秋コーデにも合いそう！【ZARA】大人が今買い足したい♡「上品見えバッグ」

この秋のワードローブにもマッチする上品見えバッグを買い足したい……。そんな大人女性が思わず目移りしてしまいそうなバッグが、続々と【ZARA（ザラ）】に登場しているようです。今回は、夏コーデを品よく落ち着かせ、秋の雰囲気も香らせてくれそうなシックなデザインのバッグをZARAからピックアップして紹介します。

異素材と色でコントラストをきかせた2WAYバッグ

【ZARA】「コントラストキャンバスミニショッパー」\5,990（税込）

カジュアルな雰囲気のキャンバス地をベースに、レザーライクな素材のストラップやハンドルを組み合わせて上品に仕上げたこちらのバッグ。エクリュ × ブラウンの色のコントラストやステッチが映え、コーデのアクセントになってくれます。ショルダーストラップは取り外し可能なので、コンパクトなハンドバッグとして持てるのもGOOD。

編み込みデザインが存在感を発揮するハンドバッグ

【ZARA】「編み込みデザイン ハンドバッグ」\8,590（税込）

角を落とした柔らかな台形型のフォルムとワンハンドルデザインによって、手元にシックな大人の色気を醸し出してくれそうなハンドバッグ。編み込みのような表面感が、単色ながら存在感を発揮します。渋みのあるグリーンの色合いは秋のムードを感じさせ、カジュアルコーデの重すぎない締め役になってくれそうです。

深いチョコレートカラーが端正なショルダーバッグ

【ZARA】「MAXI CITY」\7,990（税込）

夏に引き続き、この秋もまだまだ冷める気配がないブラウンアイテムへの熱。こちらのショルダーバッグは自立するかっちりとしたフォルムも相まって、一点投入で大人コーデを端正な雰囲気に寄せてくれそう。チョコレートのようなこっくりとしたブラウンは秋らしいカラーのアイテムとも馴染みやすく、コーデ全体のトレンド感を高めてくれるはず。

スマートなフォルムが品を醸し出すバケットバッグ

【ZARA】「バケットバッグ」\6,590（税込）

あえて装飾感を抑えたシンプルなデザインが、大人コーデを品よく格上げしてくれそうなバケットバッグ。内側に取り外し可能なファスナー付きのインナーバッグが付いており、荷物をスマートに整理しやすいのが魅力です。サイドにあしらわれたメタルバックルやショルダーストラップを活用すれば柔軟に持ち方を変えられるので、コーデに合わせたスタイリングを楽しめそう。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ