約6億円の限定生産車

ランボルギーニは、新型『フェノメノ（Fenomeno）』を公開した。同社史上最もパワフルなモデルであり、価格は300万ポンド（約6億円）、わずか30台のみの限定生産モデルだ。

【画像】独自デザインの超希少モデル【ランボルギーニ・フェノメノを詳しく見る】 全31枚

セスト・エレメント、ヴェネーノ、チェンテナリオ、シアン、カウンタックLPI 800-4に続く、ランボルギーニの少量生産プログラム『フューオフ』の最新作となる。フラッグシップモデルのレヴエルトをベースに、強化されたパワートレインと独自のデザインを取り入れている。



ランボルギーニ・フェノメノ ランボルギーニ

パワートレインは、レヴエルトと同じプラグインハイブリッド・システムを採用。しかし、6.5L V12エンジンと3基の電気モーター（2基はフロント、1基はトランスミッションに統合）の合計出力は1015psから1080psまで向上している。

バルブトレインの改良により、エンジン単体の出力は10psアップの835psとなった。排気量1.0Lあたりの出力は、ランボルギーニのV12エンジンとしては最高となる128ps以上を生み出す。

後輪駆動で、トランスミッションはレヴエルトと同じ横置き8速デュアルクラッチを採用した。

3基のモーター出力は合計で55psアップしたが、これはフェノメノ専用に開発された7kWhのリチウムイオンバッテリーによるもので、レヴエルトの3.4kWhバッテリーよりも高い放電率を実現している。電気のみでの航続距離は未公開だが、参考までにレヴエルトのEV航続距離は約10kmだ。

乾燥重量はレヴエルトと同じ1772kgだが、出力向上により、パワーウェイトレシオは609ps/トンとなった。

フェノメノの0-100km/h加速は2.4秒で、ランボルギーニの市販車としては最速だ。0-200km/h加速は6.7秒で、最高速度は350km/hに達する。

エアロダイナミクスも強化し、ワイドなフロントスプリッター、アンダーボディエアカーテン、アクティブリアウィングなどを備えている。

デザインは今後のモデルにも採用か

新型フェノメノは、8月15日に米国で開催されたモントレー・カー・ウィークで一般公開された。

ランボルギーニのCEOであるステファン・ヴィンケルマン氏はAUTOCAに対し、フェノメノは「初代のカウンタックとスーパーカー時代の幕開けへのオマージュ」であると語った。一方で、「しかし、わたしはレトロカーを作ることには反対です」とも付け加えている。



モントレー・カー・ウィークで披露されたランボルギーニ・フェノメノ ランボルギーニ

ヴィンケルマン氏は、フェノメノの「超エレガント」なデザインの「一部」は今後のモデルの指標になると述べたが、具体的にどの部分が反映されるかについては「まだ断言できません」とした。

インテリアはレーシーでありながら高級感を備えたもので、レヴエルトを踏襲し、12.3インチのインストゥルメントクラスターや8.4インチのタッチスクリーンを採用している。

使用されている素材の質感はさらに向上し、主要なタッチポイントにはアルカンターラとカーボンファイバーが多用されている。軽量なバケットシートも装備されている。

生産台数は30台限定で、そのうち1台はイタリア・ボローニャのランボルギーニ博物館で保管される予定だ。他の29台もすべて販売済みだという。