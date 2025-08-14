ニッチェ江上、人生初の軽井沢プライベート旅「楽しみ」
お笑いコンビ・ニッチェの江上敬子が15日、オフィシャルブログを更新。
仕事では何度も訪れているという軽井沢に、プライベート旅行として初めて訪れたことを報告し、家族との“夏休み”をつづった。
江上のブログは、2020年９月に誕生した４歳の長男“とっちゃん”、2022年10月に誕生した２歳の長女“さっちゃん”の成長の記録や、おいしそうな手料理、仕事の様子などをつづっている。
この日、「生まれて初めて。。」と題してブログを更新した江上は、絵文字を交えながら「生まれて初めて、、プライベートで軽井沢に旅行にきました！！」と報告。今回はお友達家族と一緒の旅行だといい、「楽しみ」と心を弾ませた。
新幹線好きの息子は、初めて「はくたか」に乗車できたそうで「興奮気味！！」と大はしゃぎ。「たのしみー！」の文字が添えられた写真には、サングラスのスタンプで目元を隠した妹と並ぶ“サングラス兄妹ショット”も公開した。
一方の江上は、軽井沢に到着してすぐに立ち寄ったというジェラート専門店で食べた「メロンジェラートに感動」と絶賛。ジェラートを片手に笑顔のアップショットも披露した。
最後は「４家族で来ているのですが、昨日は子供たちが興奮しまくって、あまり観光できず、、」と振り返りながらも、「今日は色々行きたいな！！！！」と２日目以降の予定に期待を寄せ、“夏休み”ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「軽井沢の旅行たのしんでね」「とっちゃんとさっちゃん、新幹線乗れて楽しそう」「楽しんでくださいね〜」「ジェラート 美味しそう」「そばにおやきなど美味しい物たくさんある長野を堪能してください！」「たくさん楽しんでくださぁい」「「軽井沢イイですね」などの声が寄せられている。
仕事では何度も訪れているという軽井沢に、プライベート旅行として初めて訪れたことを報告し、家族との“夏休み”をつづった。
江上のブログは、2020年９月に誕生した４歳の長男“とっちゃん”、2022年10月に誕生した２歳の長女“さっちゃん”の成長の記録や、おいしそうな手料理、仕事の様子などをつづっている。
新幹線好きの息子は、初めて「はくたか」に乗車できたそうで「興奮気味！！」と大はしゃぎ。「たのしみー！」の文字が添えられた写真には、サングラスのスタンプで目元を隠した妹と並ぶ“サングラス兄妹ショット”も公開した。
一方の江上は、軽井沢に到着してすぐに立ち寄ったというジェラート専門店で食べた「メロンジェラートに感動」と絶賛。ジェラートを片手に笑顔のアップショットも披露した。
最後は「４家族で来ているのですが、昨日は子供たちが興奮しまくって、あまり観光できず、、」と振り返りながらも、「今日は色々行きたいな！！！！」と２日目以降の予定に期待を寄せ、“夏休み”ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「軽井沢の旅行たのしんでね」「とっちゃんとさっちゃん、新幹線乗れて楽しそう」「楽しんでくださいね〜」「ジェラート 美味しそう」「そばにおやきなど美味しい物たくさんある長野を堪能してください！」「たくさん楽しんでくださぁい」「「軽井沢イイですね」などの声が寄せられている。