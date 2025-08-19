できてしまうと、なかなか治らずやっかいなニキビ。今回は、ニキビ予防のための正しいスキンケアやおすすめ食材、注意したいポイントなどを皮膚科専門医の土屋佳奈先生に伺いました。ニキビ予防のいちばんの対策は、原因を寄せつけない「外と内」からの予防策です。 ぜひ、参考にして家族みんなで美肌を目指しましょう。

1：正しいスキンケアを心がける

ニキビの原因のアクネ菌や余分な皮脂を取り除き、うるおいを与え、肌摩擦などで刺激を与えないことが基本。

【イラスト】ニキビ予防に良い食材は？

●洗顔料はよく泡立てて。すすぎはしっかりと

たっぷりの泡で優しく洗顔しましょう。

「ゴシゴシこすったり、1日何度も洗顔をすると、必要なうるおいまで奪われて皮脂が過剰分泌し、悪化の原因に」（土屋佳奈先生、以下同じ）

●保湿は欠かさずに

洗顔後は、油分が少ない保湿剤で保湿を。

「『ノンコメドジェニック』の表示があるものは毛穴づまりを防ぐので、ニキビ予防に効果的」

●水気をふきとるときはタオルに注意

やわらかい清潔なタオルを使用して。

「ただし、柔軟剤が強いと刺激になることも。清潔にしたいときは使い捨てタオルを使っても」

2：健やかな肌の大敵、睡眠不足やストレスは避けて

肌のターンオーバーを促すためにも、睡眠は最低6時間をキープ。

「また、ホルモンバランスの乱れやストレスで皮脂分泌が過剰になることも。自分なりのストレス発散方法やリラックスする時間をもつようにして」

3：食べて体のなかからもニキビ予防を

「便通が悪くなると腸の腐敗物質が蓄積されて、それが体内を巡り、肌にも悪影響が。健やかな肌のためにも腸活を心がけましょう」

食べないダイエットや、野菜不足の生活も便秘の原因になるので注意して。

●おすすめ食材

腸内環境をよくする食物繊維や乳酸菌のほか、ビタミンのB群を含む納豆、ビタミンCが豊富な野菜や果物など。

●控えたい食材

脂質の多いものやジャンクフード。また、小麦製品はとりすぎると腸内環境が悪化する原因にもなるので注意。

もしもできてしまったら治療薬は早めにつけて

悪化すると赤み、色素沈着、クレーター状のあとが残ることも。

「炎症を進ませないためにもニキビはいじらず、早めに治療薬を。SNSで見かけるケアには間違えているものもあるので、過信は禁物です」

【ポイント】治療薬を塗るときの注意は？

芯を出すようなことはせず、上から塗ります。ぐりぐり塗り込まず、少量を置く感じでOK！