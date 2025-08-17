狭い場所でも使える超小型静音Bluetoothマウス / 2種類の引き出しですっきり整理できるデスクワゴン【まとめ記事】
サンワサプライ株式会社は、指先にフィットする超小型ワイヤレスマウス「MA-BBS311DSN（ダークシルバー）」「MA-BBS311RN（レッド）」を発売した。Bluetooth Ver.5.1に対応、ケーブル不要で取り回しやすく持ち運びにも便利だ。広範囲な通信範囲と左右対称デザインで、使いやすさを追求している。狭いスペースでも使いやすいコンパクトサイズのマウス。リモートワークや車内でのパソコン作業に最適だ。バッグの隙間やポーチの中にスッと収納でき、かさばらず持ち運びに便利だ。深夜や朝方などの静かな時間帯や公共施設、静かなオフィス、赤ちゃんのいる家庭など音が気になる空間での使用に最適だ。
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、浅型と深型の2種類の引き出しで、書類や小物もすっきり整理でき、机下にぴったり設置ができる「100-SNW030BK（ブラック）」「100-SNW030BK（ホワイト）」を発売した。限られたオフィススペースでも使いやすいコンパクトサイズ。デスク下にぴったり収まり、書類や小物を手の届く場所に収納できる。移動も簡単なので、レイアウト変更や掃除の際もスムーズです。省スペースでも快適な作業環境を実現する。浅型2段と深型2段を備えた4段構成。書類、文具、小物、ファイルなど、用途に合わせてスッキリ整理できる。深型には厚みのある冊子や備品、浅型には日常的に使う資料や文房具を収納し、作業効率をアップする。
■デスク下収納の新定番！2種類の引き出しですっきり整理できるデスクワゴン
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、浅型と深型の2種類の引き出しで、書類や小物もすっきり整理でき、机下にぴったり設置ができる「100-SNW030BK（ブラック）」「100-SNW030BK（ホワイト）」を発売した。限られたオフィススペースでも使いやすいコンパクトサイズ。デスク下にぴったり収まり、書類や小物を手の届く場所に収納できる。移動も簡単なので、レイアウト変更や掃除の際もスムーズです。省スペースでも快適な作業環境を実現する。浅型2段と深型2段を備えた4段構成。書類、文具、小物、ファイルなど、用途に合わせてスッキリ整理できる。深型には厚みのある冊子や備品、浅型には日常的に使う資料や文房具を収納し、作業効率をアップする。
■携帯性と静音性を両立！狭い場所でも使える超小型静音Bluetoothマウス
サンワサプライ株式会社は、指先にフィットする超小型ワイヤレスマウス「MA-BBS311DSN（ダークシルバー）」「MA-BBS311RN（レッド）」を発売した。Bluetooth Ver.5.1に対応、ケーブル不要で取り回しやすく持ち運びにも便利だ。広範囲な通信範囲と左右対称デザインで、使いやすさを追求している。狭いスペースでも使いやすいコンパクトサイズのマウス。リモートワークや車内でのパソコン作業に最適だ。バッグの隙間やポーチの中にスッと収納でき、かさばらず持ち運びに便利だ。深夜や朝方などの静かな時間帯や公共施設、静かなオフィス、赤ちゃんのいる家庭など音が気になる空間での使用に最適だ。
■ノートPCもスマホもこれ1台！10種のプラグで幅広い機種に対応するモバイルバッテリー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、大容量20000mAhで12V/19V出力に対応し、10種類のプラグで幅広い機種に接続できる、ノートパソコン用外付けバッテリー「700-BTL058」を発売した。72Wh（20000mAh）の大容量バッテリーを搭載し、外出先でもノートPCをしっかりサポートする。12V/19V出力ポートを備え、作業時間を大幅に延長可能。会議や出張先、カフェなど電源が確保しにくい環境でも安心して使える。付属の10種類の変換プラグで、国内外メーカーのノートPCに幅広く対応。L型設計でケーブルの取り回しもスムーズです。1台で複数機種をカバーできるため、複数台持ちの人にも最適だ。
■内蔵されたEDID情報を認識させ、スムーズに映像出力できる！VGA用のEDID保持器
サンワサプライ株式会社は、切替器や分配器環境での映像出力トラブルを解消するVGA用EDID保持器「VGA-EDID3」を発売した。分配器・切替器を挟むことで、パソコンなどのソース機器が延長先ディスプレイと正しくEDID情報のやり取りができず、映像出力がされない問題が発生することがある。これは分配器・切替器の不具合ではなく、ソース機器側のグラフィックボードの仕様やディスプレイの仕様による組み合わせの問題であり、解決が難しい事象だった。本製品に内蔵されたディスプレイ情報（EDID）をパソコンなどのVGA機器に認識させることで、スムーズな映像出力を開始することができるようになる。
■4色展開、操作感一新！トラックボール交換用ボール
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、操作感を改善させたり、好きな色にカスタマイズできる。レッド、ブルー、ブラック、バイオレットの4色から選べるトラックボール 交換用 ボール「400-MABALL34」を4色展開で発売した。本製品は、トラックボールマウスで使える、直径34mmサイズの交換用ボール。マウス本体を買い替えずに、ボールだけ交換してコスパ良く操作感を改善させたり、好きな色にカスタマイズして印象をチェンジすることができる。レッド、ブルー、ブラック、バイオレットの4色から選べます。エレコム、ロジクール、Kensington、ProtoArcなどの他社製の34mmトラックボールマウスにも対応する。真円度：50μm、表面粗さ(Ra)：0.3μmと、精度の高い球体設計でなめらかな操作感を実現した。
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む■パソコンに関連した記事を読む
・AI PCの新しいプラットフォーム！ASUS「Zenbook SORA UX3407QA」で、Copilot+ PCのRecall プレビュー版をレビュー
・コネクタがくるっと540度回転！向きを気にせず使えるType-Cアダプタ
・フルキーボードなのにコンパクト！打ちやすさそのままのワイヤレスキーボード
・机上スッキリ革命！白の新マイクアーム
・モニターをすっきり設置できる！モニタースタンド
■デスク下収納の新定番！2種類の引き出しですっきり整理できるデスクワゴン
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、浅型と深型の2種類の引き出しで、書類や小物もすっきり整理でき、机下にぴったり設置ができる「100-SNW030BK（ブラック）」「100-SNW030BK（ホワイト）」を発売した。限られたオフィススペースでも使いやすいコンパクトサイズ。デスク下にぴったり収まり、書類や小物を手の届く場所に収納できる。移動も簡単なので、レイアウト変更や掃除の際もスムーズです。省スペースでも快適な作業環境を実現する。浅型2段と深型2段を備えた4段構成。書類、文具、小物、ファイルなど、用途に合わせてスッキリ整理できる。深型には厚みのある冊子や備品、浅型には日常的に使う資料や文房具を収納し、作業効率をアップする。
■携帯性と静音性を両立！狭い場所でも使える超小型静音Bluetoothマウス
サンワサプライ株式会社は、指先にフィットする超小型ワイヤレスマウス「MA-BBS311DSN（ダークシルバー）」「MA-BBS311RN（レッド）」を発売した。Bluetooth Ver.5.1に対応、ケーブル不要で取り回しやすく持ち運びにも便利だ。広範囲な通信範囲と左右対称デザインで、使いやすさを追求している。狭いスペースでも使いやすいコンパクトサイズのマウス。リモートワークや車内でのパソコン作業に最適だ。バッグの隙間やポーチの中にスッと収納でき、かさばらず持ち運びに便利だ。深夜や朝方などの静かな時間帯や公共施設、静かなオフィス、赤ちゃんのいる家庭など音が気になる空間での使用に最適だ。
■ノートPCもスマホもこれ1台！10種のプラグで幅広い機種に対応するモバイルバッテリー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、大容量20000mAhで12V/19V出力に対応し、10種類のプラグで幅広い機種に接続できる、ノートパソコン用外付けバッテリー「700-BTL058」を発売した。72Wh（20000mAh）の大容量バッテリーを搭載し、外出先でもノートPCをしっかりサポートする。12V/19V出力ポートを備え、作業時間を大幅に延長可能。会議や出張先、カフェなど電源が確保しにくい環境でも安心して使える。付属の10種類の変換プラグで、国内外メーカーのノートPCに幅広く対応。L型設計でケーブルの取り回しもスムーズです。1台で複数機種をカバーできるため、複数台持ちの人にも最適だ。
■内蔵されたEDID情報を認識させ、スムーズに映像出力できる！VGA用のEDID保持器
サンワサプライ株式会社は、切替器や分配器環境での映像出力トラブルを解消するVGA用EDID保持器「VGA-EDID3」を発売した。分配器・切替器を挟むことで、パソコンなどのソース機器が延長先ディスプレイと正しくEDID情報のやり取りができず、映像出力がされない問題が発生することがある。これは分配器・切替器の不具合ではなく、ソース機器側のグラフィックボードの仕様やディスプレイの仕様による組み合わせの問題であり、解決が難しい事象だった。本製品に内蔵されたディスプレイ情報（EDID）をパソコンなどのVGA機器に認識させることで、スムーズな映像出力を開始することができるようになる。
■4色展開、操作感一新！トラックボール交換用ボール
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、操作感を改善させたり、好きな色にカスタマイズできる。レッド、ブルー、ブラック、バイオレットの4色から選べるトラックボール 交換用 ボール「400-MABALL34」を4色展開で発売した。本製品は、トラックボールマウスで使える、直径34mmサイズの交換用ボール。マウス本体を買い替えずに、ボールだけ交換してコスパ良く操作感を改善させたり、好きな色にカスタマイズして印象をチェンジすることができる。レッド、ブルー、ブラック、バイオレットの4色から選べます。エレコム、ロジクール、Kensington、ProtoArcなどの他社製の34mmトラックボールマウスにも対応する。真円度：50μm、表面粗さ(Ra)：0.3μmと、精度の高い球体設計でなめらかな操作感を実現した。
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む■パソコンに関連した記事を読む
・AI PCの新しいプラットフォーム！ASUS「Zenbook SORA UX3407QA」で、Copilot+ PCのRecall プレビュー版をレビュー
・コネクタがくるっと540度回転！向きを気にせず使えるType-Cアダプタ
・フルキーボードなのにコンパクト！打ちやすさそのままのワイヤレスキーボード
・机上スッキリ革命！白の新マイクアーム
・モニターをすっきり設置できる！モニタースタンド