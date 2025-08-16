ÆüËÜÂåÉ½MF¤Ë¥È¥ë¥³1Éô¤¬´Ø¿´¤«¡¡Êä¶¯¼ºÇÔ¤Ç¡ÉÇò±©¤ÎÌð¡É¤È¸½ÃÏÊóÆ»¡ÖÃæÈ×¤ÎÌäÂê²ò·è¤Ë¶ìÀï¡×
³ùÅÄÂçÃÏ¤Ë¥È¥ë¥³1Éô¥È¥é¥Ö¥¾¥ó¥¹¥Ý¥ë¤¬´Ø¿´
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É1Éô¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤ÎÆüËÜÂåÉ½MF³ùÅÄÂçÃÏ¤Ë¥È¥ë¥³1Éô¥È¥é¥Ö¥¾¥ó¥¹¥Ý¥ë¤¬´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥È¥ë¥³»æ¡ÖKuzey Ekspres¡×¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¥é¥Ö¥¾¥ó¥¹¥Ý¥ë¤ÏÃæÈ×¤ÎÊä¶¯¤¬ºÇÍ¥Àè»ö¹à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯¤Ë¸µ¥¹¥í¥Ð¥¥¢ÂåÉ½MF¥Þ¥ì¥¯¡¦¥Ï¥à¥·¥¯»á¤¬°úÂà¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡ÖÃæÈ×¤ÎÌäÂê²ò·è¤Ë¶ìÀï¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡ºÇ¶á¤Ç¤Ï¸µ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½MF¥µ¥¦¡¼¥ë¡¦¥Ë¥²¥¹¤ä¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤Î¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¿ÍMF¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¢¥ë¥á¥¤¥À¤È¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤Î³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ì¤é¤â¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¡ÖºÇ¶á¤Ï³ùÅÄ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ï³ùÅÄ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢°ÜÀÒ¶â¤ò°ú¤²¼¤²¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ïºòµ¨FA¥«¥Ã¥×¤Ç½éÍ¥¾¡¡£¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¡¦¥·¡¼¥ë¥É¤òÀ©¤·¤Æ¡¢º£µ¨¤â¹¬Àè¤Î¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢ºò²Æ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î³ùÅÄ¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ê°ÜÀÒ¤Î±½¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë