CÂçºå²ÃÆþ¤Ï¡Ö³Ø¶È¤¬ÍýÍ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë»Ä¤ëÁªÂò»è¤â¡Äµ×ÊÝ±Í»Ë¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×
FC¥Æ¥£¥¢¥âËçÊý¤È¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì
¡¡J1¤Î¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Ï8·î24Æü¡¢JFL¤ÎFC¥Æ¥£¥¢¥âËçÊý¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡21Æü¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤ÎÄï¡¦±Í»Ë¡Ê¤¨¤¤¤¸¡Ë¤ÏÀèÈ¯½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Ê¤«¡¢»î¹ç¸å¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸CÂçºå¤Ø²ÃÆþ¤·¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2007Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¸½ºß17ºÐ¤Î±Í»Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç3¥·¡¼¥º¥ó¥×¥ì¡¼¡£180cm73kg¤ÎÂÎ³Ê¤Ç¡¢¼ç¤Ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤äÃæÈ×¤ò¼çÀï¾ì¤È¤¹¤ë¥×¥ì¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤À¡£¤«¤Ä¤ÆFCÅìµþ¤«¤é¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Î¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ë°ÜÀÒ¤ò¤·¤¿·»¡¦·ú±Ñ¤ÈÆ±ÍÍ¤ËJ¥ê¡¼¥°¤«¤éÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤¹Ä©Àï¤òCÂçºå¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¤¬¡¢·è¤á¼ê¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡ÖÃ±½ã¤ËÎý½¬»²²Ã¤Îµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ÎÏÃ¤¬Íè¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦¹Ô¤³¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ï·è¤á¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈºÇ½é¤«¤é²ÃÆþ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÎý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Â¾¤Î¥¯¥é¥Ö¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¨¤ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï³Ø¶È¤¬ÍýÍ³¤Çµ¢¹ñ¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢³Ø¶È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ã±½ã¤Ë¸þ¤³¤¦¤Ï6·î¤Ë³Ø¹»¤¬½ª¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡£ÆüËÜ¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤â²ÆµÙ¤ß¤Î´Ö¤ÏÉ¬¤ºµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÏÃ¤¬Íè¤Æ¤¦¤Þ¤¯¿Ê¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÊÌ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦³Ø¶È¾å¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ½é¤ÏÂç³Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â»ëÌî¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¹â¹»Â´¶È¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬1¤Ä¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÍèÇ¯¤â¤¦1Ç¯¥½¥·¥¨¥À¤ÇÂ³¤±¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢¤¢¤ó¤Þ¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤ë¤Ë¤Ï´¶¤¸¤Æ¤Æ¡¢¤¸¤ã¤¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë°ìÃ¶ÆüËÜ¤Ëµ¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢ÆüËÜ¤ÎÁªÂò»è¤â¤¢¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¤Þ¤¢Î¾¿Æ¤È¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¹Í¤¨¡£¤½¤ì¤Ç¤¿¤Þ¤¿¤ÞÏÃ¤¬ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤ËÍè¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÖ»ö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ä¾Íè¤Î¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ÎCÂçºå²ÃÆþ¤À¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤ÏÁ°È¾¤ÏCB¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢¥ß¥¹¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÀÑ¶ËÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¤òÈäÏª¡£¸åÈ¾¤Ë¤ÏËÜ¿¦¤Î¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ç²ÚÎï¤Ê¥¿¡¼¥ó¤äÌ£Êý¤È¤Î¹âÏ¢·¸¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢º£¸å¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¤É¤¦À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¸«¤â¤Î¤À¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¾®À¾Í¥²ð / Yusuke Konishi¡Ë