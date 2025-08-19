ボーカルは加藤清史郎！LUNA SEA公認コピーバンド“LUNA CHEE（ルナチー）”がマクドナルド新CMに登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「ビジュアルも普段のボクとは全然違うので、動きも含めて“このボクもアリかも”みたいな新鮮な気持ち（笑）」（加藤清史郎）

8月19日から放映のマクドナルドの新TVCM「チーチーダブチ／てりやき『LUNA CHEE』篇」にて、加藤清史郎がロックバンドLUNA SEA公認のコピーバンド「LUNA CHEE（ルナチー）」のボーカリスト役として、本家MVさながらの世界観で熱いパフォーマンスを披露。CM楽曲は、ものまねタレント・たむたむがLUNA SEAの代表曲「ROSIER」を商品にちなむ替え歌として熱唱している。

本家LUNA SEAのメンバーも、「ROSIER」MVの完全再現を目指して制作された新CMの完成を楽しみにしていたようで、たむたむのレコーディングにボーカルRYUICHIがサプライズで登場し、その場で直接歌唱指導を行う貴重なシーンや、完成した新CMを視聴したLUNA SEAメンバー全員のリアクションを収めたWEB限定ムービーも公開予定となっており、そちらも大きな話題となりそうだ。

詳細は、マクドナルド公式Xアカウント（＠McDonaldsJapan）より順次公開予定となっている。

日本マクドナルドは、人気レギュラーメニューの“ダブルチーズバーガー”にホワイトチェダーチーズを2枚加えた“チーズチーズダブルチーズバーガー”、同じく“てりやきマックバーガー”にホワイトチェダーチーズとチェダーチーズを加えた“チーズチーズてりやきマックバーガー”、さらに朝マック(R)限定の“チーチーダブチソーセージマフィン”を、8月20日から2週間限定で、全国のマクドナルド店舗にて販売する。

■撮影エピソード

◇加藤清史郎が“LUNA SEA”のコピーバンド“ルナチー”を結成！

期間限定で登場する人気メニュー“チーチーダブチ”と“チーチーてりやき”の魅力を訴求するために結成されたヴィジュアル系ロックバンドの名は、なんと“LUNA CHEE（ルナチー）”。 偉大な“LUNA SEA（ルナシー）”をオマージュしたこのグループでボーカルを務めることになった加藤清史郎は、衣装だけでなくヘアスタイルやメイクまで完璧なミュージシャンになりきってスタジオに登場したが、「今までのイメージと違いすぎるなぁ…（笑）」と自身の姿をあらためて見直しながら苦笑い。しかしメンバー5人が揃うと、それまでのソフトな表情もキリリと引き締まり、“本家”に負けない凛々しい立ち姿を披露していた。

◇名曲「ROSIER」MVの完全再現を目指して全神経を集中

加藤率いる“ルナチー”が新TVCMで目指すのは、“LUNA SEA”が1994年にリリースした名曲「ROSIER」の MV を「チーチーバージョン」にアレンジしたうえでの完全再現。

MVを繰り返し見たという加藤は、“LUNA SEA”ボーカルの RYUICHIになりきってカメラの前へ。力が漲った表情や上半身を反らせるアクションをまじえて歌う撮影に臨んだ加藤は「想像していた以上にハードですね。これまでの人生でやったことがない姿勢です（笑）」と苦戦しながらも「再現度を高めたいのでカメラの横に鏡を用意してもらえますか」と要望。表情や細かな動きを鏡でリアルタイムにチェックしながらテイクを重ねていった。

◇“チーチーダブチ”と“チーチーてりやき”、加藤のお気に入りは？

“チーチーダブチ”と“チーチーてりやき”を食べるシーンの撮影では、それまでやや張り詰めていた空気が解け、笑顔を覗かせていた加藤。右手の人差し指と小指を立ててバーガーを持つ手の形が「キツネのハンドサインに似てるね」とおどけて見せ、周囲の笑いを誘うひと幕も。撮影本番ではロックのイメージでガブリと力強くかじりついた加藤だが、「“チーチーダブチ”も“チーチーてりやき”も、2種のチーズで本当に“チーズ感”が増してますね！」と、そのおいしさに感激。甲乙つけがたい味わいながらも、『どちらを先に頼むかと聞かれたら“チーチーてりやき”かもしれません（笑）』と笑顔で感想を話していた。

◇映像担当・加藤と歌唱担当・たむたむがサプライズ遭遇！

撮影が進むなか、サプライズで姿を現したのは、ものまねタレントのたむたむ。

TVCMの映像でボーカルを務めるのは加藤だが、「ROSIER・チーチーバージョン」を歌う“声の出演”は、優れた歌唱力で本家“LUNA SEA”のお墨付きもらっているたむたむが担当することになっており「見学に来ました！」と話すたむたむを、加藤は笑顔で歓迎。加藤が「ぜひ、RYUICHIになりきる方法を教えてください！」とアドバイスを求めると、たむたむは「思うがまま、自由に。考えすぎず！」とシンプルに回答。しかしこの言葉が励みになったのか、加藤はスッキリとした表情で次の撮影に臨んだ。

◇時間の経過とともに演奏を楽しむ余裕も出てきた加藤

たむたむとの会話から得るものがあったらしく、加藤はこれまで以上に力の入った演技で演奏風景の撮影に挑戦。目指すゴールはあくまでも完全再現なので、カメラが回る直前までLUNA SEAの映像をチェックして目に焼き付けていたが、「スタート」の合図がかかったあとは、その表情から“ルナチー”のメンバーとの演奏を楽しんでいるような雰囲気も感じられた。撮影前は他人行儀で硬さが感じられた“ルナチー”の5人だが、時間が経つにつれてジョークまじりの会話も増え、終盤には仲よく記念撮影をする姿も。撮影が終わ

ると別れを惜しむように、それぞれの努力をたたえ合っていた。

■加藤清史郎 インタビュー

Q：“チーチーダブチ”と“チーチーてりやき”の新TVCMに出演した感想をお聞かせください。

加藤：もう何もかもやったことのない動きばかりで…あのLUNA SEA（ルナシー）さんをもじって“ルナチー”ということで、ミュージックビデオを完全コピーするべく、カメラワークから動きから歌い方から、研究しながらの撮影になったんですけど、普段の生活でここまで（急な角度で）首を倒すこともなければ、こうやって戻すこともないですし（笑）、すごく貴重な経験をさせていただいてることを常に感じる撮影でした。そしてビジュアルも普段のボクとは全然違うので、動きも含めて「このボクもアリかも」みたいな新鮮な気持ちで（笑）。なんか新しいけれども、なんかちょっと「ふ～ん、いいんじゃない？」って思えるような映像とともに今日は乗り越えました。

Q：撮影中に“チーチーダブチ”と“チーチーてりやき”を味わった感想をお聞かせください。

加藤：（CMの曲のなかに）「どちらを選べば」っていう歌詞があるんですけど、う～ん…もともと“ダブルチーズバーガー”も“てりやきマックバーガー”も本当に人気商品で、そこに3種類のチーズが入って本当にチーズ感が増してるんですよ。ボクはそのチーズ感が“てりやき”のうえに乗っているのがすごく好きでしたね。“てりやきマックバーガー”はてりやきの味が強いので、てりやきを食べた感じがあると思うんですけど、そこに“チーズバーガー”を食べてる感覚があるので、「いっぺんに味わえるこの贅沢、素敵！」みたいな感覚になれる商品だと思います。販売が開始されて1発目にどっちを頼むかと聞かれたら、“チーチーてりやき”を選ぶかもしれないですね。

Q：新TVCMでは“ルナチー”のボーカルを務めましたが、加藤さんがバンドをやるとしたらどのパートを担当したいですか？

加藤：ボクの生活とかこれまでやってきた趣味に近いのは、ボーカルとかギターだと思うんですけど、憧れがあるのはドラムですね。打楽器は小学校の音楽発表会でティンパニーをやっていたくらいで…ティンパニーはものすごく上手だったんですけど（笑）、ドラムは「やれるのかな？」っていうのもありますし、ずっと憧れがあるのでドラムをやってみたいですね。ボクはロックバンドでもいろいろな曲を書いてるアーティストが好きなんですけど、今回は「ROSIER」（をオマージュした曲）をやって、この類いの曲は絶対に1曲目にやりたいな、かましたいなって…まったくやったことのないボクが言うのも変ですけど、今日はもう誰よりも自分がカッコいいと思ってカメラの前に立っていたので、その感じで曲やミュージックビデオを作ったらどんな感じになるのかなという楽しみが増えたので、バリバリのイケイケのものを作りたいと思います。

Q：激しい演奏など熱量の高いCMですが、加藤さんが最近、高い熱量で取り組んでいることを教えてください

加藤：常に何かそのときにやらなくちゃいけないこととか、上達したいものに対しては高い熱量で行くんですけど、趣味が多すぎるので…どれに対して高いのか、なんかずっととろ火で煮込んでいる感じとか、いっても中火ぐらいな感覚なんですよね。高い熱量、なんだろう…阪神タイガースになっちゃうのかな。もし試合が見れなくても絶対に毎晩、結果は見ますし、配信されているものを見たりハイライトを見たり、個人成績を見たりしているので、もはやそれが日常なので高い熱量かと言われたら難しいですけど、毎日それ（阪神タイガース）を見てるって考えると熱量高いですよね（笑）。

Q：CMでは「伝説の2週間」というセリフもありますが、もし2週間の夏休みがあったら、どんな“伝説の過ごし方”をしたいで

すか？

加藤：2週間の夏休みがあったら留学していたロンドンに戻りたいですね。その2週間をロンドンとかイングランドを旅行するのもいいんですけど、本当に高校時代に過ごしていたように過ごしてみたいです。寮のお部屋を借りて、起きてご飯食べに行って、授業を受けて、放課後は部活でサッカーをやって、夜勉強して、そこからまたあの筋トレとかやって寝る。土曜日、日曜日は外に出て、アクティングスクールに行ってミュージカルを見たり、お芝居を習ったりっていう生活をしたいです。もうボクは高校生に戻れないので、そういう意味では伝説というか幻というか…なんかそういう過ごし方をしたら“伝説の2週間”になるかなと思います」

Q：新TVCMをご覧になる視聴者の皆さまへメッセージをお願いします。

加藤：“ダブチ”と“てりやき”にチーズをマシマシにした“チーチーダブチ』と“チーチーてりやき”が期間限定で登場します。店舗限定・神出鬼没のバーガーが、今だけ2週間限定で確実に食べられます。クリーミーでコクのあるホワイトチェダーチーズと、濃厚な味わいのチェダーチーズの組み合わせで、食べ応えのある贅沢な味わいとなっております。8月20日、水曜日より全国のマクドナルドでぜひお楽しみください。

マクドナルドキャンペーン情報ページ

https://www.mcdonalds.co.jp/campaign/cheese-cheese-series/

マクドナルド OFFICIAL X

https://x.com/McDonaldsJapan

マクドナルド OFFICIAL SITE

https://www.mcdonalds.co.jp/