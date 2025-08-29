¥Ýー¥¿ー¥º¤¬Æ°°Õ¡¢¿ÍºàÇÉ¸¯¶È³¦¸þ¤±¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤Ç¥Ñー¥½¥ë¥Æ¥ó¥×¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È´ðËÜ¹ç°Õ¡þ
¡¡¥Ýー¥¿ー¥º<5126.T>¤¬Æ°°Õ¡££²£¸Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢»Ò²ñ¼Ò£Ë£É£Ë£Á£Î¡¡£æ£ì£å£ø¤¬³«È¯¤¹¤ë¿ÍºàÇÉ¸¯¶È¤Ê¤É¤Î¶È³¦¸þ¤±¿Íºà´ÉÍýÍÑ¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä¤Ë¸þ¤±¡¢¥Ñー¥½¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<2181.T>»±²¼¤Î¥Ñー¥½¥ë¥Æ¥ó¥×¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È´ðËÜ¹ç°Õ½ñ¤òÄù·ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¡¢¹¥´¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Ë£É£Ë£Á£Î¡¡£æ£ì£å£ø¤¬¼Â»Ü¤¹¤ëÂè»°¼Ô³äÅö¤ò¥Ýー¥¿ー¥ºµÚ¤Ó¥Ñー¥½¥ë¥Æ¥ó¥×¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬°ú¤¼õ¤±¡¢È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¿ô¤ËÂÐ¤¹¤ë½Ð»ñ³ä¹ç¤ò¥Ýー¥¿ー¥º£¶£µ¡¥£°¡ó¡¢¥Ñー¥½¥ë¥Æ¥ó¥×¥¹¥¿¥Ã¥Õ£³£µ¡¥£°¡ó¤Ë¤¹¤ë¡£¥Ñー¥½¥ë¥Æ¥ó¥×¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬£Ë£É£Ë£Á£Î¡¡£æ£ì£å£ø¤Î»ö¶È¤Ë»²²è¤·¡¢¶¨Æ±¤·¤Æ³«È¯¡¦±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÇÉ¸¯¶È³¦¤Î¥Ëー¥º¤òÅª³Î¤Ë¤È¤é¤¨¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î³«È¯¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±·ï¤Ë¤è¤ë¶ÈÀÓ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï·ÚÈù¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÃí¡Ë¥¿¥¤¥È¥ëËöÈø¤Î¡Ö¡þ¡×¤ÏËÜÊ¸Ãæ¤ËÊ£¿ô¤ÎÌÃÊÁ¤ò´Þ¤àµ»ö¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
