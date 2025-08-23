【チェゴシム×コジコジ】夢のコラボが池袋でポップアップを開催決定！
CHOCOLATE Inc.が日本展開を手がける韓国発キャラクター『チェゴシム』と、さくらももこ原作の『コジコジ』が初めてコラボレーション。9月19日（金）より、東京・JR池袋駅南改札前にてポップアップイベントを開催する。ポップアップで販売予定の一部商品が先行公開、アイテムに使用される描き下ろしのイラストも公開された。
さくらももこ原作の、メルヘンな世界観と大人もドキっとするような含蓄ある言葉やナンセンスなギャグが人気の『コジコジ』。アニメ放送から20年以上経った現在でも、その作品の奥深さが注目を集めている。
『チェゴシム』は、2020年に韓国在住のイラストレーター・チェゴシムにより生み出されたキャラクター。ゆるくて可愛らしいタッチの作品に登場するのは、色も形もバラバラな ”ゴシムちゃん” たち。すべての人々の幸せを願う気持ちをたくさん込めて、明るくポジティブなメッセージを発信している。
韓国・中国での展開も合わせたSNS総フォロワー数は現在100万人を超え、アジア圏を中心に人気を集めている。
みんなの幸せを願う『チェゴシム』と、何気ないセリフが時に真理を突く『コジコジ』、それぞれの世界観をより多くの人に届けたいという思いから今回のコラボが決定した。
ポップな色合いとポジティブな世界観から国内外のZ世代を中心に注目を集めている『チェゴシム』と、メルヘンな世界観と大人もドキっとするような含蓄ある言葉やナンセンスなギャグが人気の『コジコジ』による本コラボの見どころは、ゆるいタッチのイラストと、心にそっと寄り添う言葉たち。「きみはきみ わたしはわたしだよ」というメッセージ付きのイラストは『チェゴシム』の作者・チェゴシムによる描き下ろしで、『コジコジ』に登場する人気キャラクターと ”ゴシムちゃん” たちが独自の世界観で描かれている。
ポップアップでは、キャラクターのコラボアートを使用したお守りカードや、マスコットなどが販売される予定だ。
ぜひこの機会に、『チェゴシム』と『コジコジ』の世界観に触れてみては。
（C）choigosim （C）さくらももこ
