「コウは素晴らしい」超名門デビューの日本代表CBにチームメイトが驚嘆！「ボール扱いに慣れていて、タックルもいい」
同僚も賛辞を贈った。
今夏にボルシアMGからオランダの超名門アヤックスに移籍した板倉滉は、８月17日に開催されたエールディビジ第２節のゴアヘット戦（２−２）で、新天地デビューを飾った。
右CBで先発した日本代表DFは、足がつって77分に交代となるまで、堅実な守備と的確なビルトアップで、上々のパフォーマンスを披露した。
アヤックスの専門サイト『AJAX SHOW TIME』によれば、CBでコンビを組んだユーリ・バースは、相棒をこう称えている。
「コウは素晴らしい選手だ。ボール扱いに慣れていて、いいタックルもいくつか見せていた。守備でも非常に落ち着いていて、絶妙なタイミングでカットもできる」
能力の高さに驚嘆したようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ Jリーガーが好きな女性タレントランキングTOP20を一挙紹介
今夏にボルシアMGからオランダの超名門アヤックスに移籍した板倉滉は、８月17日に開催されたエールディビジ第２節のゴアヘット戦（２−２）で、新天地デビューを飾った。
右CBで先発した日本代表DFは、足がつって77分に交代となるまで、堅実な守備と的確なビルトアップで、上々のパフォーマンスを披露した。
アヤックスの専門サイト『AJAX SHOW TIME』によれば、CBでコンビを組んだユーリ・バースは、相棒をこう称えている。
「コウは素晴らしい選手だ。ボール扱いに慣れていて、いいタックルもいくつか見せていた。守備でも非常に落ち着いていて、絶妙なタイミングでカットもできる」
能力の高さに驚嘆したようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ Jリーガーが好きな女性タレントランキングTOP20を一挙紹介