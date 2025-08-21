¡Ú²Æ¤Î¹Ã»Ò±à2025¡Û²÷¿Ê·â¤ÎÅÁÅý¹»¡¦¸©´ôÉì¾¦¤ÎÎòÂå¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤òÁª¤Ö Èá±¿¤Î¥¨¡¼¥¹¤«¤é¹âÌÚ¼éÆ»¡¢ÏÂÅÄ°ì¹À¡¢º£µ¨¥É¥é¥¤¥Á¤Þ¤Ç
¹Ã»Ò±àÌ¾Ìç¹»¤ÎÎòÂå¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡Á¸©´ôÉì¾¦ÊÔ
¡¡£¸·î£µÆü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Âè107²óÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤â¤¤¤è¤¤¤èÂçµÍ¤á¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Î²Æ¤Î½Ð¾ì¹»¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¹Ã»Ò±à¤Ç¿ô¡¹¤ÎÌ¾¾¡Éé¤ò·«¤ê¹¤²¡¢Â¿¤¯¤ÎÌ¾¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤òÇÚ½Ð¤·¤¿Ì¾Ìç¹»¤Î¡ÖÎòÂå¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡×¤ò¡¢40Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¸½¾ì¼èºà¤òÂ³¤±¤ë¸ÍÅÄÆ»ÃË»á¤ËÁª½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ç½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦²£ÉÍ¤ò¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÎËö¤ËÇË¤Ã¤¿¸©´ôÉì¾¦¡£ÁÏÉô100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÅÁÅý¹»¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÌ¾Áª¼ê¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¡ÖÎòÂå¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤Ï¡©
¸©´ôÉì¾¦¡¡ÎòÂå¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó
£±¡¡¡ÊÆó¡Ë¹âÌÚ¼éÆ»
£²¡¡¡ÊÍ·¡ËÁ°¸¶ÇîÇ·
£³¡¡¡Ê±¦¡ËÀéÆ£»°¼ùÃË
£´¡¡¡Êº¸¡ËÏÂÅÄ°ì¹À
£µ¡¡¡Ê°ì¡ËÃÃ¼£¼Ë¹ª
£¶¡¡¡Ê»°¡Ëº´¡¹ÌÚÂÙ
£·¡¡¡ÊÃæ¡ËÂ¢ËÜ±ÑÃÒ
£¸¡¡¡ÊÊá¡ËÀÐ¸¶·Ä¹¬
£¹¡¡¡ÊÅê¡ËÀ¶ÂôÃéÉ§
¡ÚÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÏÈá±¿¤Î¥¨¡¼¥¹¡Û
¡ÖÈó±¿¤Î¥¨¡¼¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ìÀ¶ÂôÃéÉ§¡¡photo by Kyodo News
¡¡ÌîµåÉôÁÏÉô100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢º£Âç²ñ¤¬½Õ²ÆÄÌ»»61²óÌÜ½Ð¾ì¤ÎÌ¾Ìç¡¦¸©´ôÉì¾¦¡£1932Ç¯½Õ¤Î¹Ã»Ò±à½é½Ð¾ì°ÊÍè¡¢ÎÙ¸©¡¦°¦ÃÎ¤ÈÀÚâøÂöËá¤·¤Ê¤¬¤éÃÛ¤¤¤¿¡ÖÅì³¤²«¶â»þÂå¡×¤Î°ìÍã¤òÃ´¤¤¡¢ÀïÁ°¤Ï½Õ3²ó¡¢²Æ1²ó¤ÎÍ¥¾¡¡¢½Õ²Æ1²ó¤º¤Ä¤Î½àÍ¥¾¡¡£Àï¸å¤â½Õ²Æ2²ó¤º¤Ä¤Î½àÍ¥¾¡¤¬¤¢¤ê¡¢Á´¹ñ¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤òÃÎ¤é¤·¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤Î²Æ¡¢½à¡¹·è¾¡¤ÇÍ¥¾¡¸õÊä¡¦²£ÉÍ¤ò·âÇË¤¹¤ëÂçÌö¿Ê¤Ç¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤½¤ÎÂ¸ºß¤¬¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¸Å¹ë¤Î100Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¤Ò¤â¤È¤¯¤È¡¢¿ô¸Â¤ê¤Ê¤¤Ì¾Áª¼ê¤¿¤Á¤Î³èÌö¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢ÎòÂå¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤òÁª¤Ö¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÀïÁ°¤Î¡ÖÅì³¤²«¶â»þÂå¡×¤ÎÌ¾Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤¢¤¨¤ÆÁª¹ÍÂÐ¾Ý¤«¤é³°¤·¤¿¡£¾¾°æ±ÉÂ¤¡¢²ÃÆ£»°Ïº¡¢¶áÆ£À¶¤é¹Ã»Ò±àÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¤Ê¤¬¤é¼ã¤¯¤·¤ÆÀï²Ð¤Ë»¶¤Ã¤¿OB¤¿¤Á¡¢Àï¸å¤â¥×¥íÌîµå¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿ÌîÂ¼À¶¡Ê¸µËèÆü¤Û¤«¡Ë¡¢ÂçÅç¿®Íº¡Ê¸µ¾¾ÃÝ¡¢ÃæÆü¡Ë¡¢¹ñ»ÞÍøÄÌ¡Ê¸µÃæÆü¡Ë¤éï£¡¹¤¿¤ëÌÌ¡¹¤Þ¤Ç´Þ¤á¤¿¡Ö¥ª¡¼¥ë¸©´ôÉì¾¦¡×¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Ï¤Þ¤¿¤Îµ¡²ñ¤Ë¾ù¤ë¤È¤·¤Æ¡¢1950Ç¯Âå°Ê¹ß¤Î¡ÖÀï¸åÇÉ¡×¤À¤±¤Ç¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÁÈ¤ó¤Ç¤ß¤è¤¦¡£
¡¡¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¿ÍºàËÉÙ¤À¤¬¡¢Àï¸åÌó80Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤«¤é¤Ò¤È¤ê¤òÁª¤Ö¤È¤·¤¿¤é¡¢¤ä¤Ï¤ê1956Ç¯½Õ²ÆÏ¢Â³½àÍ¥¾¡¤ÎÀ¶ÂôÃéÉ§¡Ê·ÄÂç--½»Í§¶âÂ°¡Ë¡£º¸ÏÓ¤«¤é¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯Åê¤²¹þ¤à²÷Â®µå¤ÈÂç¤¤Ê¥«¡¼¥Ö¤òÉð´ï¤Ë¡¢2Ç¯»þ¤Î56Ç¯½Õ¤«¤é4µ¨Ï¢Â³½Ð¾ì¡£3Ç¯»þ¤Î1957Ç¯¤Ï¼ç¾¤âÌ³¤á¡¢²Æ¤Î¹Ã»Ò±à½éÀï¤ÇÄÅÅç¾¦¹©¡Ê¸½¡¦ÄÅÅçËÌ¡ËÁê¼ê¤Ë¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡£²Ç¯»þ¤Î½Õ²ÆÏ¢Â³½àÍ¥¾¡¤¬Êª¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÎÏÅê¤·¤Ê¤¬¤é±É´§¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤º¡£ÅÁÀâ¤Î¡ÖÁá·Ä6Ï¢Àï¡×¡Ê1960Ç¯¡Ë¤ËÅê¤²¤¿·ÄÂç»þÂå¤âÍ¥¾¡¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤º¡¢¼Ò²ñ¿Í¡¦½»Í§¶âÂ°¤Ç¤âÅÔ»ÔÂÐ¹³¤Ç2Ç¯Ï¢Â³½àÍ¥¾¡¡Ê1965¡¢66Ç¯¡Ë¡£¡ÖÈó±¿¤Î¥¨¡¼¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¸½Ìò°úÂà¸å¤Ï½Õ²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¿³È½°÷¤âÌ³¤á¤¿¡£
¡¡À¶Âô¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢1971Ç¯½Õ²Æ½Ð¾ì¤Îº¸ÏÓ¡¦ËÙ¾¡Åµ¡¢1978Ç¯²Æ¤Ë¥Ù¥¹¥È8Æþ¤ê¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥í¡¼¡¦ÌîÂ¼Î´»Ê¡¢1995¡¢96Ç¯²Æ¤Ë¥¨¡¼¥¹¤òÌ³¤á¤¿Âç·¿±¦ÏÓ¡¦´ØÃ«ÆÆ¡¢1999Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢°¦ÃÎÂç¤«¤éÆü»º¼«Æ°¼Ö¤ò·Ð¤Æ¹Åç¡¢µð¿Í¤ÇÅê¤²¤¿º¸ÏÓ¡¦ÀÄÌÚ¹â¹¡¢2Ç¯»þ¤Î2006Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì»þ¤ÏÇØÈÖ¹æ£µ¤ÎÌî¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ë¡À¯Âç¤«¤éJX¡ÝENEOS¤ò·Ð¤ÆDeNA¤Î¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤Ç³èÌö¤·¤¿»°¾åÊþÌé¡Ê¸½¡¦¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¡Ë¡¢2009Ç¯²Æ¥Ù¥¹¥È4¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤ÇÅêÂÇ¤Ë³èÌö¤·¤¿»³ÅÄÃÒ¹°¡¢2013Ç¯½Õ¤Ë¡Ö½Õ²Æ½Õ3Ï¢ÇÆ¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Âçºå¶Í°þ¤òÇË¤Ã¤¿»þ¤Îº¸ÏÓ¡¦Æ£ÅÄÎ¿»Ê¡¢2015Ç¯½Õ¥Ù¥¹¥È8¤ÇÆ±Ç¯½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Æþ¤ê¤·¤¿¹â¶¶½ãÊ¿¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¡£Â¿ºÌ¤Ê´é¤Ö¤ì¤Î¶¯ÎÏÅê¼ê¿Ø¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ë¡£
¡Ú¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤À¤é¤±¤ÎÌî¼ê¿Ø¡Û
2020Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¸òÎ®»î¹ç¤ÇËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Äº´¡¹ÌÚÂÙ¡¡photo by Sankei Visual
¡¡¤Ä¤Å¤¤¤Æ¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¡¢Ê¿À®¤ÎNPB¤ÇÂç³èÌö¤·¤¿ÏÂÅÄ°ì¹À¡¢ÀÐ¸¶·Ä¹¬¤ÇÁè¤¦¤¬¡¢¶¯ÂÇ¤ÎÏÂÅÄ¤Ï³°Ìî¤Ë²ó¤·¡¢ÀÐ¸¶¤Ë¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡£
¡¡¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ï¡¢ºòÇ¯²Æ¤Þ¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿Âç¸æ½ê¡¦ÃÃ¼£¼Ë¹ª¡£1969Ç¯½Õ¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì»þ¤ÏÅê¼ê¤Ê¤¬¤éÁªÈ´ÄÌ»»100¹æ¤ÎµÇ°ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¶¯ÂÇ¼Ô¡£Áá°ðÅÄÂç¡¢¾¾²¼ÅÅ´ï¤Ç¤âÄ¹¤¯Ìî¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£
¡¡¥»¥«¥ó¥É¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦¹âÌÚ¼éÆ»¤¬¼é¤ë¡£1959Ç¯½Õ½àÍ¥¾¡¤Î¼ç¾¤Ç¡¢ÃæÆüÆþ¤ê¤·¤ÆÄÌ»»2274°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¤Î¤Á´ÆÆÄ¤âÌ³¤á¤¿µ±¤«¤·¤¤·ÐÎò¤ÏÀâÌÀÉÔÍ×¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥·¥ç¡¼¥È¤Ë¤ÏÃæÆü¤Î¥Ð¥¤¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ç³èÌö¤·¤¿Á°¸¶ÇîÇ·¤ò¿ø¤¨¡¢¥µ¡¼¥É¤Ïº£µ¨¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÀÄ³ØÂç¤«¤é¹ÅçÆþ¤ê¤·¤¿¥ë¡¼¥¡¼¡¦º´¡¹ÌÚÂÙ¤òÈ´Å§¤·¤¿¡£
¡¡³°Ìî¼ê¤Ï¡¢NPBÄÌ»»19Ç¯¤Ç2050°ÂÂÇ¡¢Êá¼ê¤«¤é³°Ìî¼ê¤ËÅ¾¸þ¤·¤ÆÂÇ·â³«´ã¤·¤¿ÏÂÅÄ°ì¹À¡Ê¸µÀ¾Éð¤Û¤«¡Ë¤¬¤Þ¤º³ÎÄê¡£2Ç¯»þ¤Î1964Ç¯²Æ¥Ù¥¹¥È4¤Î£¶ÈÖÂÇ¼Ô¤òÌ³¤á¡¢1970Ç¯Âå¸åÈ¾¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤ÇÃæ¼´¤òÂÇ¤Ã¤¿º¸¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¡¦ÀéÆ£»°¼ùÃË¤¬2¿ÍÌÜ¡£ºÇ¸å¤Î¥¤¥¹¤Ï¡¢Ì¾¾ëÂç¤ò·Ð¤ÆÃæÆüÆþ¤ê¤·¼éÈ÷¤ÎÌ¾¼ê¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¿±ÑÃÒ¡ÊÂ¢ËÜ±ÑÃÒ¡Ë¤ËÂ÷¤»¤Ð¡¢¤°¤Ã¤È¸ü¤ß¤¬Áý¤¹¡£
¡¡Îò»ËÅª¤Ê²÷¿Ê·â¤ò¸«¤»¤ë¸½¥Á¡¼¥à¤«¤é¡¢¥Ï¥ó¥Ç¥£¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¶¯ÂÇ¼Ô¡¦²£»³²¹Âç¤é¤â²Ã¤¨¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤Þ¤¿¾¯¤·Ç¯·î¤òÃÖ¤¤¤Æ¤«¤é¤Î¼¡Âå¤ÎÁª¹Í¤Ë°Ñ¤Í¤ë¤È¤·¤è¤¦¡£