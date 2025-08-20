【パウ・パトロール】ベルメゾンコラボ☆秋冬スウェットに子犬たちが大集合♪
人気アニメ『パウ・パトロール（TM）』とベルメゾンのコラボレーション第2弾がやってきた！ 秋冬におすすめの可愛いキッズスウェットをご紹介しよう。
『パウ・パトロール』のキャラクターたちが楽しめる秋冬スウェットをチェック！
ベルメゾンより、テレビ東京系で放送中の大人気アニメ『パウ・パトロール』とコラボレーションした子ども服が新登場。2025年8月18日（月）よりベルメゾンネットにてお取り扱いがスタートした。
『パウ・パトロール』は、リーダーのケントと、個性豊かな子犬たちからなるチーム「パウ・パトロール」が、それぞれの特技を生かして様々なトラブルに立ち向かう姿を描いた、世界中の子どもたちに愛されている作品。
今回の新作は、「ラインリブ裏毛スウェットシャツ」と「ニットキルト切替えスウェットシャツ」の2アイテム。
トレンドであるレトロさを感じさせるスタイルに、くすみカラーや異素材の切替えなどを取り入れ、大人っぽい雰囲気に仕上げられている。
「ラインリブ裏毛スウェットシャツ」は人気キャラクターの集合絵がデザインされたアイテムで、スタジャン風の配色と裾のラインリブがポイント。
グリーン系とピンクブラウン系の2色展開となっており、どちらもヴィンテージ感のあるくすみカラーがキュートです♪
「ニットキルト切替えスウェットシャツ」は「チェイス」「マーシャル」「スカイ」「ラブル」「エベレスト」が線画で描かれたシンプルデザイン。
ワントーンのプリントと異素材切り替えで大人っぽさを演出し、丸みのあるシルエットで、ゆったりとした着心地に仕上げられている。
カラーはネイビー系とラベンダー系の2色展開。
どちらのアイテムも、『パウ・パトロール』が好きな子どもはもちろん、親世代も満足できるデザイン性の高いアイテムにしあがっており、サイズは80〜120で展開。兄弟姉妹でのおそろいコーディネートも楽しめる注目の新作、ぜひチェックしてみてね。
（C）2025 &TM Spin Master Ltd. All rights reserved.
