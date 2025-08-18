【ちいかわ】デザイン可愛いダイカットコスメシリーズにハンドクリーム＆リップが登場♪
イラストレーター・ナガノの人気作『ちいかわ』をモチーフにした「ちいかわダイカットコスメシリーズ」より、ハンドクリーム・リップトリートメントが8月7日よりリリース中♪ その可愛さをチェック！
☆カラフルで可愛らしいダイカットコスメのちいかわたち（写真10点）＞＞＞
ご紹介するのは粧美堂よりリリース中の『ちいかわ』をモチーフにしたチューブのトップがダイカットになった「ダイカットコスメシリーズ」。今回はハンドクリームとリップトリートメントがラインナップされている。
ハンドクリームはティーをベースにした上品な香りがポイント。
リップトリートメントはお菓子のようなマーブル模様がとってもキュート♪
ラインナップは、ちいかわ・ハチワレ・うさぎ・モモンガの全4キャラクター。
ハンドクリーム、リップトリートメントそれぞれ全4種類で展開されている。
ハンドクリームは3種類のヒト型セラミド（※セラミドAP、セラミドNP、セラミドEOP）を保湿成分として配合。50gのたっぷりサイズで、手の乾燥をしっかり防いでくれる。
香りは、「ちいかわ：ストロベリー＆ローズティー」、「ハチワレ：ミモザ＆レモンティー」、「うさぎ：ハニー＆ブルーベリーティー」、「モモンガ：ジャスミンティー」となっている。
リップトリートメントは無香料で使いやすく、乾燥しがちな唇を潤す3種類の保湿成分「シアバター（※シア脂）」「ホホバオイル（※ホホバ種子油）」「オリーブオイル（※オリーブ果実油）」を配合。
どちらも、乾燥が気になりはじめる時期、エアコンで乾燥しがちな今にぴったりです♪
全国のバラエティストアやディスカウントストア、ドラッグストアの他、粧美堂公式オン ラインストアでお取扱中なので、ぜひチェックしてみてね。
（C）nagano / chiikawa committee
