン）」

◯2025シーズンの意気込みを聞かせて！

「ダンスがもっとうまくなりたい！」

◯最後に日本のファンへ一言……

「ぜひ皆さんも台湾のRakuten Monkeysホームスタジアムに足を運んで、一緒に試合を楽しみましょう！」（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）