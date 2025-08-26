『かいじゅうせかいせいふく』秋放送より登場、社長は茶風林・モカすけは山下大輝！
TVアニメ『かいじゅうせかいせいふく』2025年秋放送話より登場する新キャラクターに茶風林、山下大輝が決定！ ドタバタほのぼの世界に新たな風が巻き起こる！？
テレビ東京にて毎週土曜あさ7時からイニミニマニモ内で放送中のTVアニメ『かいじゅうせかいせいふく』の新キャストとして、茶風林（社長役）、山下大輝（モカすけ役）が決定した。
本作は2024年に5周年を迎えたSNS発の4コマ漫画を原作としたTVアニメーション作品。
人間のぬしと暮らすかいじゅうたちが繰り広げる、ドタバタでほのぼのな日常、かいじゅうたちがゆる〜くせかいせいふく（？）する日々が描かれている。
人間と暮らし、そっと寄り添うパートナーのような「かいじゅうたち」が、癒しと和みの時間をお届け♪
茶風林が演じる「社長」は、「となりのぬし」の勤め先の社長。モカすけと苦楽を共にしながら、会社を大きくしてきた気さくな努力家。
山下大輝演じる「モカすけ」は「社長」と一緒に暮らしているかいじゅうで、おおらかで能天気な性格で、体が大きいキャラクター。
気さくで真面目そうな社長さんと身体は大きくても穏やかそうなモカすけ。新たなキャラクターが物語にどのように関わっていくのか、放送をお楽しみに！
（C）コトブキヤ／かいじゅうせかいせいふくけいかく
