²Æ¤Î¡ÖÎä¤¨¼è¤ê½¬´·¡×¥¦¥½¡¦¥Û¥ó¥È¤ò°å»Õ¤¬È½Äê¡£Ì²¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¥³¡¼¥Ò¡¼or²¾Ì²¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬¤¤¤¤¡©
²Æ¤Ç¤âÂÎ¤ÎÎä¤¨¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¤Ê¤Ë¤²¤Ê¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë½¬´·¤¬¡¢¤¸¤Ä¤ÏÂÎ¤òÎä¤ä¤¹¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡£º£²ó¤ÏÎä¤¨¾ÉÀìÌç³°Íè¤Î°å»Õ¡¢ÎÓ Ç¦ÀèÀ¸¤¬¡¢¸á¸å¤Î¡ÖÎä¤¨¤È¤ê½¬´·¡×¤Î¸ú²Ì¤ò¡»¡¢¢¤¡¢¡ß¤Î3É¾²Á¤Ç¥¸¥ã¥Ã¥¸¡£Àµ¤·¤¤½¬´·¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢Îä¤¨ÂÎ¼Á¤ò²þÁ±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÉ÷ÄÌ¤·¤Î¤¤¤¤ÇöÃå¤Ç½Ð¤«¤±¤ë¡×¤ÎÎä¤¨¤È¤ê¸ú²Ì¤Ï¡©
È½Äê¤Ï¡Ä¢¤¡ª¡¡¡Ö3¤Ä¤Î¼ó¤òÎä¤ä¤µ¤Ê¤¤¹©É×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡×¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ª¿¬¤äÂÀ¤â¤â¤Î¶ÚÆù¤òÆ°¤«¤¹¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤Ë¤â³°½Ð»þ¤ÏÇ®¤¬¤³¤â¤ê¤Ë¤¯¤¤ÉþÁõ¤ò¡£¤¿¤À¤·¡¢¾è¤êÊª¤ä²°Æâ¤ÏÎäË¼¤¬¶¯¤¯Îä¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥È¡¼¥ë¤Ê¤É¤ò»ý»²¤·¡¢ÂÀ¤¤·ì´É¤¬ÄÌ¤ë¼ó¡¦¼ê¼ó¡¦Â¼ó¤Î¡Ö3¤Ä¤Î¼ó¡×¤ò¼é¤Ã¤Æ¡£
¡Ö¤ª¤ä¤Ä¤Ï¥É¥é¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ä¥Ê¥Ã¥Ä¡×¤ÎÎä¤¨¤È¤ê¸ú²Ì¤Ï¡©
È½Äê¤Ï¡Ä¡»¡ª¡¡¡ÖÇòº½Åü»ÈÍÑ¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Ï¹µ¤¨¤Æ¡£¥Ê¥Ã¥Ä¤Ï·ì¹ÔÂ¥¿Ê¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡×¡£
Çòº½Åü¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Ï¡Ö±¢À¡×¤ÇÂÎ¤òÎä¤ä¤·¤Þ¤¹¡£¾®Ê¢Ëþ¤¿¤·¤Ë¤Ï¡¢·ìÎ®¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¥Ó¥¿¥ß¥óE¤¬ËÉÙ¤Ê¥Ê¥Ã¥Ä¤ä¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¦¥ß¥Í¥é¥ë¤ò´Þ¤à¥É¥é¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤¬¸¤¤ÁªÂò¡£
¡ü¥¹¥¤¥«¤Î²¹¤á¥Ñ¥ï¡¼¤ÏÈé¤Ë¤¢¤ê¡ª
¥¹¥¤¥«¤ÎÈé¤ÎÇò¤¤ÉôÊ¬¤Ë¤Ï¥¢¥ß¥Î»À¤¬ËÉÙ¤Ê¡Ö¥·¥È¥ë¥ê¥ó¡×¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢¤³¤ì¤¬·ìÎ®²þÁ±¤Ë¤Ï¸ú²ÌÅª¡£Èé¤Ï¼Î¤Æ¤º¤Ë¤Ì¤«ÄÒ¤±¤ä¥Ô¥¯¥ë¥¹¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¡Ö¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¡¢´¨¤¤¤Î¤ÇÂ¼ó¤ò²ó¤¹¡×¤ÎÎä¤¨¤È¤ê¸ú²Ì¤Ï¡©
È½Äê¤Ï¡Ä¢¤¡ª¡¡¡Ö¤ª¿¬¤äÂÀ¤â¤â¤Î¶ÚÆù¤òÆ°¤«¤¹¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤ò¡×¡£
ÎäË¼¤Î¸ú¤¤¤¿Éô²°¤Ç¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤òÂ³¤±¤ë¤È¡¢Â¸µ¤¬Îä¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼ê¤Ã¼è¤êÁá¤¯²¹¤á¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢Â¼ó²ó¤·¤è¤ê¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤ò¡£¤ª¿¬¤äÂÀ¤â¤â¤ÎÂç¤¤Ê¶ÚÆù¤¬Æ°¤¡¢ÂÎ¤¬²¹¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¥¤¥¹¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤Ç·ì¹ÔÂ¥¿Ê¡ª
1¡§¥¤¥¹¤ÎÇØ¤â¤¿¤ì¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤¤¤ÆÎ©¤Ä¡£
2¡§¤ª¿¬¤ò°ú¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤Ò¤¶¤ò¶Ê¤²¤Æ¡¢¹ø¤ò¿¼¤¯Íî¤È¤¹¡£5²ó¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¡¢¥È¥¤¥ìµÙ·Æ¤ËÎ©¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤ÉÆü¡¹¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡£
¡ÖÌ²¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤à¡×¤ÎÎä¤¨¤È¤ê¸ú²Ì¤Ï¡©
È½Äê¤Ï¡Ä¡ß¡ª¡¡¡Ö15Ê¬Á°¸å¤Î¤ªÃë¿²¤Ç°ìÅÙÂÎ¤òµÙ¤Þ¤»¤Æ¡×¡£
¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ÏÍøÇ¢ºîÍÑ¤¬¤¢¤ê¡¢Ç¢¤òÇÓ½Ð¤¹¤ëºÝ¤ËÂÎ¤ÎÇ®¤òÃ¥¤¤¤Þ¤¹¡£Ì²¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¥³¡¼¥Ò¡¼¤è¤ê¤â¡¢15¡Á30Ê¬¤Î¤ªÃë¿²¤ò¡£ÂÎ¤òµÙ¤Þ¤»¤ë¤È·ì¤Î¤á¤°¤ê¤â¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ ÂÎ¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡¢Ä´»Ò¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢ÄË¤ß¤¬½Ð¤¿¤Ê¤É¡¢ÂÎ¤Ë°Û¾ï¤ò´¶¤¸¤¿¾ì¹ç¤Ï¤¹¤°ÃæÃÇ¤·¡¢°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ Ç¥¿±Ãæ¤ä¤½¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÊý¡¢¹âÎð¤ÎÊý¡¢ÆÃÄê¤Î¼À´µ¤¬¤¢¤ëÊý¡¢Ç®¤ä±ê¾É¤¬¤¢¤ëÊý¡¢¤½¤Î¤Û¤«¶ñ¹ç¤Î°¤¤¤È¤¤Ï¡¢°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤Î¤¦¤¨¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£