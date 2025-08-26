『強くてニューサーガ』第9話 都市長の屋敷跡の輝く魔石
2025年7月からABC、TOKYO MX、BS12、AT-Xにて放送開始となる『強くてニューサーガ』、第9話のあらすじと先行場面カットが公開された。
TVアニメ『強くてニューサーガ』は、シリーズ累計100万部突破の原作・阿部正行、原作イラスト・布施龍太が手掛ける同名小説と、同じく三浦純が描く同名コミックスのTVアニメ化作品。
魔族の侵攻によりボロボロになった世界で、主人公が魔王討伐を果たすが自身も力尽きようとしていたその時、光りに包まれ4年もの時を遡り、二度と同じ悲劇を繰り返さぬよう、前世の記憶と経験を武器に2周目の人生に挑む冒険譚だ。
このたび、第9話「秘められた野望」のあらすじと先行場面カットが公開された。
＜第9話「秘められた野望」＞
都市長の屋敷跡にやって来たカイルたちは、瓦礫に埋まった地下通路を探すことにする。ウルザの精霊ノームで地下への階段を見つけ出した一行は、魔族を警戒しつつもその先へ進む。たどり着いた先にあったのは、多数の死体と禁呪の儀式を行った痕跡、そして祭壇上で魔力の光を帯びて輝く魔石だった。その時、そこへ魔族のガニアス、ユーリガがやってくる。
＞＞＞第9話の先行場面カットをすべてチェック！（写真8点）
（C）2025 阿部正行・アルファポリス／強くてニューサーガ製作委員会
