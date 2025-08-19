¡Ø¥Õ¥§¥ë¥Þ¡¼¤ÎÎÁÍý¡ÙÂè7ÏÃ¡¡¥³¥ó¥Ú¤ËÄó½Ð¤¹¤ëÎÁÍý¤ò¹Í°Æ
Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô2300ËüÉôÆÍÇË¤Î¡Ø¥¢¥ª¥¢¥·¡Ù¸¶ºî¼Ô¡¦¾®ÎÓÍ¸ã¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø¥Õ¥§¥ë¥Þ¡¼¤ÎÎÁÍý¡Ù¤ÎÂè7ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡õ¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬ÅþÃå¡ª¡¡Å·ºÍ¿ô³Ø¾¯Ç¯¤ÈÎÁÍý³¦¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤¬¿©¤È¿ô³Ø¤Ç¿¥¤ê¤Ê¤¹¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤¬¤Ä¤¤¤Ë»Ï¤Þ¤ë¡£
Å·ºÍ¿ô³Ø¾¯Ç¯¤ÈÎÁÍý³¦¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤¬¿©¤È¿ô³Ø¤Ç¿¥¤ê¤Ê¤¹¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥§¥ë¥Þ¡¼¤ÎÎÁÍý¡Ù¤¬¥¢¥Ë¥á²½¡ª
2025Ç¯7·î5Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÁ´¹ñ24¶É¥Í¥Ã¥È ¡ÉIMAnimation¡É ÏÈ¤Ë¤Æ¡¢Ëè½µÅÚÍËÆü23»þ30Ê¬¤«¤é¡¢BSÄ«Æü¤Ç¤Ï7·î6Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê Ëè½µÆüÍË23»þ30Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¿ô³Ø¼Ô¤Ë¤Ê¤ëÌ´¤òÄü¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Å·ºÍ¿ô³Ø¾¯Ç¯¤ÎËÌÅÄ³Ù¤¬¡¢ÆæÂ¿¤ÎÁÍý³¦¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÄ«ÁÒ³¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºÍÇ½¤Ò¤·¤á¤¯ÎÁÍý¤ÎÀ¤³¦¤Î¿¿Íý¤ËÄ©¤à¿ôÍýÅª¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ª³Ù¤Ï¿ô³ØÅª»×¹Í¤Ç¼þ°Ï¤ò¶Ã¤«¤»¤ëÈþ¤·¤¤·×»»¼°¡Ê¥ì¥·¥Ô¡Ë¤òºî¤ê¤À¤·¡¢³¤¤È¤È¤â¤ËÎÁÍý¿Í¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
ºÃÀÞ¤·¤¿Å·ºÍ¿ô³Ø¾¯Ç¯¤ÎËÌÅÄ³Ù¤òÉÙÅÄÎÃ²ð¡¢¼ã¤¥«¥ê¥¹¥Þ¥·¥§¥Õ¤ÎÄ«ÁÒ³¤¤òºäÂÙÅÍ¤¬±é¤¸¤ë¡£OP¼çÂê²Î¤ÏOSHIKIKEIGO¡¢ED¼çÂê²Î¤òDXTEEN¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Âè7ÏÃ¡ÖÌ´¡×¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡õ¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬ÅþÃå¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¤´¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡ãÂè7ÏÃ¡ÖÌ´¡×¡ä
¿ô³Ø¤ÎÅ·ºÍ¡¦¹À¥¤¬¾·¤«¤ì¤ë¼ø¾Þ¼°¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¥×¥í¤È¤·¤ÆÎÁÍý¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³Ù¡£¤½¤Î³ëÆ£¤ò¿À³Ú¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤± ¡É³Ú¤·¤¤¡É ¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤¿³Ù¤Ï¡¢¼õ¾Þ¼°¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ëÎÁÍý¤ÎÃ´Åö¤ò·è¤á¤ë¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Á°ºÚ¡¢¥¹¡¼¥×¡¢ÆùÎÁÍý¡¢Á´¥Ñ¡¼¥È¤Ø¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤òÀë¸À¤¹¤ë¡£
ºÐ¤Î¶á¤¤ÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë´¥Â¹Ï»¤È¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ò·ë¤Ó¡¢¥³¥ó¥Ú¤ËÄó½Ð¤¹¤ëÎÁÍý¤ò¹Í°Æ¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢³Ù¤ÏÈà¤Î°Õ³°¤Ê¥ë¡¼¥Ä¤òÃÎ¤ë¡£
¡ùÂè7ÏÃÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿5ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¢£
µÓËÜ¡§¥É¥á¥ê¥«
¥³¥ó¥Æ¡§¿¼ÅÄÌÀÆü¹á¡¢ÀÖÌÚ²Æ¹á¡¢Ã«¸ý½é²»
±é½Ð¡§¿¼ÅÄÌÀÆü¹á
Áíºî²è´ÆÆÄ¡§²¬ËÜ³Ù¡¢ÇðÌÚ¸Þ·î
ºî²è´ÆÆÄ¡§³ùÅÄËãÍ§Èþ¡¢ÅÏî´°ÂÈþ
¡ÊC¡Ë¾®ÎÓÍ¸ã¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¥Õ¥§¥ë¥Þ¡¼¤ÎÎÁÍýÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
Å·ºÍ¿ô³Ø¾¯Ç¯¤ÈÎÁÍý³¦¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤¬¿©¤È¿ô³Ø¤Ç¿¥¤ê¤Ê¤¹¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥§¥ë¥Þ¡¼¤ÎÎÁÍý¡Ù¤¬¥¢¥Ë¥á²½¡ª
2025Ç¯7·î5Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÁ´¹ñ24¶É¥Í¥Ã¥È ¡ÉIMAnimation¡É ÏÈ¤Ë¤Æ¡¢Ëè½µÅÚÍËÆü23»þ30Ê¬¤«¤é¡¢BSÄ«Æü¤Ç¤Ï7·î6Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê Ëè½µÆüÍË23»þ30Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
ºÃÀÞ¤·¤¿Å·ºÍ¿ô³Ø¾¯Ç¯¤ÎËÌÅÄ³Ù¤òÉÙÅÄÎÃ²ð¡¢¼ã¤¥«¥ê¥¹¥Þ¥·¥§¥Õ¤ÎÄ«ÁÒ³¤¤òºäÂÙÅÍ¤¬±é¤¸¤ë¡£OP¼çÂê²Î¤ÏOSHIKIKEIGO¡¢ED¼çÂê²Î¤òDXTEEN¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Âè7ÏÃ¡ÖÌ´¡×¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡õ¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬ÅþÃå¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¤´¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡ãÂè7ÏÃ¡ÖÌ´¡×¡ä
¿ô³Ø¤ÎÅ·ºÍ¡¦¹À¥¤¬¾·¤«¤ì¤ë¼ø¾Þ¼°¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¥×¥í¤È¤·¤ÆÎÁÍý¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³Ù¡£¤½¤Î³ëÆ£¤ò¿À³Ú¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤± ¡É³Ú¤·¤¤¡É ¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤¿³Ù¤Ï¡¢¼õ¾Þ¼°¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ëÎÁÍý¤ÎÃ´Åö¤ò·è¤á¤ë¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Á°ºÚ¡¢¥¹¡¼¥×¡¢ÆùÎÁÍý¡¢Á´¥Ñ¡¼¥È¤Ø¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤òÀë¸À¤¹¤ë¡£
ºÐ¤Î¶á¤¤ÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë´¥Â¹Ï»¤È¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ò·ë¤Ó¡¢¥³¥ó¥Ú¤ËÄó½Ð¤¹¤ëÎÁÍý¤ò¹Í°Æ¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢³Ù¤ÏÈà¤Î°Õ³°¤Ê¥ë¡¼¥Ä¤òÃÎ¤ë¡£
¡ùÂè7ÏÃÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿5ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¢£
µÓËÜ¡§¥É¥á¥ê¥«
¥³¥ó¥Æ¡§¿¼ÅÄÌÀÆü¹á¡¢ÀÖÌÚ²Æ¹á¡¢Ã«¸ý½é²»
±é½Ð¡§¿¼ÅÄÌÀÆü¹á
Áíºî²è´ÆÆÄ¡§²¬ËÜ³Ù¡¢ÇðÌÚ¸Þ·î
ºî²è´ÆÆÄ¡§³ùÅÄËãÍ§Èþ¡¢ÅÏî´°ÂÈþ
¡ÊC¡Ë¾®ÎÓÍ¸ã¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¥Õ¥§¥ë¥Þ¡¼¤ÎÎÁÍýÀ½ºî°Ñ°÷²ñ