Image: Apple

今年も新型iPhoneがお披露目されそうな季節がやって参りました。

Apple（アップル）の最新イベントが、日本時間9月10日(水)午前2時からスタートすることがAppleから正式に発表されました。イベントの様子は『Apple TV』アプリやApple公式サイトから視聴できます。

今回のイベントで発表がほぼ確実視されている新製品は、ズバリiPhone 17シリーズでしょう。Apple Watch Series 11やApple Watch Ultra 3、AirPods Pro 3なども同時発表される可能性は十分考えられます。あとAirTag 2や新型モデルのHomePod miniやApple TVもお披露目されるかもしれません。

あー、ついにいよいよこの日がやってきましたね。テンション上がってきた！

Get ready for an awe dropping #AppleEvent on Tuesday, September 9! pic.twitter.com/uAcYp2RLMM - Tim Cook (@tim_cook) August 26, 2025

Appleイベント開催の告知と共に毎回お披露目されるイベント用のオリジナルAppleロゴですが、今年も何かしらのヒントが隠されてそうです。

あくまで推測ですが、カラフルなモヤモヤに包まれている今回のAppleロゴは、特にブルーとオレンジとイエローが目立つように見えます。

薄型に特化した新しいモデルとウワサされているiPhone 17 Airのメインカラーは明るいブルーになると予想されていますし、iPhone 17 Pro/Pro Maxには本体カラーとしてオレンジがラインナップに含まれるとウワサされています。イエローは...一体何を指しているんだろう...。

Appleイベントの開催まで、あと2週間。みんなでワイワイ盛り上がりながら、新しいApple製品を迎え入れるとしましょう。Appleの最新イベントは、日本時間9月10日(水)午前2時スタートです。

Source: Apple, X