【GUのパンツ】で下半身キレイ見え♡ 40・50代が参考にしたい「おしゃれコーデ」

最近、パンツコーデにマンネリ気味……。そんな、おしゃれのお悩みを抱えているミドル世代へ。今回は、上品に着こなせてキレイ見えする【GU（ジーユー）】のパンツを使った「おしゃれコーデ」をご紹介。旬のシルエットのパンツやキュロットパンツなど、今っぽいパンツを取り入れたコーデが登場。スタッフさんの着こなしを参考にすると、いつもとひと味違うパンツコーデを楽しめるかも……。

今すぐマネしたい最旬パンツコーデ

【GU】「リブプルオンパンツ」\1,990（税込）

ウエストゴムで楽に着られるのに、落ち感のある素材でキレイ見えするパンツ。裾にかけてゆるやかに広がるフレアシルエットで脚長見えも狙えそう。GUスタッフのKumikoさんのように、明るく爽やかなブルーシャツを合わせれば、夏ムードもトレンド感も高まるコーデが完成。

大人なスウェットパンツで上品コーデ

【GU】「パフスウェットバギーパンツ」\2,990（税込）

公式オンラインストアのランキングで総合第3位（2025/8/17時点）を獲得している人気商品。ふっくらと弾力のある素材が美しいシルエットを演出。カジュアルさがセーブされ、大人っぽくキレイめに着こなせるスウェットパンツです。Kumikoさんは、メッシュトップスを合わせてトレンドライクなコーデを提案。ブラウン × ナチュラルの落ち着いた配色がリュクスなムードも高めます。

ミドル世代のお手本！ 洗練された大人のジーンズコーデ

【GU】「バレルレッグジーンズ」\2,990（税込）

デニムコーデがなんだかパッとしない……。そんなミドル世代は、デニムのシルエットを見直してみて。カーブを描いた形が特徴のバレルレッグジーンズをチョイスすれば、一気に今どき顔に。「#40代コーデ」のハッシュタグを付けて投稿しているNatsukiさんは、ドレープ感のあるTブラウスを合わせてきちんと感をプラス。洗練された大人カジュアルコーデを楽しみたい人のお手本に。

大人に似合うキュロットパンツコーデ

【GU】「ドレープキュロッツQ」\2,990（税込）

ひざ下丈がトレンドライクなキュロットパンツ。美しいドレープ感と裾にかけて広がるフレアシルエットで、スカート並みにエレガントな雰囲気を演出。Natsukiさんは、オールブラックでシックに決めて、ボーダーカーデをアクセントにオン。足元は華奢なストラップサンダルでレディに仕上げると、子供っぽさが払拭され、ミドル世代に似合う着こなしに。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i