Stray Kids（ストレイキッズ）が新曲「CEREMONY」のミュージックビデオのティザー映像を公開。Hyunjin（ヒョンジン）が鮮やかな緑の坊主ヘアで登場し、注目を集めている。

■スキズ「CEREMONY」でメンバーが様々なスポーツに挑戦！

「CEREMONY」は8月22日にリリースする4thフルアルバム『KARMA』のタイトル曲。ティザー映像は近未来を舞台としており、スポーツの大会で優勝を目指すメンバーが次々に登場する。まずはFelix（フィリックス）がトロフィーの並ぶ書斎に位置した姿が切り取られ、続いて多数のメダルを首にかけたI.N（アイエン）、リングの上に上がったChangbin（チャンビン）、マーチングバンドとサポーターの前に真っ赤なジャケットで現れるBang Chan（バンチャン）と続いた。

HAN（ハン）はボールを両手で持ち、Lee Know（リノ）はバットを構え、Seungmin（スンミン）はホッケーヘルメットを被って佇む。そしてヒョンジンはバイクで疾走し、鮮やかなグリーンヘアで鋭い眼光を放った。それぞれの個性あふれるキャラクター性に、好奇心を刺激される。

SNSでは「さすがヒョンジン」「鮮やかな緑！」「かなり派手めな緑でびっくり」「なんでも似合っちゃってすごい」「想像以上にスポーツしてて面白い！」「スキズは毎回新しいことやってくれる」「みんなのバトル見れるの楽しみすぎる」「早く全部見たい！」「カッコよすぎ」と反響を集めている。

■スキズ『KARMA』収録曲の「Half Time」も一部先行公開