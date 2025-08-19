大人可愛い「おしゃれポーチ」→【ダイソー】で見つけた！（歓喜）

メイク直しや小物の収納に欠かせないポーチ。せっかくなら、持っていて気分が上がるデザインを選びたいところ。そんな、「おしゃれポーチ」を探しているなら【ダイソー】をチェックしてみて。見た目も使い勝手も良さそうな、大人可愛いポーチが勢ぞろい。お手頃価格なのにデザインにこだわりが感じられ、すべて買い占めたくなってしまうかも。今回は、その中から注目したいおすすめのポーチをご紹介します。

落ち着いた小花柄が大人可愛い

【ダイソー】「マチ付布ポーチ（ポケット付／フラワー）」\220（税込）

淡いラベンダー色のベースに小花柄がデザインされた、上品な印象のポーチ。大人世代にも似合う、落ち着いた可愛らしさが魅力です。マチ付きで収納力があり、メイクポーチとしても活躍してくれそう。内側には2つのポケットが付いていて、リップやミラーなど小物の整理もしやすい仕様。きれいめなデザインで、どんなシーンにも持ち歩きやすいポーチです。

甘すぎない花柄が魅力のスリムポーチ

【ダイソー】「スリムフラットポーチ（フラワー）」\110（税込）

淡いピンク色が可愛らしい、横長スリムなビニールポーチ。優しい色合いと花柄で、甘すぎず品の良さを感じるデザインです。ペンやコーム、メイクブラシなどを入れるのにちょうど良い形状で、ひとつ持っていると重宝しそう。裏面は透明なので、中身がひと目でわかるのも使いやすいポイント。やさしい色合いと花柄は、持っているだけで穏やかな気持ちに導いてくれそうです。

テディベア柄でほっとした気分に

【ダイソー】「マチ付布ポーチ（ポケット付／アニマル）」\220（税込）

最初に紹介したラベンダー色の小花柄ポーチと同じ形で、マチ付きの収納力と内側の2つのポケットが付いたポーチ。テディベア柄が可愛らしく、眺めていると自然と笑顔になれそうです。柔らかな色合いで、幼く見えず、大人でも使いやすそうなところが嬉しいポイント。メイクポーチとしてはもちろん、旅行やお出かけのときの小物入れとしても活躍してくれます。

旅行にもぴったりのクリアポーチ

【ダイソー】「ループ付マチ付ポーチ（ポケット付／アニマル）」\220（税込）

テディベア柄が可愛いクリア素材の四角いポーチ。ループ付きで持ち運びやすく、旅行先での洗面用具入れや、プール・ジムなど水まわりでも活躍します。透明タイプでは珍しい内ポケット付きで、小物の仕分けもしやすく便利。先ほどのテディベア柄のマチ付きポーチと揃えて持てば、統一感が出てバッグの中も可愛くまとまりそうです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N